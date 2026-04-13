Donanım girişimciliği: Türkiye’nin sessiz ama stratejik kaldıracı

Mehmet Dolgan

B-Connector Kurucu Ortağı

Türkiye’de girişimcilik denildiğinde akla çoğunlukla yazılım, fintech; oyun ya da e-ticaret sektörü geliyor. Oysa dünyanın en büyük ekonomik dönüşümlerine baktığımızda, bu dönüşümlerin arkasında çoğu zaman fiziksel ürünler, üretim kabiliyetleri ve mühendislik gücü yatıyor. İşte tam bu noktada “donanım girişimciliği” kritik bir kavram olarak öne çıkıyor.

Donanım girişimciliği; elektronik, mekatronik, robotik, IoT, enerji, savunma ve benzeri alanlarda fiziksel ürün ve sistemler geliştiren girişimleri ifade eder. Bu girişimler yalnızca bir yazılım geliştirme süreci değil; mühendislik, üretim, tedarik zinciri ve pazarlamanın birlikte yönetildiği çok katmanlı bir yapı içerir. Bu nedenle de hem teknik derinlik hem de sermaye açısından daha zorlu ama aynı ölçüde stratejik bir alandır.

Makroekonomik Perspektiften Donanımın Gücü

Donanım girişimciliği, bir ülkenin kalkınma hikâyesinde kritik bir rol oynar. Çünkü:

-Üretim ekonomisini güçlendirir ve katma değerli üretimi artırır

-İthalat bağımlılığını azaltır, cari açığı düşürür

-Yüksek nitelikli istihdam yaratır (mühendis, teknisyen, üretim uzmanı)

-Yan sanayi ve tedarik zinciri oluşturur, çarpan etkisi yaratır

-İhracat kapasitesini artırır ve küresel rekabet gücü sağlar

Dünya verileri de bu stratejik önemi destekliyor: Donanım girişimleri toplam startup’ların görece küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen, yatırımın çok daha büyük bir bölümünü çekiyor. Bu da aslında yatırımcıların uzun vadeli değer üretme potansiyelini gördüğünü gösteriyor.

Bugün yapay zekâ alanında dahi rekabetin giderek “compute power” ve enerjiye, yani fiziksel altyapıya kayması; donanımın ve üretimin yeniden merkezde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Özellikle “fiziksel yapay zekâ” (robotik, otonom sistemler, sensörler) alanında yaşanan gelişmeler, üretim kabiliyeti güçlü ülkeler için yeni bir sıçrama fırsatı sunuyor.

Türkiye İçin Stratejik Bir Fırsat Alanı

Türkiye, Avrupa’nın en büyük üretim üslerinden biri ve güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Bu durum, donanım girişimciliği açısından ciddi bir rekabet avantajı anlamına geliyor. Ancak mevcut tabloya baktığımızda, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilemediğini görüyoruz.

Türkiye’de girişimlerin yalnızca yaklaşık %6’sı donanım odaklı. Buna rağmen elektronik, IoT ve robotik gibi alanlarda ciddi bir potansiyel bulunuyor. Asıl mesele, bu potansiyelin sistematik bir şekilde ölçeklenememesi.

“Hardware is Hard”: Yapısal Zorluklar

Donanım girişimciliği doğası gereği zor bir alan. Temel zorlukları birkaç başlıkta özetlemek mümkün:

1- Prototipten seri üretime geçiş

En kritik kırılma noktasıdır. Laboratuvarda çalışan bir ürünün seri üretime uygun hale getirilmesi hem teknik hem finansal açıdan büyük bir bariyer oluşturur.

2- Uzun geliştirme süreleri (time-to-market)

Yazılım girişimlerine kıyasla çok daha uzun sürede pazara çıkılır. Bu da finansman ihtiyacını artırır.

3- Finansmana erişim sorunu

Yatırımcılar genellikle hızlı geri dönüş sağlayan yazılım girişimlerine yönelir. Donanım girişimleri ise daha fazla sabır ve sermaye gerektirir.

4- Ekosistem uyumsuzluğu

Hızlandırma programları, yatırımcılar ve destek mekanizmaları çoğunlukla yazılım odaklıdır. Donanım girişimleri için gerekli üretim, test ve sertifikasyon altyapıları sınırlıdır.

5- Multidisipliner ekip ihtiyacı

Başarılı bir donanım girişimi için mühendislik, üretim, finans ve pazarlama yetkinliklerinin aynı ekipte bulunması gerekir.

Türkiye’de Kritik Bir Kırılma: Mikro İthalat ve AR-GE

Tüm bu yapısal zorlukların üzerine Türkiye’de son dönemde tartışılan gümrük düzenlemeleri, donanım girişimciliği açısından ayrı bir risk oluşturuyor.

AR-GE amaçlı mikro ithalat süreçleri ciddi şekilde zorlaşma riski taşıyor. Oysa donanım girişimciliğinin kalbi; sensör, devre, modül gibi ara ürünlere hızlı ve düşük maliyetli erişimdir.

Burada kritik bir karşılaştırma yapmak gerekiyor: Hindistan gibi ülkeler, bitmiş ürün ithalatını zorlaştırırken AR-GE bileşenlerini kolaylaştıran bir politika izliyor. Çünkü sistem şu basit gerçeği kabul ediyor:

“Parçaya erişim varsa, üretim vardır”

Türkiye’de ise bitmiş ürün ile AR-GE bileşenlerinin aynı kategoride değerlendirilmesi, şu sonuçları doğurabilir:

-Prototipleme hızının düşmesi

-Bireysel AR-GE’nin fiilen ortadan kalkması

-Girişimcilikte çevikliğin kaybolması

-Uzun vadede “tasarım yok, üretim yok, sadece montaj” ekonomisine geçiş

Bu risk yalnızca donanım girişimlerini değil; sensör, görüntü işleme ve AI donanımına bağımlı yazılım ekosistemini de doğrudan etkiler.

Donanım Olmadan Kalkınma Olmaz

Donanım girişimciliği, kısa vadede zor ama uzun vadede sürdürülebilir büyümenin temelidir. Daha fazla sektörü tedarik zincirine bağlayan, çarpan etkisi yaratan ve ülke ekonomisini derinleştiren bir alandır.

Türkiye’nin önünde net bir tercih var:

-Ya üretim, tasarım ve teknoloji geliştiren bir ülke olacak

-Ya da montaj ve ithalat ekonomisine sıkışacak

Bu tercihi belirleyecek olan ise girişimciler kadar, kamu politikaları ve ekosistem tasarımıdır.

Bu kapsamda İstanbul Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu kapsamlı bir çalışma ile Türkiye’de donanım girişimciliğini geliştirmeye yönelik politika önerilerini içeren bir rapor hazırlıyor. Türkiye’nin donanım girişimciliğinde nasıl sıçrama yapabileceğine dair somut bir yol haritası ortaya koyacak olan raporun yaz aylarında kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmekte.