Diploma derhal, beceri zaman alır

Geçen yıl 13.500’ü doktora olmak üzere yaklaşık 1 milyon diploma ürettik ve bunların ancak %20’sine iş verebildik. Diplomalı ama becerisiz bunca mezun ile varılacak bir uygarlık düzeyi yoktur

1- SORUN: Yetenek mi arıyoruz diploma mı? Biliyorum bana kızacaksınız ama… Yaklaşık 50 eczacılık fakültesinde yaklaşık 10 bin öğrenci okuyor ve yılda 2 bini mezun oluyor. Sorum şudur: Para üstü verebilmek için insan 5 yıl üniversite okumalı mı? Diploma duvarda ama beceri, yetenek nerede?

2- ETKİSİ: Biliyorum bana kızacaksınız ama… Ziraat mühendisi yetiştiren fakülte sayımız 50’ye yaklaştı. 5 bin öğrenci, “ziraat mühendisi” diploması peşinde. Çoğunun ayağına tarla çamuru değmeden emekli olabilen hocaların yetiştirdiği bu gençlerin neredeyse tamamı, ziraattan bitkiden habersiz…

BAHÇIVANI MUMLA ARARKEN MÜHENDİS ATAMA BEKLİYOR

3- ÇÖZÜM: Hal böyle olunca bitki becerisi olan bahçıvanı mumla ararken mühendisin binlercesi atama bekleyip duruyor. Eğer siz zamanın değişen şartlarına uygun fakülte tasarlamaz ve müfredatını da çağın gereklerine adapte etmezseniz, o fakülte “diploma üretim fabrikası” gibi işlev görmüş olur.

4- YÖNTEM: Beceri ise “ara eleman” adıyla aranır hale gelir. Geçenlerde bir sanayici; “diplomayı alıyor, beceri eklemek için en az 2 yıl ilave eğitim veriyoruz” diyordu. Bu yüzdendir ki meslek edindirme, beceri geliştirme, yeni insan kaynağı politikaların odağında… Sahi, siz ne arıyorsunuz?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yeteneğe dair…

Beceri odaklılık neden olamıyor?

Diplomadan ziyade beceri odaklı kariyerin genel adıdır ara eleman. Sanayinin mumla aradığı, nitelikli işgücünün dilimizdeki karşılığıdır. Şu sıralar herkes nitelikli eleman arıyor ve bulamayan kan ağlıyor.

Çıraklık stajyerlik işe yarıyor mu?

Mikro devrim ihtiyacının şiddetle hissedildiği sanayide gördük ki işler çırak veya stajyer ile yürümüyor. Aslında işler yalnızca mühendisle de yürümüyor. Tam bir kaotik durum bu…

NOT

NE İŞ OLSA YAPARIM DÖNEMİ ÇOKTAN GERİDE KALDI

Bir ikilem ile karşı karşıyayız; “ne iş olsa yaparım” niteliksiz işgücü veya kapı gibi diploma sahibi mühendis… Peki değer zinciri bundan ibaret mi? Ortada muazzam boşluk var ve bunu biz teoride endüstri meslek liseleri, sanat okullarıyla doldurmaya çalıştık. Çalıştık ama becerebildik mi?

DİPLOMALI İŞSİZ LÛGATI

Diploma: Bir eğitim kurumunun program ve derecesini başarıyla tamamlamışa verilen belge

Beceri: Ustalıkla, doğru yapabilme yeteneği, bilginin eyleme dönüşmüş pratik hali

Diplomalı işsiz: Eğitim alarak diploma edinen ama herhangi bir alanda iş bulamayan mezun

Ev genci: Eğitim ve iş talebi olmayan, ailesinin kaynaklarıyla geçinen milyonlarca gencimiz