Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek…

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“Söylemesi gereken sözü zamanında söylemiş olmanın huzuru” ile yeni dönem İSO başkanlığına aday olmayacağını resmen açıklayan Erdal Bahçıvan; yerine aday olan Ender Yılmaz için çalışacak.

Erdal Bahçıvan’ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) seçimlerinde aday olmayacağını açıkladığı toplantıdayız. 13 yıldır başkanlık ettiği kurumun marka değerini yücelten, “sanayisizleşme” tehlikesine dikkat çekip; “güçlü sanayi için söylemem gerekeni zamanında söylemiş olmanın huzuruyla” veda eden başkan…

Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır mottosuyla kaleme aldığı ve toplantıda dağıtılan kitabın başlığı dikkat çekici; DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM. Soruyorum; bundan sonra doğruları nerede, nasıl söyleyeceğini… Cevap, sonraki adıma dair ipucu niteliğinde; “Balık tutacak halim yok.”

İSO’YU SANAYİNİN PROJE VE VİZYON PLATFORMU HALİNE GETİRDİ

Yeni nesil sanayi kongreleri, ara elaman aranan eleman projeleri, erken sanayisizleşme uyarıları, İSO Akademi, Mesleki eğitim işbirlikleri, İSO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İSO sürdürülebilirlik platformu ve niceleri… 13 yılda kurumuna, ülkeye kattığı ve liderliğini yaptığı nitelikli gayretleri…

Erdal Bahçıvan’ın beni en çok etkileyen yönü; söylenmek, şikâyet etmek yerine; somut adımlar ve uygulanabilir projeleri sıkça ve cesurca dile getiriyor olması…360 oda içinde İSO’nun nitelikli STK haline gelmesi, diğer odalara ilham veren faaliyetler üretmesi, nadide ve değerli bir miras bırakıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Erdal Bahçıvan’a dair…

Bir sonraki adımı?

Tarım ve gıda konusunda zaten pek çok sürecin içinde olan Erdal Bahçıvan, birikimi, dinamizmi ve vizyonu ile şirketlerinde, yeni projelerde faaliyet gösterecek, İSO’ya katkı vermeyi sürdürecek

Veda mesajının özü?

“Türkiye’nin geleceği üretimdedir. Sanayisine sahip çıkan bir Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayrağı devralacaklara yürekten başarı dilerim.”

NOT

ERDAL BAHÇIVAN İSO BAŞKANLIĞI’NA VEDA EDERKEN GÖSTERDİ Kİ:

1- Zamanı gelince gitmeyi bilmeli. 2- STK’lar hükümetten taleple yetinmeyip proje üretilebilmeli. 3- Ne kadar başkan kalındığı değil, bu sürede neler yapılabileceği önemi. 4- Sanayiciyi ilgilendiren konularda cesurca talepte bulunmak gerektiği… 5- Her hal ve şartta daima doğruların cesurca söylenebileceği.

STK LÛGATI

STK: Sivil toplum Örgütü. Non Governmental Organisation (NGO) Devletten şirketten bağımsız çalışan

İSO: İstanbul Sanayi Odası… Ekonomiye katkı sunmak için Türk sanayicisine hizmet eden köklü STK

Sanayisizleşme: Erdal Bahçıvan’ın sahiplendiği, Türkiye’nin beka sorununu tehdit eden büyük tehlike

Doğruları Söylemeye Devam: Bahçıvan’ın sanayinin manifestosu niteliğindeki uyarılar manzumesi