“Doğaya bir bilet” lütfen!

Sürdürülebilirlik anlayışını, sanat ve edebiyat odaklı projelerle güçlendirmeyi sürdüren TEMSA, hayata geçirdiği ikinci kitap projesi “Doğaya Bir Bilet” ile daha güzel bir dünyanın kapılarını aralayacak öyküleri gençlerle buluşturmayı hedefliyor.

“Dünya bir günde değişmezdi, hatta tamamen değişmeyebilirdi de ama çocuklar bir yerden başladıkları ve ailelerinin de desteğini aldıkları için çok mutlu olmuşlardı” diyor Aslı Tohumcu…

“Orayı bulacaksın biliyorum. Ben sana inanıyorum. Büyüyünce beni de yanına alır mısın? diye soruyor Ece Erdoğuş Levi…

Bu satırlar Temsa’nın ortaöğretim ve lise çağındaki gençlere yönelik hazırlanan ikinci kitabı “Doğaya Bir Bilet”ten alıntı.

2023 yılının başında, “Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşıyız” diyerek “Otobüsün Penceresinden” isimli kitabıyla edebiyat projelerini destekleme yolunda bir ilk adım atan Temsa, ikinci kitabı “Doğaya Bir Bilet” ile gençlerde sürdürülebilirliğin farklı unsurlarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Editörlüğünü Sibel Oral’ın üstlendiği ve Marsık Yayıncılık iş birliğiyle hayata geçirilen “Doğaya Bir Bilet”, Türk edebiyatının 13 usta yazarının sürdürülebilirlik odaklı öykülerinden oluşuyor. Ahmet Büke, Aslı Tohumcu, Ayşe Sarısayın, Barış İnce, Bedia Ceylan Güzelce, Burcu Aktaş, Ece Erdoğuş Levi, Gülşah Elikbank, Melisa Kesmez, Özge Lokmanhekim, Sima Özkan, Sunay Akın ve Yalvaç Ural’ın imzalarını taşıyan öyküler, daha güzel bir dünyanın kapılarını aralamayı amaçlıyor.

İlk kitapta olduğu gibi ikinci kitabın satışından sağlanacak gelir de, TEMSA Hayal Ortakları Derneği tarafından gerçekleştirilecek sosyal projeler için kullanılacak.

TEMSA çalışanlarının gönüllülük esasına göre desteklediği bir sosyal sorumluluk projesi olan “Hayal Ortakları”, 2014’te TEMSA çalışanlarının, oluşturduğu fon aracılığıyla köy okullarına destek olmasıyla başladı. Gönüllü TEMSA’lıların destekleriyle faaliyetlerine devam eden TEMSA Hayal Ortakları projesi, geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kısa zamanda dernek haline dönüştü. TEMSA Hayal Ortakları Derneği olarak faaliyetlerine devam eden proje, kurulduğu günden bu yana okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, kitap ve kırtasiye desteği, eğitime yardımcı donanım ve malzemelerin alınması gibi 100’e yakın etkinliği hayata geçirdi.

“Şirketler için değerli olan, yarattıkları sosyal fayda”

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “Bugünün dünyasında şirketlerin ne kadar güçlü, ne kadar büyük, ne kadar köklü olduklarının yanı sıra bu güçlerini nasıl bir toplumsal fayda için kullandıkları, nasıl bir etki yarattıkları çok değerli… TEMSA bugün, Türkiye ile özdeşleşmiş bir otobüs üreticisi. Ama bunun ötesinde, TEMSA, etki gücünü çok daha iyi bir gelecek için kullanmayı seçen, sürdürülebilirliği bir iş kültürü olarak gören, dünyanın geleceğiyle ilgili duyduğu kaygıyı insanlık için bir fırsat penceresine dönüştürmeyi isteyen sorumlu bir marka” diyor.

“Daha iyi bir dünya için üretmek, farkındalık oluşturmak bizim sorumluluğumuz"

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise, “Bilim insanları ciddi bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde ifade ediyor: Ya bilimi ciddiye alacak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünün alışkanlıklarından vazgeçeceğiz; ya da gelecek nesilleri kendi eylemsizliğimizin korkunç maliyetlerine mahkûm edeceğiz” diyor. Şirketlerin bu noktada çok önemli bir rolü olduğunu ifade eden Doğancıoğlu, şu yorumları yapıyor: “TEMSA olarak, iş modelimizi sürdürülebilirlik üzerine inşa ederken, sektörümüzü de bu yönde dönüştürmeye öncülük etmeye odaklanıyoruz. Yaşadığımız dönüşümün temeline insanı koyuyoruz. Yaptığımız iş ne olursa olsun, insan hayatına kalıcı fayda yaratmayı odak alıyoruz. Fayda yaratırken de aynı zamanda, daha iyi bir dünya kurma konusunda farkındalık yaratmak açısından çok önemli bir sorumluluk üstlendiğimize inanıyoruz. Kitabımızın lansmanını Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştiriyor olmamız da bir rastlantı değil. Akılcılık, bilim, üretkenlik, etki yaratmak, dayanışma, özgüven, yetkin ve sorumlu birey olma gibi Cumhuriyet değerleri bizim için her zaman yol gösterici oldu ve olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir dünya anlayışıyla bireysel farkındalığı toplumsal farkındalığa dönüştürdüğümüzde, dünyanın hepimize yeteceğine inanıyoruz. Daha iyi bir dünya için üretmek, vicdan sahibi olmak, paylaşmak, birlikte yol almak anlamına geliyor. Yaşadığımız dünya bize ait değil. Bu dünya bize emanet.”

Döngüsel iyilik

Doğancıoğlu, kitap projesini bir “döngüsel iyilik” yaklaşımı olarak tanımlıyor. Şunları söylüyor: “TEMSA olarak, sanat ve edebiyatın birleştirici, iyileştirici gücünden eminiz. Ama ya sonrası… Burada kitap gelirlerimiz üzerinden kendimize ilave bir yol haritası çıkarıyoruz. Kitap satışlarımızdan elde edeceğimiz geliri, aynı TEMSA ART projemizde olduğu gibi yine TEMSA Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlıyoruz. Bu sayede, bir yandan bu kitap projesiyle topluma bir fayda sağlarken, sonrasında da bu gelirleri yine toplumsal kalkınmanın farklı bir amacı doğrultusunda kullanacağız. Dolayısıyla bu proje bizim ‘döngüsel iyilik’ yaklaşımımızın örneklerinden bir tanesi.”