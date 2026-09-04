Devlete 1 milyar 160 milyon Euro ödedi, 4 yılda 1.2 milyar Euro’luk daha yatırım yapacak

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İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 2025 yılı Eylül ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangzhou kentinde gerçekleşen “Airports Council International” (ACI-Uluslararası Havalimanları Konseyi) toplantısının ödül töreni gecesinin sonuna doğru sahneye çıktı.

ACI yönetimi, Selahattin Bilgen’e bir belge teslim etti:

İGA, “ACI Havalimanı Deneyimi Zirvesi 2026”ya İstanbul’da ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki zirve 31 Ağustos-4 Eylül 2026’da gerçekleşecek.

ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, belgeyi Bilgen’e verirken duygularını paylaştı:

- İstanbul’a defalarca geldim. İstanbul toplantısı kararını almak çok kolay oldu. 2026 zirvemizin İstanbul’da yapılacak olması beni çok heyecanlandırıyor.

Önceki akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen “ACI Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026”nın ödül törenine giderken 2025 yılı Eylül ayında Guangzhou’daki belge teslimi sahnesini anımsadım.

Selahattin Bilgen, ödül töreni sırasında gazetecilere ayrılmış masaya uğradı, Londra’daki (İngiltere) Heathrow Havalimanı’nı Temmuz ayında geçtiklerini anımsattı:

- Temmuz ayında Heathrow’dan geçen yolcu sayısı 7.86 milyonda kaldı. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında 8.15 milyon yolcuyu ağırladı. İngiltere’deki 4 televizyon kanalı benimle özel görüşme yapmak istedi.

Heathrow’da 3’üncü pistin yapımına ilişkin tartışmanın 20 yıldır sürdüğünü belirtti:

- Bizim 3’üncü pist kullanılıyor. 4’üncü pistin de inşaatı bitti. Devlet Havalimanları İşletmesi’ne (DHMİ) teslim sürecindeyiz. Eylül ayı bitmeden önce 4’üncü pistimiz de devreye girebilir. Böylece İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi daha da artacak.

Söz Heathrow’dan açılmışken şu detayın altını çizdi:

- İstanbul Havalimanı’ndaki hizmetlerin havayolu şirketlerine maliyeti Heathrow’un yarısı düzeyinde.

İstanbul Havalimanı’nın 7 yıldır hizmette olduğuna işaret etti:

- 7 yıllık dönemde COVID-19 pandemisi yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve sürüyor. Ülkemiz 6 Şubat 2023 depremleri darbesini yedi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan Körfez Savaşı da devam ediyor. Böylesi dönemde Heathrow’u geçmemiz daha dikkat çekici.

4’üncü pistle ilgili yatırım bedelini merak ettik, paylaştı:

- Yaptığımız yatırım 890 milyon Euro’yu buldu. Yapılan her yatırım, İstanbul Havalimanı’nın çıtasını, Avrupa ve dünyadaki yerini daha yukarı taşıyor. Şu anda Avrupa’nın en verimli havalimanıyız.

Verimlilik konusunu şöyle örnekledi:

- Avrupa’daki farklı destinasyonlardan İstanbul’a gelen uçaklar, önceki rötarlarını bizim havalimanımızda telafi edebiliyorlar. Çünkü, uçakların zamanında kalkışına gerekli hizmeti verme konusunda Avrupa’nın en iyisiyiz.

İstanbul Havalimanı’nın bagaj teslimi gibi hizmetlerde de Avrupa’nın en iyisi olduğunu kaydedip ekledi:

- Bu işin sırrı “Koşullar ne olursa olsun kendi işimizi iyi yapacağız” anlayışında yatıyor.

İstanbul Havalimanı’na tarifeli sefer yapan havayolu şirketi sayısının 117’yi bulduğunu aktardı:

- Charter ve kargo seferlerini de dahil ettiğimizde İstanbul Havalimanı’na sefer yapan havayolu şirketi sayısı 190’u buluyor. Yani, neredeyse “İstanbul Havalimanı’na uçmayan kalmadı” noktasına varmak üzereyiz.

