Dikkat, yapay zekâlı alaturka sürücü var

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“İnsanı eğitemiyorsan malzemeyi eğit der” mühendislik. Yapay zekâ eğitilmiş malzeme. Trafiği çözebilir şayet onu yazan maganda zekâ değilse… Ama embesil ise YZ sana, trafiğine ne yapsın

Bundan 133 yıl önce Benz ve Daimler; ilk otomobilleri üretmiş ve 4 tekerlekli uygarlık çağı başlamıştı. O sırada yeniliğe karşı olanlar; “atlar dururken kim bu aletleri kullanır ki?” diye söyleniyordu. Fakat Henry Ford, 1000 doların altında otomobil üretmeyi başarınca dünyada araba sevdası başlamış oldu.

Henry Ford; “pazarı dinleseydim daha hızlı atlar üretirim” diyordu. Otomobil yollarda boy gösterince insanlar onlara “atsız araba” diyordu. Haklıydılar da… Binlerce yılın arabası hep atlarla olurdu ama şimdi atlar gitmişti. Bugün önce atlarından kurtulan araba, şimdi sürücüden kurtulma sürecinde…

OTONOM ARAÇLAR TRAFİK SORUNUMUZU ÇÖZER Mİ?

“Trafik kuralları kan ve gözyaşıyla yazılmıştır” derler… Doğrudur. Misal yol ayrım çizgileri, kızını kazada kaybetmiş bir babanın önerisiydi. Trafik ışıkları da artan araçların seyrüseferini düzenlemek için icat edildi. Sonra da evrensel hale gelen kuralları öğrendik, benimsedik, kullandık ya da ihlal ettik.

Ancak trafik kuralları her kültürde aynı mıdır? Misal bizim çakarlılar emniyet şeridini ihlal eder, durur. Yapay zekâlı otonom araçlar bu durumda nasıl davranacak? Kırmızıda durmayan maganda, Otonom aracının yapay zekâsına riayet edecek mi yoksa devreden çıkarıp gaza mı basacak?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Alaturka sürücüye dair…

Trafik magandası tarih olur mu?

Emniyet kemeri takmayınca araç sussun diye sahte aparat takan, hatalı şerit değiştiren, sinyal koluna eli gitmeyen, yayanın üstüne araç süren, yol vermeyen, hız limitine uymayana YZ ne yapsın?

Otonom araca güvenebilir miyiz?

Bir yere kadar evet. Makine öğrenme teknolojileriyle giderek gelişecekler. Otonom araçlar trafik için umut olacak. Otonom aracın yapay zekâsı sarhoş olmaz, stres yapmaz, haksız davranmaz inşallah.

NOT

YAPAY ZEKÂLININ BAGAJINDA POMPALI YAN KOLTUĞÜNDA LEVYE VARSA…

Kırmızı ışığı sokak aydınlatması sananlarımız hayli fazladır mesela. Önü boş iken gitmeyen sol şerit kenelerimiz vardır. Önerim, bizde otonom araç geliştiricilerinin yaya ve sürücü davranışlarını da araştırmasıdır. Elin yapay zekâsı burada çöker. Bizim YZ’yi bu kültürün organik zekâları yazmalıdır.

ALATURKA SÜRÜCÜ SÖZLÜĞÜ

Trafik magandası: Yolların kralı, sol şerit müdavimi, başka sürücülere aldırmayan duyarsızlar grubu

Otonom maganda: Yapay zekânın kullandığı aracının kurallarını dönüştüren, onu magandalaştıran

Çakarlı: Aracına taktığı ışıldaklarla geçiş üstünlüğü edinen, yönetenin imtiyazlı sürücüleri

Otonom denetimi: Yapay zekânın yönettiği sürücüsüz aracın evrensel kurallara uyum kontrolü