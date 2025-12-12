Dokuz şirketin biri kârda o da sadece 1,6 milyon TL

Dokuz aylık dönemde yatırım ortaklıklarından yalnızca 1 şirket kâr açıklarken, diğer 8’i zarar yazdı. Negatif bölgede kalanlardan biri önceki döneme göre zararını azalttı. En yüksek eksi bakiye 16,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının dokuz aylık finansal sonuçları, sınırlı bir kârlılık görünümüne işaret ediyor. Endeksteki 9 şirketten yalnızca biri dönem sonunda kâr bildirdi. Kalan 8 şirketin tamamı dönemi zararla kapattı. Mevcut tablo içinde sadece bir şirket eksi görünümü azaltmayı başarırken, en yüksek zarar 16,7 milyon TL’ye ulaştı. Sektörün genel görünümü ciddi bir sıkışıklığı işaret ediyor. Oyak Yatırım Ortaklığı, geçtiğimiz yıl dokuz aylık dönemde zarar açıklarken bu yıl aynı dönemde gelirini %15 büyüttü. Dönem sonunda da 1,55 milyon TL kâr yazdı. Tutar düşük olsa da sektörün tamamının zarar açıkladığı bir ortamda rakam anlamlı olmakta. Yatırımcı da aynı düşüncede olmalı ki fiyat geride kalan altı ayda %138 artış kaydetti. Garanti Yatırım Ortaklığı, kâr edemese de sektörde zararını azaltan tek firma olarak dikkat çeken bir diğer şirket oldu. Geliri %2 ile sınırlı bir artış gerçekleştirirken 12,4 milyon TL zarar oluştu. Geçen yıl aynı dönemde zararı 15,5 milyon TL idi. Hissenin fiyatı ise eylülde test ettiği 18,50 TL’nin ardından gelen satışlarla birlikte geriledi.

Zararı en fazla büyüten Vakıf Yatırım Ortaklığı, dokuz aylık dönemde gelirini %46 düşürdü. Devamında da zararını %163 artırarak 16,7 milyon TL’ye çıkardı. Buna karşın hissede son günlerde belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. Temmuz 2023’te en yüksek 44,31 TL’ye kadar çıkan fiyat, sonrasındaki zaman diliminde arada yukarı atakları olsa da geçen sürede bir daha aynı seviyeleri göremedi.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜ HİSSESİ Mİ, TEMETTÜ FONU MU?

Temettü hissesi; doğrudan sahiplik, yüksek getiri, kontrol, vergi avantajı, birikim etkisi. Yoğun takip, risk yoğunluğu, düzensiz dağıtım, volatilite.

Temettü fonu; çeşitlendirme, profesyonel yönetim, düzenli gelir, erişilebilirlik. Yönetim ücreti, sınırlı kontrol, performans farkı, dağıtım belirsizliği.

Yurt dışından yüksek miktarda sendikasyon kredisi aldı. Kredi erişimine sorunu bulunmuyor

İş Bankası geçtiğimiz kasımda yüklü kredi aldı. Sebebini öğrenebilir miyim? / Cemil Sarıgöl

Cemil, büyük bankalar, özellikle küresel likiditenin sıkılaştığı dönemlerde dış kaynaklarını yenilemek için sendikasyon piyasasına çıkabilmekte. Bu yolla dış borçları çevirme, yatırımları destekleme ya da yabancı para likiditesini güçlendirme yoluna gitmekteler. İş Bankası 800,5 milyon dolar ve 331,1 milyon euroluk 371 gün vadeli sendikasyon kredisini kullanırken detayına girmedi. Ancak bu denli yüksek bir tutarın birden fazla amaç için kullanılacağını değerlendirmek gerekir. Maliyeti SOFR+%1,50 ve Euribor+%1,25 seviyelerinde gerçekleşmesi, bankanın uluslararası piyasalardaki kredi erişiminin güçlü olduğunu gösteriyor.

Niğde’deki tesisine GES yatırımı için teşvik belgesini aldı. Proje halen yatırım safhasında

Tukaş’ın Niğde’deki güneş enerjisi çalışmasının hangi aşamada olduğunu öğrenebilir miyim? / Muhammet Petek

Muhammet, Tukaş’ın Niğde/Bor tesisindeki GES projesi, önemli bir aşamayı geçti. Şirket, 12,5 MW çatı GES kurulumu için gerekli teşvik başvurusunu tamamlarken Bakanlıktan 265 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldı. GES yatırımları, enerji yoğun sektörlerde elektrik maliyetlerini düşürmek ve uzun vadeli maliyet istikrarı sağlamak için tercih ediliyor. 12,5 MW’lık bir çatı santrali, tesisin elektrik tüketiminin anlamlı bir bölümünü karşılayabilecek büyüklükte. Tukaş’ın projesi hâlen yatırım safhasında bulunuyor. Süreç tamamlandığında yatırım, hem marjları hem de sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediği gözlenecektir

