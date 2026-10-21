Dış pazarda satışlarını büyüttü kârı yüzde 201 oranında arttı

Borsada ihracat oranı %20'yi geçen ve esas faaliyet kârını güçlü şekilde büyüten 22 şirket bulunuyor. Üretimin ağırlığını dış pazara yönlendiren bu firmalardan 13'ü yılbaşından bu yana yatırımcısına kaybettirirken, dokuzu yükseldi. En yüksek getiriyi ise Tüpraş gerçekleştirdi.

İhracat oranı yüksek olup operasyonel kârını güçlendiren firmaların borsadaki performansı her zaman finansal tablolarıyla örtüşmeyebiliyor. İhracat payı %20’nin üzerinde olup da esas faaliyet kârını aynı şekilde %20’den fazla büyüten 22 şirketten Tüpraş ve Kıraç Galvaniz fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Buna karşın listede yer alan Işık Plastik ve Gen İlaç %64’ün üzerindeki değer kaybı ile öne çıkıyor. Borsada işlem yaparken sadece ihracat rakamına bakarak hareket etmek yanıltıcı olabilir. Hisse fiyatlamasını uzun vadede bilanço detayları ile birlikte değerlendirmek gerektiği unutulmamalı.

İhracat payları yüksekler

Borusan Boru’nun satışları içindeki ihracat payı %88,9 seviyesinde. Oran, firmanın dış pazarlara ne denli ağırlık verdiğini gösteriyor. Yılbaşından bu yana %15,68 değerlenen hisse, özellikle ABD pazarına yönelik bağlı ortaklığı üzerinden gerçekleştirdiği satışlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, yılın ilk yarısında gelirini %49, dönem sonu kârını %201 artırdı.

Özsu Balık, satışları içindeki %80,1 ihracat payıyla listede ikinci sırada yer alıyor. Yıl boyunca yükselen bir ivme sergileyen hisse, ağustosta en yüksek 45,74 TL’yi gördü. Son iki ayda ise geriliyor. Düşüşe rağmen yılbaşına göre fiyatı %70,84 yukarıda olan firma, yılın ilk yarısında gelirini %15 düşürdü. Dönem sonu kârı %559 yükseldi.

En fazla kazandıran

Tüpraş, %21 ile toplam satışları içinde en düşük ihracat oranına sahip firma konumunda bulunuyor. Hissenin fiyatı, son iki aydır yatayda dalgalı bir seyir izlese de özellikle yılın ilk yarısında güçlü bir performans sergiledi. Fiyatı yılbaşından bu yana %105 yukarıda bulunuyor. Tüpraş, altı aylık dönemde gelirini %43 büyütürken, dönem sonu kâr artışı %320’ye ulaştı.

ZEYNEP'E SOR

DOLAR MI, HİSSE SENEDİ Mİ?

Dolar; kur kalkanı, küresel likidite, konfor, kriz sigortası. Pasiflik, küresel enflasyon erimesi, yatay seyir stresi, makas maliyeti, fırsat körlüğü.

Hisse senedi; ortaklık, bileşik büyüme, sektörel dinamizm, yüksek kâr marjı. Volatilite, analiz zorunluğu, stres, yönetim riski, likidite tuzağı.

Yeni sipariş gelmiş olsa da ilk yarı verileri geliri artırmada zorlandığını söylüyor

Onur Teknoloji'nin yeni iş alma performansını nasıl buluyorsunuz? ● Tümer Koç

Tümer; iki yılı geçkin süredir borsada işlem gören Onur Teknoloji, zayıf bir gelir yapısına sahip. Yılın ilk yarısında satışları %48 azaldı ve dönem sonu kârı 924 bin TL'ye kadar geriledi. Göstergeler yeni iş almada zorlandığını söylüyor. Temmuzda yurt içi müşterisinden hava sahası yönetimi için 661 bin dolarlık ek ses haberleşme sistemi siparişi alması ise olumlu bir gelişme. Bu sözleşmeyle birlikte 2026 yılında aldığı toplam 24 siparişin hacmi 8,6 milyon dolara ulaştı. Firmanın siber güvenlik ürünü için yerli malı belgesi almasıysa avantaj sağlayabilir.

Aldığı işler yıllık gelirini aşmasına imkan tanırken altı aylıkta zarardan kâra döndü

SDT Uzay'ın yıl sonunda da kârını koruması mümkün olabilir mi? ● Erhan Mert

Erhan, SDT Uzay'ın yıl içinde yatırımcısı ile paylaştığı yeni siparişlerin toplamı 53,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Söz konusu tutar yaklaşık 2,66 milyar TL'ye karşılık gelirken, şirketin geçen yılki satışlarının %105'i düzeyinde. Firma, altı aylık mali tablolarına göre satış gelirini %30 ve esas faaliyet kârını %111 yükseltti. Veriler kâr marjının arttığını işaret ediyor. Bu durum geçen yılki zararın ardından dönem sonunu 23,4 milyon TL kârla kapatmasını sağladı. Savunma sektöründe işler alması kârını yıl sonuna taşımasına olanak verecek.

