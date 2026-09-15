Dinlenemeyen emeklinin pastane mesaisi

Yaşam hızla akıp gidiyor. Dijital dünya da hızla ilerliyor. Jeton kulübeli telefonlardan cep telefonlarına ve robotik uygulamalara varan süreçte, bir tek şey değişmedi. Vatandaşın alım gücü ve geçim sıkıntısı. Her geçen gün artıyor.

Çocukluğumu hatırlıyorum. Hanede bir tek kişi çalışıp altı hatta sekiz nüfusa dahi aldığı maaşıyla bakabiliyor, mutfak masrafından Pazar alışverişine hatta ayda bir ailecek bir lokantada yemek de yenebiliyor ve yılda bir kez tatile de gidilebiliyordu.

Günümüzde bunların hiçbirini yapamıyor birçok hane. Emekli, asgari ücretli, gaziler, dul ve yetimler, engeliler, 65 yaş üstü aylığı alanlar, bir ay boyunca geçinemiyor. Maaşı yetmiyor ve zor günler geçiriyor.

Emekliler, en düşük maaşı 23 bin 552 lirayla açlık ve yoksulluk sınırı altında, ağır şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kiraların büyükşehirlerde ortalama 45 bin lirayı aştığı, Türk-İş’in açıkladığı Ağustos ayı açlık sınırı 37 bin 388 lira, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 liraya ulaştı. Mutfaktaki enflasyon ise aylık oran yüzde 1,21, yıllık oran yüzde 37,90 olduğu dikkat çekiyor.

Emekli tazminatıyla ev almak hayal oldu

Bundan 20 yıl öncesinde emekli olan yakınlarımın ;” Yıllarca prim ödeyip çalışarak, tazminatımla aldığım, başımızı sokacak bir evimiz oldu.” cümlelerini mutlulukla söylediklerini hatırlıyorum. Bununla da kalmayıp, aylık faturalar, mutfak, çarşı, Pazar, market alışverişi, yılda bir kez ailecek tatile gider, arada bir bulunduğu şehirde hafta sonları, yakın akrabalarla birlikte yemeğe gidilir ve yine cebinde emekli maaşından paran kalırdı. Şimdi öyle mi.!

Emekli, 23 bin 552 lira maaşla, bir ay geçinmeye mecbur bırakılıyor. Emekli maaşı, ne kiraya, ne mutfak masrafına ne de yılda bir kez de olsa, ülkemin güzide sahil beldelerinde ailesiyle tatil yapmaya yetmiyor. Emekli, ucuza sebze, meyve bulurum umuduyla akşam pazarını bekliyor ve çoğu kez istediği birçok ürünü alamadan, evine üzüntüyle dönüyor.

Emekli, 70’ine yakın ek işte çalışmaya mecbur kalıyor

Emekli bir vatandaşla geçen hafta sonu sohbet ettim. 68 yaşındaki emekli vatandaş; eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışmadığından bahsetti. Çocukları da vardı. Üç tane de torun olduğunu; ” Şimdi okul da açılıyor nasıl olacak” diyerek kaygıyla baktı gözlerime. Bir günlük yaşamını şöyle anlattı: Emekli aylığının en düşük orandan 23 bin 552 lira aldığını, ev kirasının 22 bin civarı olup artacağını ve bu durumda ne yapacağını bilemediğini, pastanede ek işte garson olarak çalışmaya mecbur kaldığını üzüntülü bir şekilde söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: “ Sabah 4 civarında kalkıyorum. 4:30’da evden çıkıyorum. Evim de buraya yakın ve yol parası verecek gücüm de yok, o yüzden iş yerine yürüyerek geliyorum. Sabah 5:00’da pastanede oluyorum ve kahvaltıya hazırlık için masaları hazırlamaya başlıyorum. Öğleden sonra saat 14:00’da burada mesaim bitiyor ve eve dönüyorum.“

Aylık ne kadar alıyorsunuz? diye sorduğumda ise “ Asgari ücret kadar maaş alıyorum” dedi. Çocuklar çalışıyor mu ve size destek oluyorlar mı? diye sordum. Verdiği cevap ile kaygılı ve hüzünle yüzüme bakarak şöyle devam etti: “ Nerdeee!..Çocuklar var. Onlar da çalışıyor ve kirada oturuyorlar. Asgari ücretle çalışıyorlar. Üç de torun var. Şimdi okullar açılıyor. Onlara da ben destek oluyorum bu kıt kanaat maaşımla.”

“Nasıl geçineceğiz bu maaşlarla? Ev almak da çok zor artık. Yetmiyor, geçinemiyoruz. Zor…Çok zor geçim…” diyerek mahcup bakışlarla, gözleri dolarak ve gelecek kaygısıyla, servis bekleyen masalara hizmet etmek üzere ayrıldı.

Emekli, gelecek kaygısı yaşıyor

70’ine yaklaşan emekli vatandaş da her bir birey gibi ömrünün geri kalan yıllarında, sağlıklı ve refah içinde ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmadan, temel asgari düzeyde insanca bir yaşamı hak etmiyor mu?

Emekliyi sabahın 4’ünde kirasını ödemek, çocuklarının da maaşı yetmeyince, torunlarına da bakmak, mutfakta bir tencerede sıcak çorba pişsin diye yetmeyen emekli maaşıyla, bir ayı bile geçiremediği için çalışmaya mecbur bırakılmayacak bir yaşam mümkün olabilir mi?

Yıllar içinde umutla yaşamının geri kalanında biraz nefes almak umuyla, iş hayatında prim ödeyerek ömrünü veren emekliye, sosyal ve ekonomik refah düzenlemesi yapılabilmesi hayati bir önem taşıyor. Emekli, ağır yaşam koşulları içindeki bir gününü anlatırken yutkunuyor ve sözler boğazında düğümleniyordu. Anlatacak çok şeyi vardı elbette ama sükuneti tercih etmişti.

Emekliye reva görülen bu yaşamın yerine, kalıcı bir refahı mümkün kılacak yeni bir projenin hayata geçirilmesi, kaygı ve endişenin yerine mutlu bir geleceği inşa edebilecektir. Söylenecek çok şeyi olan ama susmayı tercih eden emekliyi görünce alkıma Halk ozanımız Aşık Mahsuni Şerif’in bestesindeki şu dizeleri geldi:

“Yoksulun sırtından doyan doyana

Bunu gören yürek dayana

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi söylemesem mi”

Emeklinin de söyleyeceği her sözün hayat bulması dileğiyle…!