DHL’de “Sürdürülebilir Lojistik Dönemi”

Lojistik, sektör bağımsız tedarik sisteminin temel dayanağı, tedarikin sürekliliği ve sürdürülebilirliği anlamına geliyor.

Küreselleşme süreciyle birlikte teknoloji, iletişim ve ticaret alanında ekonomilerin birbirlerine yakınlaşmaları, üretim ve pazarlamanın uluslararası hale gelmesi lojistik sektörünün rolünü önemli ölçüde artırdı.

Bugün ise hızlı dijitalleşme, e-ticaret, yerelleşme ve sürdürülebilirlik başlıkları sektörün iş modellerini yeniden planlamasına yol açıyor. Tedarik zincirinde yeni merkezler yükseliyor. AB Yeşil Mutabakatı, başta olmak üzere küresel ticarette oyunun kurallarını yeniden belirliyor. Bu süreçte yenilikçi tedarik zinciri çözümleri, yeni çalışma yöntemleri ön plana çıkıyor.

DHL, dünyada doğa dostu lojistik hizmeti geliştiren, iklimi korumak için 2008 yılında ölçülebilir çevre hedefi koyan ilk lojistik şirketi olma özelliğine sahip. Gerek sürdürülebilir ticaret uygulamaları gerekse topluma ve çevreye karşı duyduğu sorumlulukla dünyaya pozitif katkı sağlayan Deutsche Post DHL Group, 2050 itibarıyla sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

30 bin elektrikli araç, 830 milyon

litre sürdürülebilir havacılık yakıtı

Deutsche Post DHL Group 2022 yılında 30 binden fazla elektrikli araç ve 830 milyon litreden fazla sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanarak önemli bir dönüşüme imza attı.

Tedarik Zinciri tesislerinin yarısından fazlası karbon nötr konuma getiren şirket, müşteriye yönelik raporlama sürecini kolaylaştırmak için de, “GoGreen Dashboard” uygulamasını başlattı.

“Gezegenimizi korurken dünyanın hareket etmesini, işletmelerin gelişmesini ve ekonomilerin büyümesini sağlayalım” yaklaşımını savunan Deutsche Post DHL Group, 25-27 Nisan tarihlerinde İspanya’nın Valencia şehrinde, “Sürdürülebilir Lojistik Dönemi” isimli bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğin amacı; lojistik sektöründe yeni bağlantılar, yeni olasılıklar ve yeni düşünme biçimlerini gündeme getirmek, lojistik ve sürdürülebilirlik uzmanları arasında işbirliğinin artırılması, daha yeşil ve daha temiz lojistiğe doğru adımların hızlandırılması olarak tanımlandı.

Küresel zirve aynı zamanda, Deutsche Post DHL Group'a elektrifikasyon, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), karbon-nötr binalar ve alternatif yeşil hizmetler gibi ana başlıklarla sürdürülebilirlik yol haritasının ilerleyişi hakkında paydaşlarını bilgilendirmek için bir forum olarak tasarlandı.

Zirvede, DHL Ticari Direktörü, Müşteri Çözümleri ve İnovasyon (CSI) Başkanı Katja Busch ile bir araya geldik. Busch’un sürdürülebilir Lojistik Dönemi”ne yönelik yorumları şöyle: "İklim acil durumunun zorluklarıyla yüzleşirken, sürdürülebilirliğin çabalarımızın ön saflarında yer alması gerektiği açık. Daha temiz, daha çevreci lojistiğe öncelik vererek ve birlikte çalışarak sürdürülebilir tedarik zincirlerine ulaşma yolunda anlamlı bir ilerleme kaydedebileceğimize gerçekten inanıyorum. İlerleme kaydetmek için işbirliği şart. Gezegenimizi korumak için şimdi cesurca harekete geçmeyi ve taahhütlerde bulunmayı gelecek nesillere borçluyuz."

Tedarik zincirlerinin

dönüşümü çok önemli

Deutsche Post DHL Group, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdüne odaklanan ‘2050 Misyonu'nu Mart 2017'de başlattı. Dünya çapında 30 binden fazla e-aracı teslimat filomuza dahil ettik ve 12 adede kadar tamamen elektrikli kargo uçağı siparişi gerçekleştirdik. Deutsche Post DHL Group'un sürdürülebilirlik yaklaşımı sadece taşımacılık ile sınırlı değil. Tedarik Zinciri tesislerinin yüzde 52,1 karbon nötr. Bu tesislere karbon nötr yönergelere göre tasarlanıp inşa edilen 76 yeni bina da dahil. Aynı şekilde, grubun müşterileri için sürdürülebilir alternatifler geliştiren GoGreen Plus hizmetleri, tüm temel ürünleri kapsıyor ve sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak konusunda müşterileri bilgilendiriyor.”

Yeşil gündemi ileriye taşımak için

yeni ortaklıkları keşfetmeye kararlıyız

Deutsche Post DHL Group Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yin Zou ise, "Mart 2021'de sürdürülebilirlik yol haritamızı açıkladığımızdan bu yana, elektrikli araçların konuşlandırılması, SAF'ın satın alınması, karbon nötr binaların dönüştürülmesi ve inşası ve yeni yeşil hizmetlerin genişletilmesi ile daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolculuğumuzda önemli ilerlemeler kaydettik" diyor. Zou, "Yeşil gündemi ileriye taşımak için daha fazla ivme yaratacak yeni teknolojileri ve ortaklıkları keşfetmeye kararlıyız" diye devam ediyor.

Sürdürülebilir lojistiğe ulaşmada işbirliğinin önemine inanan grup, ISO 14083 gibi tanınmış endüstri standartlarına göre şeffaflık sağlayan yeni bir emisyon raporlama çözümü olan DHL GoGreen Dashboard ile müşterilerin karbon ayak izlerini azaltmalarını destekliyor. DHL GoGreen Dashboard işe DHL müşterilerileri karbon emisyonlarını tek bir platform üzerinden tamamen ücretsiz olarak hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebiliyor.

Valencia: 2024 Avrupa Yeşil Başkenti

DHL’in Sürdürülebilir Lojistik Dönemi Zirvesi’ni Valencia’da gerçekleştirmiş olmasının anlamlı bir nedeni var. Avrupa Komisyonu, İspanya’nın Valencia şehrini 2024 yılı için Avrupa Yeşil Başkenti (European Green Capital for 2024) olarak seçti.

Yapılan açıklamada Valencia’nın sürdürülebilir turizm, iklim tarafsızlığı, adil ve kapsayıcı yeşil geçiş alanındaki geçmiş ve mevcut başarılarının bu unvanı almasında etkili olduğunun altı çizildi. Şehir sakinlerinin yüzde 97’si yeşil kentsel alanların 300 metre yakınında yaşıyor. Ayrıca şehir, hava kalitesini ve doğa ekosistemlerini iyileştirme konusundaki kararlılığını da kanıtlamış durumda. Bununla beraber Valencia “Mahalle ve Gıda Programı” aracılığıyla daha sağlıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gıda üretimini teşvik ediyor. Valencia’ya 2024 Avrupa Yeşil Başkenti’nin bir parçası olarak kentin çevresel sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik önlemleri uygulamasına destek olması adına 600 bin Euro ile ödüllendirilecek.