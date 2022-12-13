Desa, 50. yılını İtalya’daki Ar-Ge yatırımı ile kutluyor

Bu sene 50’nci yılını kutlayan Türkiye’nin deri moda markası Desa, İtalya’nın Toskana bölgesine yatırım yaptı. Poppi beldesindeki tesise önce kiracı olarak giren sonra burayı satın alan firma, 2 milyon Euro harcadığı Ar-Ge ve üretim tesisini 2023’ün ilk çeyreğinde devreye alacak. Desa CEO’su Burak Çelet, “İtalya’da istihdam ettiğimiz 50 kişi, Türkiye’de 500 kişinin istihdam edilmesini sağlayacak” diyor. Çelet’in verdiği bilgilere göre, yıllık 60 bin kadın çantasının üretileceği tesis, ilerleyen yıllarda üretim adetini artıracak ve “Made in Italy” etiketini alarak dünyanın dev lüks markalarına üretim yapacak. Çelet, “Pek yakında dünyanın lüks segmentin en önemli oyuncuları ile yapacağımız işbirliklerini sizlere müjdelemeyi umuyoruz” şeklinde konuşuyor.

İtalya yatırımları ile ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Burak Çelet, tesisin açılışı için gün saydıklarını belirterek, “Toskana, çantacılık ve saraciye sektöründe önemli bölgelerden biri. Asıl bu alandaki kümelenmenin olduğu bölgeye bir saat uzaklıkta Poppi’de yatırımımızı yaptık. Desa olarak en güçlü yanımız insan kaynağı yetiştirmek. Poppi’de bu sektörde çalışan insan yok ama bunu hızlıca toparlayabiliriz. Düzce’de bir tesisimiz var. Orayı depremden hemen sonra kurduk. Daha önce sektörde hiç çalışmamış genç insanları sınavla aldık ve yetiştirdik. Fabrikayı ilk açtığımızda 2 bin başvuru oldu. Aynısı İtalya için de geçerli. Biz müşterilerimize bizi farklılaştıran şeyi, ‘Çin ile İtalya’nın becerilerinin buluştuğu yeriz’ diye açıklıyoruz. İtalya’da önceliği genç kadın istihdamına vereceğiz” diyor.

DERİLER ÇORLU’DAKİ FABRİKADAN GİDECEK

“Yüksek maliyet bazına sahip bir ülkede yatırım yapıyor olmak ilk aşamada baktığınızda son derece riskli ve genel kabul görmüş beklentileri karşılamıyor” diyen Çelet, “Ancak bu stratejik bir yatırım. Türkiye’deki tesislere bir çarpan etkisi yapmasını bekliyoruz. Oradaki 50 kişi burada bize 500 kişilik bir istihdam daha yaratacak. İtalya’daki üretilecek çantalar için derileri Çorlu’da bulunan deri işleme fabrikasından temin edeceğiz ” şeklinde konuşuyor.

“CAM TAVANI KIRACAK BİR YATIRIM OLACAK”

Katma değerli ürün yapmalarına, lüks markalara çalışıyor olmalarına rağmen kafalarını bir cam tavana çarptıklarını anlatan Çelet, “O da ‘made in’ konusu. Biliyorsunuz lüksün de lüksü var. Onlar ürünlerin içine sadece Made in Italy ya da Made in France dışında bir şey yazmayı kabul etmiyor. İtalya yatırımımızla bu cam tavanı kıracağız. Bizi tanısınlar, ön yargılarından kurtulsunlar. O ekosisteme dahil olacağız ” diyor.

HER 1 EURO’LUK İTHALAT İÇİN 2 EURO’LUK İHRACAT...

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürün ihracatının yüzde 70’ini tek başına Desa’nın karşıladığını söyleyen Çelet, şöyle devam ediyor: “İtalya derinin beşiği. Birçok deri markası çanta ve saraciye konusunda oradan çıkıyor. Buraya ürün ihraç edebilmek için katma değerli ürün yapabilme becerisine sahip olmak gerekiyor. Ülkenin kg başına ortalama ihracat değeri 1.7 dolarlardayken biz şu anda kg başına 116 dolarlık bir değerle ihracat yapıyoruz. Desa olarak her 1 Euro’luk ithalatımız için 2 euro’luk ihracat yapar vaziyetteyiz.”

