Tuncay AYDIN

4PL Danışmanlık ve

Lojistik Hizmetleri

“İşletmenin operasyon el maliyetlerini azaltır, müşteri hizmetlerini iyileştirir ve verimliliği artırır” Stok, işletmelerin bir ürünü veya hammaddeyi, gerek duyulduğunda satışa hazır hale getirmek için depolamasına verilen isimdir.

İşletmelerin satmak ya da kullanmak için, ellerinde tuttukları ve gerekli olan durumlarda ihtiyacı karşılamak üzere depolanan ürün ya da fiziki mallardır. Düzgün bir stok yönetimi için, elinizde bulunan ürünlerin sayısını bilmek ve sürekli doğru olmasını sağlamak çok önemlidir. Müşteri ve/veya Üretimin taleplerini sürekli olarak karşılayabilmek, stoğu sürekli kontrol etmemiz çok önemlidir. Depodaki stokların doğruluğu için yapılan sayımlar, bir işletmenin malzeme yönetimi ve envanter kontrolü açısından hayati bir öneme sahip olan bir süreçtir.

Sayımlar, Lojistik süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan ve işletmelere değerli rehberlik sağlayan bir hizmettir. Depo sayımlarının önemi birçok açıdan ortaya çıkar:

1. Envanter Yönetimi İyileştirmesi: Depo sayımı danışmanları, işletmelerin envanter yönetim süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Doğru envanter yönetimi, işletmenin operasyonel maliyetlerini azaltır, müşteri hizmetlerini iyileştirir ve verimliliği artırır.

2. Doğru Stok Seviyelerini Belirleme: Depo sayımı danışmanları, işletmenin ihtiyaç duyduğu stok seviyelerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Bu fazla stok veya stok eksikliği gibi sorunların önüne geçer.

3. Kayıp ve Hırsızlık Azaltma: Depo sayımı danışmanları, depo alanlarında kayıp ve hırsızlık gibi sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Düzenli ve doğru depo sayımları ile envanterdeki her hareket izlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir.

4. Operasyonel Verimliliği Artırma: Depo sayımı danışmanlığı, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Depo düzeni, ürün yerleşimi, depo personeli eğitimi gibi konularda danışmanlık sağlanarak işletmenin operasyonları optimize edilir.

5. Maliyetleri Düşürme: Doğru envanter yönetimi ve depo operasyonları, işletmelerin maliyetlerini düşürür. Depo sayımı, atıl stokların azaltılması, doğru tedarik zinciri yönetimi ve iş gücü verimliliği gibi alanlarda maliyet tasarrufu sağlar.

6. Yasal Uyumluluğu Sağlama: Depo sayımı danışmanları, işletmelerin depo operasyonlarının yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamalarına yardımcı olur. Bu, vergi yükümlülükleri, güvenlik standartları ve diğer regülasyonlarla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar. Sonuç olarak, depo sayımı danışmanlığı, işletmelerin envanter yönetimi ve depo operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine sağlar, firmaların rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Bu sayede işletmeler, müşteri memnuniyetini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve daha sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturabilirler. Bunun için sürekli sayım sistemini kurmalıyız. Bu sistem sayesinde malzemeleri doğru adrese koyma, doğru adresten alma disiplini ile ekip sayımın önemini farkında olması sağlanır.

Stok yönetimin ve sayımların doğruluğu ve hızlılığı için, lojistik teknolojilerini kullanmak ve yenilikleri takip etmek zorundayız. ( El terminalleri, barkod, Drone vs.) Depolarda adres sistemleri tanımları yapmalıyız. Bilindiği gibi, mal kabul’de sıfır hata ile işimizi yapmak, doğru adrese yerleştirmek, doğru şekilde istiflemek, doğru adresten toplamak, sıfır hata ile yüklemek için tüm lojistik süreçleri tasarlanması çok önemlidir.