Selahattin Bilgen’e İGA’nın devlete kira ödemelerinin seyrini sorduk, yanıtladı:

- Bölgemizdeki savaş ortamına rağmen bu yıl yolcu sayısında 86 milyonu geçebiliriz. Hedefimiz 89 milyondu ama 86 milyon da önemli bir eşik. Devletin verdiği yolcu garantisini aşıyoruz. Kiranın yanı sıra yolcu garantisi aşıldığındaki ek ödemeleri de yapıyoruz.

2025 yılındaki kira ve ek ödemelerine dikkat çekti:

- 886 milyon Euro kira bedeli ödedik. Vergi ve ek ödemelerle birlikte devlete ödediğimiz rakam 1 milyar 160 milyon Euro’yu buldu.

Heathrow’u da geride bırakıp Avrupa’da birçok konuda ilk sıraya yerleşmesi İstanbul Havalimanı’nın başarısını ortaya koyuyor…

Çin’e haftalık uçuş frekansı 21’den 49’a çıktı

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Airports Council International”in (ACI-Uluslararası Havalimanları Konseyi) toplantısı için Guangzhou’ya (Çin) birlikte gittiğimiz 2025 yılı Eylül ayını anımsattı:

- Çin’e yaptığımız ziyaretler olumlu sonuç verdi. Çin’e haftada 21 frekans olan uçuş sayısı 49’a çıktı.

İstanbul Havalimanı’ndaki “Çin büyümesi”nin geçen yıl yüzde 60 olduğunu belirtti:

- Bu yıl da yüzde 55 büyüdü. Çin’e uçuş konusunda 21 frekans vardı. Hepsini THY doldurmuştu. THY’nin de desteği ile yaptığımız görüşmelerle İstanbul’a uçan Çinli havayolu şirketi sayısı 4’e çıktı.

Çin’den yılda 10 milyon kişinin Avrupa’ya seyahat ettiğini vurguladı:

- Bu yolcuların 5 milyonu aktarmalı seyahat ediyor. Batı Avrupa’da Amsterdam ve Frankfurt, Ortadoğu’da Dubai, Katar aktarması öne çıkıyor. Aktarmayı İstanbul üzerinden yapmaları süreyi 2 saat kısaltabiliyor.

Bağlantı gücü 7 yılda yüzde 60 büyüdü, milli gelire yıllık katkı 24 milyar doları buldu

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, ACI World Direktörü Justin Erbacci’yle Çin’deki sohbet sırasında üzerinde durdukları raporu anımsattı:

- ACI’nın son raporuna göre (2024) bir ülkenin havayolu bağlantısı yüzde 10 arttığında GSMH’ye doğrudan yüzde 0.5 artı yazıyor.

İstanbul Havalimanı’nın 7 yıllık bağlantı artışının yüzde 60’ı bulduğunu belirtti:

- Yani, İstanbul Havalimanı’nın 7 yılda büyümeye katkısı yüzde 2.2’yi buldu.

İstanbul Havalimanı’ndan 147 ülkedeki 346 destinasyona sefer gerçekleştiğinin altını çizdi:

- Kapasite arttıkça uçuş frekansının artması için de alan açılmış oluyor. İstanbul Havalimanı’nın altyapısı bu artışlar için oldukça müsait.

İstanbul Havalimanı’nın büyümeye katkısının parasal değerini sorduk, hesabı ortaya koydu:

- 2025 yılında 2024 verilerine göre yaptırdığımız etki analizi raporuna göre İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye yıllık katkısı 24.2 milyar doları buluyor.

