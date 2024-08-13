Dijital Dünyanın Yeni Kolaylığı: E Kontrat

Av. Zafer İşeri

Türkiye'nin dijital yüzü olan E-Devlet, vatandaşların kamu hizmetlerine kolayca erişebildiği, bürokrasiye hız ve güven katan modern bir kapı haline evrildi. Resmi rakamlara göre, Türkiye’nin 15 yaş üstü nüfusunun %96’sı e devlet kullanıyor ve bu rakam 66 milyona tekabül ediyor. Vatandaşlara lojistik bir konfor sağlayan e devlet, şimdi de kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planın sacayağını oluşturdu. 2024 sonuna kadar aksiyona geçecek olan plana göre kira sözleşmeleri E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, bu eylem planı, ev sahiplerine ve kiracılara nasıl avantajlar sağlayacak? Kayıt dışı kira sözleşmelerinin önüne geçebilir mi? Yeni dönem kira bedellerinin tespitini kolaylaştırabilir mi? Sağlayacağı şeffaflıkla vergilendirmeye yardımcı olması mı mümkün mü? Peki ya yeni dönem kira bedeli tespitine nasıl bir katkı sağlar?

İşte yüklemleri "yapacak", "edecek" gibi şekilde düzenlenmiş hali:

- E-Kontratın getirdiği avantajlar

E-Kontrat sistemi, mevcut ve yeni kiracılara önemli kolaylıklar sunacak. Artık ikametgâh değişikliği, aile hekimi seçimi gibi işlemler için farklı kurumlara gitme zorunluluğu ortadan kalkacak. Tüm bu işlemler dijital ortamda, tek bir platform üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu durum, vatandaşlara hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de lojistik olarak ciddi bir konfor sunacak. Ayrıca, sözleşmelerin dijital ortamda yapılması, belgelerin kaybolma veya tahrip olma riskini de ortadan kaldırarak uzun vadede güvenliği artıracak. E-Kontrat, hem ev sahipleri hem de kiracılar için bürokratik süreçleri kolaylaştırarak, daha verimli bir hizmet sunulmasını mümkün kılacak.

- Kira bedellerinin tespiti ve şeffaflık

E-Devlet üzerinden kira sözleşmelerinin yapılması, kira bedellerinin daha şeffaf bir şekilde belirlenmesini de beraberinde getirecek. Dijital ortamda yapılan sözleşmeler, benzer özellikteki kiralık mülklerin bedelleri hakkında bir veri tabanı oluşturarak, piyasada haksız rekabeti ve şişirilmiş kira bedellerini önleyebilecek. Bu durum, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha adil bir piyasa oluşmasına katkıda bulunacak.

- Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkisi

E-Kontrat sayesinde kira sözleşmeleri sistemde görülebilecek ve vergilendirilebilecek. Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kayıt dışılığı önleyecek ve devletin vergi gelirlerini artırarak ekonomik durumu düzeltmeye katkı sağlayacak. Kira sözleşmelerinin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması, denetim mekanizmalarının daha etkin çalışmasına olanak tanıyacak. Bu durum, devletin kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına alarak, vergi kayıplarının önüne geçmesine ve daha sağlıklı bir ekonomik yapının oluşmasına zemin hazırlayacak. Böylece, hem ekonomik istikrar sağlanacak hem de sosyal adaletin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılacak.

Peki ya yeni dönem kira bedeli tespitine nasıl bir katkı sağlar?

E-Kontrat sistemi, kira bedellerinin tespitinde önemli bir rol oynayacak. Bu sistem sayesinde, Türkiye genelinde bir kira haritası oluşturulacak ve bu harita üzerinden kiralık mülklerin bedelleri dijital olarak izlenebilecek. Sulh hukuk hakimleri, bu haritadan faydalanarak civardaki sokak ve caddelerdeki kira bedellerini kolaylıkla görebilecekler. Bu durum, kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda daha hakkaniyetli ve hızlı karar alınmasını sağlayacak. Sistem, piyasa şartlarına uygun kira bedellerinin belirlenmesine olanak tanırken, aynı zamanda haksız kira artışlarının da önüne geçecek. Böylece, hem ev sahipleri hem de kiracılar için daha adil ve şeffaf bir kira piyasası oluşmasına katkı sağlayacak.

Sonuç olarak, E-Kontrat sistemi, Türkiye’de gayrimenkul bilgi ve değerlendirme sisteminde yeni bir çağ açacak bir yenilik olacak. 2024 sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen bu sistem, kira sözleşmelerinin kayıt altına alınmasını sağlayarak kayıt dışı ekonomiyi önemli ölçüde önleyecek. Bu yenilik, sadece kira bedellerinin tespiti ve hukuki süreçlerde kolaylık sağlamayacak, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine de ciddi katkılar sunacak. Kira piyasasının daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve vergi gelirlerinin artırılması yolunda önemli bir adım olacak.