Cirosu 2,5 milyar TL’yi geçecek

Desa’nın hem ithalat, hem ihracat, hem imalatçı hem de perakendeci olarak birçok şapkası olduğunu kaydeden Burak Çelet, 2022’yi değerlendirerek, 2023 hakkında şu bilgileri verdi: “Desa için 2022 çok başarılı bir yıldı. Enflasyon korkusuyla yapılan erken talep ve başarılı bir turizm sezonu perakende cirolarında yüzde 282’lik bir artış sağladı. İhracatta da benzer bir performans ile gene yüzde 269’luk bir artış yaptık. Yılsonu itibarı ile Desa, Samsonite ve Adesa şirketlerini içeren grup cirosunun 2,5 milyar TL’yi geçmesini bekliyoruz. Yıla 7,6 TL’den başlayan hisse değeri geçtiğimiz günlerde 8 kattan fazla artarak 61,25 TL’ye ulaştı. 2023’ün ilk 3 ayında iç tüketim hızlanacak. Ancak 2. çeyrekte durgunluk bekliyorum. 3. çeyrek turizmin etkisiyle hızlanır, son çeyrekte kendi gerçeklerimizle baş başa kalırız.

BURAK ÇELET’TEN SATIR BAŞLARI

■ Değişimlere ve şoklara dirençli, geçmişindeki 50 yıllık deneyimi gelecek 50 yıllara da taşıyabilen sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabilmek istiyoruz. İnsan kaynağımızı yetiştirmek ve kadın istihdamını önceliklendirmek gibi bir bakış açımız var.

■ Çevresel konularda da çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl Düzce tesisimizde kurduğumuz GES tesis ile bu tesisimizin enerji ihtiyacının yüzde 150’sini karşılayacak bir kapasiteye ulaştık. 2023’ün ilk çeyreğinde Çorlu’daki üretim tesisimizin ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayacak GES yatırımı gerçekleştiriyoruz.

■ Samsonite ile 39 yıllık bir işbirliğimiz var. Babam Melih Bey çok vizyonerdir. Çok seyahat ettiği için Türkiye’de insanların çuvalları iple bağlayarak seyahat ettiğini görüyor. Valiz ihtiyacı için Samsonite’ı görüyor ve atlıyor uçağa Denver’e gidiyor. Türkiye’ye ithalat yapmak mümkün olmayınca, barter yapmaya karar veriyor. Bir valize 3 kadın çantası… 25 sene Samsonite’ın Türkiye’de distribütörlüğünü yaptık. Bu ilişkiyi bir adım öteye taşıma talebi onlardan geldi. Türkiye ve çevre ülkeleri kapsayan bir ortak girişim kuruldu. Yüzde 60’ı Samsonite’ın, yüzde 40’ı Desa’nın. Ama yönetim Desa’da. Herkes 2019 rakamlarını yakalamaya çalışırken, biz turistlerin etkisiyle2019’a göre yüzde 164 büyüdük. Rus turist geldi Antalya’dan alışveriş yaptı. İlk defa Antalya mağazalarının cirosu İstanbul’u geçti.

■ Satışlarımızın yüzde 14’ünü internet sitemizden. 2019 'da bu oran yüzde 7 civarındaydı. Pandemi e-ticarete katalizör oldu.

ESKİ METAL FABRİKASINDA “LÜKS” ÜRETİM

Eskiden bir metal fabrikası olan Poppi’deki tesis artık Desa’nın. Kiracı olarak girilen fabrikayı alan firma, 2 bin metrekarelik alana sahip tesisin, 4’te 3’ünün yenilenmesini tamamladı. Lüks markalara üretim yapacak ve bugüne kadar 2 milyon Euro yatırım harcanan tesis, 2023’ün ilk çeyreğinde açılacak. Ocak 2023’te personel alımı başlayacak tesiste tam kapasite üretime martta geçilecek.

116 $

DESA’NIN İHRACAT KİLOGRAM DEĞERİ

1,7 $

TÜRKİYE’NİN KASIM AYINDA AÇIKLANAN İHRACAT KİLOGRAM DEĞERİ