İstanbul Havalimanı 300 bin kişiye iş yarattı

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA’da çalışan personel sayısının 9 bin olduğunu belirtip, yaratılan istihdama dikkat çekti:

- İstanbul Havalimanı’nda 1100 şirket faaliyet gösteriyor, istihdamları toplamı 102 bini buluyor. Yani, 102 bin kişi havalimanındaki bu şirketlerde çalışıyor.

Dolaylı istihdam üzerinde durdu:

- 102 bin kişinin içinde taksiciler, transfer şirketleri, tedarikçiler yok. Dolaylı istihdamı da eklediğimizde İstanbul Havalimanı’nın yarattığı istihdam 300 bin kişiye ulaşıyor.

2030 yılına işaret etti:

- 2030 yılında İstanbul Havalimanı’nın yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdam 450 bin kişiye ulaşacak.

2 milyon ton kargo ile Frankfurt’u geride bıraktık, Avrupa’da bir numarayız

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, dünyada hava kargonun yüzde 65’inin yolcu uçaklarının alt bölümünde taşındığını belirtti:

- İstanbul Havalimanı’nın geniş uluslararası uçuş ağı, kargonun büyük bir coğrafyaya hızla dağıtılabilmesi açısından avantaj sağlıyor.

FedEx, DHL ve UPS’in İstanbul’a yatırım yapmasının İstanbul Havalimanı’nın bölgesel kargo merkezi olma potansiyelini gösterdiğini vurguladı:

- Türkiye’yi kargoda da dünyanın merkezi yapabiliriz. Bunun için altyapı mevcut. Transit kargoda daha kolay çözümler sunabilirsek, biraz daha dijitalleşebilirsek, paydaşlarla koordine olabilirsek çok büyük potansiyel var.

İGA İstanbul Havalimanı’nın geçen yıl 2 milyon tonun üzerinde kargo elleçleyerek Frankfurt’u geçtiğini kaydetti:

- Böylece Avrupa’da birinci sıraya yükseldik. Uzun yıllar Avrupa’nın kargo lideri olan Frankfurt’u geçmemiz, İstanbul’un lojistik merkez olma yolundaki en somut göstergelerden biri.

Hong Kong’a dikkat çekti:

- Hong Kong’da yılda 5 milyon ton hava kargo elleçleniyor. İstanbul Havalimanı’nın mevcut ve planlanan altyapısı, 5 milyon kargo elleçlemeyi destekleyebilecek nitelikte.

İstanbul Havalimanı’na vatandaş desteği yüzde 91

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 7 yıl önceye uzandı:

- İstanbul Havalimanı’na kamuoyu desteği yüzde 59 civarındaydı. Bugün yüzde 91’e yükselmiş durumda.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- İstanbul Havalimanı’nda elde edilen başarı sadece işletmecinin değil, emniyet, pasaport polisi, gümrük, kargo birimleri, DHMİ ve diğer kurumların yüksek tempoya uyumuyla ortaya çıkıyor.

Ortadoğu’ya günlük sefer 240'ı bulabiliyordu

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İstanbul’un Ortadoğu açısından dünyaya açılan kapı olduğunu vurguladı:

- İstanbul, Suriye, Irak, Ürdün ve İran gibi bölge ülkeleri için dünyaya açılan önemli bir bağlantı kapısıdır. Savaş öncesi Ortadoğu ülkelerine günlük 220-240 uçuş gerçekleşiyordu. Hava sahası ilk günlerde kapanınca 200-220 uçuşu kaybettik.

Savaş bitmese de uçuşların dönem dönem normale yaklaştığını belirtti:

- Birkaç gün öncesine kadar Ortadoğu ülkelerine günlük 180 uçuş vardı. Savaş alevlenince hemen olumsuz etki yaratıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Toplam etki olumsuz olmakla birlikte İstanbul’un güvenli ve güçlü bir alternatif merkez olarak algılanması sayesinde rakiplere kıyasla kayıpların bir bölümünün telafisi söz konusu olabiliyor.