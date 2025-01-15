Dolar pozisyonlarında uçlara doğru

EUR/USD paritesini etkileyen önemli faktörlerden birisi Amerika ile Almanya tahvillerinin faiz farkıdır. Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi dokuz gündür yükseliyor. Üst üste bu kadar artışın, tarihte birkaç kez görüldüğünü belirtelim. Tabii Amerika 10 yıllık faizde de yükseliş trendi olduğundan, yüzde 2,1 gibi ciddi bir fark dolar lehine sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Fed, 2024’ün ikinci yarısında faizi 100 baz puan indirdiler. Bu indirimlere rağmen, piyasalar her vadedeki faizi yukarı çekti. İki merkez bankasının indirim döngüsü bir bakıma sıkılaşmaya dönüştü. Avrupa ekonomisi zayıf olduğu için AMB’nin faiz indirimleri makul görülebilir. Amerika için farklı faktörlerden bahsedilebilir. Fed’in faiz indirimlerinin agresif olduğu söylenebilir. Amerikan ekonomisinin beklentinin üzerinde performansı öne sürülebilir. Başkanlık seçiminin sonucunun, bütçe açığı ve gümrük vergisi endişelerini artırdığı vurgulanabilir. Sonuç olarak, piyasa faizleri Amerikan ekonomisi için oldukça yüksektir.

Faiz indirimlerinde kimin ne kadar frene basacağı EUR/USD paritesini etkileyecektir. Bu çapraz kur, ihracatçılarımız açısından kritiktir. En önemli ihracat pazarımız euro bölgesidir. Maliyetlerimiz ağırlıklı olarak dolar cinsindendir. Euronun değerlenmesi Türkiye’nin avantajınadır. Spekülatörlerin hâlihazırdaki dolar alım pozisyonları 34 milyar dolardır. Alım pozisyonları nadiren bu rakamın üzerinde olmuştur. İstisnai örnek, Avrupa borç krizi dönemindeki 51 milyar dolarlık rakamdır.