YATIRIM FONLARI

SSS fonu %17 ile hisse fonların ortalamasının gerisinde

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (SSS), eylülden bu yana küçülüyor. Gelinen aşamada 128,4 milyon TL büyüklüğe geriledi. Portföyün %94,5’i hisselerden oluşuyor. Eylülden bu yana nakit çıkışı sürerken aralığın ikinci haftasında para çıkışı 14,5 milyon TL’yi buldu. Yatırımcı sayısı 3.000’e inerken, veriler talepte zayıflamanın sürdüğünü gösteriyor. Kurum oluşturduğu Savunma Sanayi Endeksi (YAPKS)’yi takip eden yapısıyla sektörün büyümesine odaklanıyor. Son altı ayda %16,6 getiri sağlarken, hisse fonların ortalaması 31,4’ün gerisinde kaldı. Mart 2025’te işlem görmeye başlayan SSS’nin fiyatı, eylülde ulaştığı rakamın gerisinde. Yıllık %2 yönetim ücretiyle 176 fon arasında ortalama altında duruyor. Hissefonlarda ücret %1 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Deniz Yatırım, %44,84 bileşik faizle 430 milyon TL borçlandı

Deniz Yatırım, 09.12.2025 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 430.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38,85, bileşik faizi ise %44,84 olarak belirlendi. 93 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 13.03.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden oran %9,9 düzeyinde.

%38,85 YILLIK BASİT FAİZ

10 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,36 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Deniz Yatırım’ın sunduğu %38,85 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 0,51 puan altında yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDNZY32615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PARK ELEKTRİK

Bağlı ortaklığı 10 bin ton kömür satışı için anlaşmaya vardı. Teslimat en geç ocak sonunda

Park Elektrik’in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik, rödovansla işlediği sahadan en az 10.000 ton kömürün ocak sonuna kadar satışı konusunda anlaşmaya vardı. Satışa konu kömürün alt ısı değerinin 1.500–1.800 Kcal/kg aralığında olduğu belirtildi. Düşük kalorili kömürler termik santral ve ısı amaçlı kullanımda fiyat/enerji dengesi nedeniyle belirli bir pazara hitap edebilmekte. Bu segmentte kapasite planlaması genellikle rödovans sahalarındaki sürdürülebilir üretim temposu ve bölgesel talep üzerinden şekilleniyor. Anlaşma kısa vadede sınırlı bir gelir katkısı sağlasa da, düzenli satış akışının korunması açısından önemli. İştirakin devam eden tedarik anlaşmaları nakit döngüsünü destekleyen bir unsur olacaktır. Park Elektrik, dokuz aylık dönemde satışlarını %15 düşürdü.

MLP SAĞLIK

Hastane ve diyaliz merkezini bünyesine kattı. Ölçek büyüterek gelir tabanını genişletiyor

MLP Sağlık, yürüttüğü görüşmelerin tamamlanmasıyla beraber 403 yatak kapasiteli hastane ruhsatını ve 84 cihaz kapasiteli Gaziosmanpaşa Diyaliz Merkezi’ni bünyesine aldı. Böylece şirket, kapasitesini hem yatak hem de diyaliz tedavisi tarafında genişleterek hizmet ağını büyütmüş oldu. Türkiye’de özel hastane gruplarının büyüme modeli genellikle ruhsat devri ve mevcut tesislerin satın alınması üzerinden şekilleniyor. Diyaliz gibi düzenli talep üreten branşlar ise nakit akışını güçlendiren bir yapı sunuyor. Bu tür satın almalar, hem bölgesel hizmet kapasitesini artırıyor hem de şirketlerin sağlık ekosistemindeki payını genişletiyor. İşlemin tamamlanması MLP Sağlık’ın ölçek büyüterek gelir tabanını genişletme hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmeli.

PEKER GYO

Almanya’da konut projesinin üretim kısmını tamamladı. Satış ve pazarlama aşamasına geçti

Peker GYO’nun iştiraki üzerinden Almanya Solingen’de geliştirdiği 20 dairelik konut projesi tamamlandı. Şirket, proje sonrası satış aşamasına geçti ve 8–9,5 milyon euro aralığında bir gelir hedefi olduğunu belirtti. Yatırımın gelire dönüşme aşamasına geçmesi, firmanın yurt dışı portföyünde nakde dönüşümü hızlandıracak bir gelişme olarak değerlendirilmeli. GYO’ların yurt dışı projeleri hem döviz bazlı gelir yaratma kapasitesi hem de portföy çeşitliliği açısından öne çıkan bir durum. Almanya’da konut piyasasında arzın sınırlı, maliyetlerin yüksek kaldığı bir dönemde tamamlanan projelerin hızlı talep görmesi gündeme gelebilecektir. Peker GYO, açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini %543 artırırken esas faaliyet kârını %31 ve dönem sonu net kârını %11 düşürdü.