YATIRIM FONLARI

KPA katılım ilkelerine uyumlu temettü hisselerine yatırımla yüzde 31 yükseldi

Kuveyt Türk Portföy'ün idare ettiği Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (KPA), son iki aydır yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Ağustosta en yüksek 1,79 TL'yi test ettikten sonra zayıflayan bir fiyat seyri söz konusu. Fonun değeri yıl boyunca yükselerek temmuzda 554,5 milyon TL'ye çıksa da ekimde toplam büyüklük 428,61 milyon TL'de duruyor. Son iki ay para çıkışı yaşanan fonda ekimde 12,68 milyon TL çıktı. Yatırımcısı eylülden itibaren azaldı ve sayı şimdilerde 12.785'e indi. Temel stratejisi, varlıklarını katılım esasına uygun kâr payı ödeyen hisse senetlerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %83,92'si hisse senedi ve %7,63'ü BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım işlemlerinden oluşuyor. Yıllık bazda %28,99 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %11,96 yükselen BIST 100 Endeksini geride bıraktı.

TAHVİL

Enerjisa, Piyasadan TLREF + %1,25 faizle 1,6 milyar TL borçlandı

Enerjisa, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 19.10.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.600.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,25 olarak belirlendi. 730 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 18.10.2028 olarak açıklandı. 19 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,64 seviyesinde bulunuyor. Yüzde 1,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSENSAE2817 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Şubatta borsaya gelen Ata Turizm bir aydaki düşüşle halka arz fiyatının altına indi

Ata Turizm'de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %32,48 ile toplamda 3,05 milyon lot azalarak 6,34 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 10'dan 5'e geriledi. KHA fonu 4,6 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, DOH fonu 2,9 milyon lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede en fazla satışı yapan KHA payını sıfırlarken; THF, YHB, MHF, ICH ve KOD payını sıfırlayan diğer fonlar olarak öne çıktı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BETA ENERJİ

Romanya ve Kosova projeleri için 2,5 milyon euroluk transformatör siparişi aldı

Beta Enerji, Romanya ve Kosova'da yeni siparişler aldı. Şirket, Beta Enerji Europe üzerinden, Romanya'daki Batarya Enerji Depolama Sistemi projesine 1,88 milyon euro karşılığında 250 MVA gücünde transformatör tedarik edecek. Kosova'daki farklı bir proje için de muhtelif güçlerde dağıtım transformatörü tedariki kapsamında 675 bin euroluk sipariş aldı. Toplamda 2,55 milyon euroluk iş, şirketin yıllık gelirinin %3'üne denk geliyor. Romanya için üretilecek 250 MVA gücündeki ürün, Beta'nın yeni tesisinde üreteceği ilk yüksek kapasiteli transformatör olma özelliği taşıyor.

DOĞUŞ OTOMOTİV

Araç muayene istasyonu alanında faaliyet yürüten iştirakindeki payını satıyor

Doğuş Otomotiv, bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama'nın iş ortaklığı olan Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları'nda sahip olduğu %33,33 oranında payının tamamını Turka Araç Muayene İstasyonları'na satmak üzere görüşmelere başladı. Tüvtürk Güney'in 291 milyon TL olan ödenmiş sermayesindeki 97 milyon TL tutarındaki payın devri, satış işleminin onaylanması ile gerçekleşecek. Satış bedeli ve anlaşma koşulları henüz netleşmiş değil. İşlem, şirketin araç muayene gibi spesifik ve regüle bir iş kolundan çıkarak kaynaklarını ana faaliyet alanına yönlendirmesini sağlayacak.

EKOS TEKNOLOJİ

Balıkesir'deki yeni transformatör ve şalt ekipmanları fabrikasını üretime açtı

Ekos Teknoloji, Balıkesir OSB'de planladığı yüksek teknolojili fabrika yatırımının önemli bir aşamasını tamamlayarak tesisin ana üretim binasını devreye aldı. Martta duyurulan yatırım kapsamında tahsis edilen 35 bin metrekare arsa üzerinde, 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni tesiste inşaat işlemleri bitirildi. Tesis, yıllık 2 bin adet hava izoleli sistem ve köşk tipi transformatör döküm ve üretim kapasitesine sahip. Elektrik teçhizatları ve entegre çözümler alanında faaliyet gösterecek yeni üretim bandı, şirketin ürün tedarik hızını ve ihracatını destekleyecek.