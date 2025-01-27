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Doğal gaz fiyatındaki artışın pariteye etkisi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Türkiye ekonomisi açısından önemli olan EUR/USD paritesini etkileyen faktörleri iki hafta önce yazdım. Spekülatörlerin dolar alım pozisyonlarının uç seviyelere geldiğini belirttim. Alman tahvil faizlerindeki hızlı yükselişe dikkat çektim.

O günlerde 1,02’lerde olan çapraz kur, cuma günü 1,0520’ye kadar yükseldi. Bu ilk etapta bir düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir. Avrupa’dan son günlerde iyi ekonomik veriler geliyor. Diğer taraftan, Amerikan ekonomisi karışık sinyaller veriyor. Trump’ın, ‘‘Gümrük tarifeleri konusunda Çin’le anlaşabilirim’’ açıklaması da etkili olmuştur. Bank of America birkaç gün önce yayımladığı raporda, dolar alım pozisyonun finansal piyasalardaki en kalabalık ikinci pozisyon olduğunu yazdı. İlk sırada, tahmin edileceği gibi, yedi büyük teknoloji şirketinin hisselerindeki alım pozisyonları yer alıyor. Fon yöneticileri arasında yapılan bu ankette, Avrupa’nın finansal varlıklarından toplu hâlde nefret edildiği gözleniyor.

Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarında, yaz fiyatı kış fiyatının üzerindedir. Bu fark önümüzdeki haftalarda daha da açılabilir. Bölgedeki soğuk hava dalgası, yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen desteğin düşmesi, mevcut stok seviyesini azaltıyor. Ukrayna üzerinden gelen gazın kesilmesi de kritiktir. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon tarafına yansıması olacaktır. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerini erteleyebilir. Daha az sayıda faiz indirimi, euroyu destekleyebilir.

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