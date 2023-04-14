Diyarbakır’dan global mobilya markası çıkarmayı hedefliyor

Medeni Dilek, Diyarbakırlı bir iş insanı… Artedoor, Artedecor ve Alvero Copcept markalarını bünyesinde bulunduran Ak Meşe Mobilya’nın ortaklarından… Şirket mutfak, banyo, giyinme ve vestiyer mobilyaları üretiyor. İç ve dış pazarlarda konut, otel, iş merkezi ve hastane projelerinin ahşap ve mobilya işlerini üstleniyor. Aynı zamanda yangına dayanıklı kapı üretiminde Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor…

Medeni Dilek, 2007 yılında büyük bir ifl as yaşamış. İstanbul’da batan bir kilit şirketine verdiği 3 milyon dolara yakın değerdeki çekinin karşılığında ürün alamayınca o da batmış. Ortak olduğu kardeşleriyle yaşadığı problemle maddi kaybı 5 milyon doları bulmuş. İflastan sonraki 9 yılı toparlanmak ve borçlarını ödemek için çalışarak geçirmiş. 2017 yılında yine Diyarbakırlı dört ortakla birlikte Ak Meşe şirketini kurmuşlar. Şirket bugün Diyarbakır’da Organize Sanayi Bölgesi’nde 31 bin metrekare alandaki fabrikada üretim yapıyor. Yılda 45 bin kapı üretim kapasitesine, 1 milyon 750 bin metrekare panel işleme kapasitesine sahip. Yurt içi ve yurt dışında Novotel, Radisson Blue, Marriott gibi otel zincirlerinin projelerinde yer alan şirket, hali hazırda Irak, İngiltere ve Gürcistan’daki projelere iş yapıyor.

Ben de Diyarbakırlı olunca Medeni Dilek ile görüşürken doğal olarak epey bir süre memleketimizden söz ettik. Şehrin son dönemdeki gelişiminden duyduğumuz memnuniyet ortak hissiyatımız oldu. Global markaya dönüştürmeyi hedefl edikleri Alvero Concept’in İcra Kurulu Başkanı olan Medeni Dilek’le ileriye dönük planlarını ve projelerini konuştuk.

‘Teknolojide Almanya, tasarımda İtalya ile rekabet edeceğiz’

“Doğu’da profesyonel ekip bulmak biraz zor, dışardan getirmek çok daha zor ama benim hedefim büyük. Bu da Diyarbakır’dan bir dünya markası yaratmak. Teknolojide Almanya, tasarımda İtalya ile rekabet edecek bir marka yaratmamız lazım. İngiltere’de Londra’da bir şirket kurduk. Bu yıl sonuna kadar orada mağaza da açacağız. Bir diğer hedefim Alvero Consept markasıyla Milano’daki mobilya fuarına katılmak” diyor.

İngiltere’de bir otel projesini teslim ettiklerini kaydeden Dilek, yurt içi ve yurt dışı işlerini şöyle anlatıyor:

“2022 yılında Türkiye’de İzmir, Antalya, Bodrum, Ankara, Şanlıurfa ve Batman’da toplam 2400 konuta iş yaptık. Kapı, ahşap ve mobilya işlerini üstlendiğimiz projeler arasında Hakkari Yüksekova Hilton Double Tree, İzmir Buca Pandemi Hastanesi, Kilis Avrupa Hastanesi, Malatya Devlet Hastanesi gibi projeler bulunuyor. Samsun Şehir hastanesi yeni aldığımız projelerden biri… İngiltere dışında Irak ve Gürcistan’da işlerimiz var. Gürcistan’da 700 yataklı Marriott Oteli’nin işlerini yapıyoruz. Irak’taki Avro City projesine 6 bin kapı yaptık. Yurt dışında yeni pazar hedefl erimizi Almanya ve Amerika olarak belirledik.”

■ ‘Tok Evin Aç Kedileri’ kitabında nasıl battığını, Doğu’da şirketlerin yaptığı hataları anlatacak

Medeni Dilek, şu günlerde haziran ayında Doğan Kitap’tan çıkacak “Tok Evin Aç Kedileri” kitabının heyecanını yaşıyor. Dilek, kitabın içeriğini kısaca şöyle anlatıyor: “Aile şirketinde büyük bir ifl as yaşadım. Benim için pahalı ama büyük bir tecrübe oldu. Kitabımda bu tecrübemi, yaşadıklarını, nasıl toparlandığımı anlatıyorum. Ayrıca Doğu’daki şirketlerin yaptığı hataları, Doğu ile Batı arasındaki farkları, ticarette yaşadığımız sıkıntıları paylaşmaya çalıştım.”