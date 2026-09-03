Dönem kârı yüzde 162 artarken ortak yüzde 5 payı neden satıyor?

Hizmet sektöründe özsermaye kârlılığı pozitif, piyasa değeri 1 milyar TL üzerinde ve yılbaşından bu yana getirisi %30 barajını aşan 24 şirket bulunuyor. Sanel %100 özsermaye kârlılığıyla öne çıkarken, artan kârlılıkların arkasında büyümenin olup olmadığına bakılmalı.

Borsada hizmet sektöründe yer alan firmalardan temel göstergeleriyle öne çıkan 24 şirket yatırımcının dikkatini çekiyor. Piyasa büyüklüğü 1 milyar TL üzerinde ve döviz girdisi olan firmalar arasında Akfen İnşaat %405 getiriyle ilk sırada yer alıyor. Özsermaye kârlılığında ise Sanel Mühendislik %100 ve Yeo Teknoloji %49 performansla sermayesini en iyi değerlendirenler olarak öne çıkıyor. Oranlar ilgi çekici olsa da sadece geçmiş getiriye ya da yüksek kârlılık oranlarına kapılmak yanıltıcı olabilir. İşlem yapmadan önce firmaların borçluluk ve nakit akışının incelemesi göz ardı edilmemeli.

Ortak %5 payı satacak

Sanel Mühendislik %100,78 özsermaye kârlılığı ile listeye girmeyi başaran şirketler arasında ilk sırada geliyor. Altı aylık dönemde gelirini %7 artıran şirket, dönem sonu kârını %162 büyüterek 113,6 milyon TL’ye çıkardı. Firmanın yüzde 15 ile en büyük ortağı, sermayedeki %5 payını satmak için SPK’ya başvurdu. Fiili dolaşımda bulunan hisse oranı ise %83,59 düzeyinde.

Yeo Teknoloji %49,58 özsermaye kârlılığıyla ikinci sırada yer alıyor. Yılın ilk yarısında satışlarını %48 büyüten şirket, esas faaliyet kârını %149 artırırken dönem sonunda 669,7 milyon TL ile kâra döndü. Yeo, Nahçıvan’da kurulacak olan batarya enerji depolama sistemi için Azerenerji ile 9,53 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak potansiyelini koruyor.

Geri aldıklarını elden çıkarıyor

Akfen İnşaat yılbaşından bu yana %405 oranında prim yaparken listedekiler arasında getiri liderliğine sahip. Altı aylık dönemde gelirini %9 büyüttü; esas faaliyet kârını %42, dönem sonu kârını ise %46 düşürdü. Geri alım programından edindiği payları kademeli olarak elden çıkarıyor. Son olarak geçtiğimiz ağustosta 7 milyon adet pay sattı.

ZEYNEP'E SOR

FAALİYET KÂRI MI, NET KÂR MARJI MI?

Faaliyet kârlılığı; odaklanma, karşılaştırma, sürdürülebilirlik, finansman. Eksiklik, borç körlüğü, vergi dışlanması, yanılgı, fırsat kaybı.

Net kâr marjı; nihai sonuç, temettü pusulası, bütüncül analiz, potansiyel, cazibe. Makyaj riski, gizleme, oynaklık, sürdürülebilirlik sorunu, illüzyon.

Yeni hatlar yılın ikinci yarısı devreye alındı. Ciroya asıl katkısı seneye görülecek

Kuzey Boru'nun Malatya'daki ilave yatırımının etkisi ne düzeyde olacak? ● Emre Şimşek

Emre, Kuzey Boru'nun 2024'te faaliyete geçirdiği Malatya CTP tesisinde gerçekleştirdiği kapasite artırımıyla ilgili ilave hatların kurulumunu haziranda tamamladı. Yeni hatların yılın ikinci yarısında devreye alınması nedeniyle yıl sonu finansallara etkisi sınırlı kalacak. Ancak önümüzdeki yıl itibarıyla tam olarak yansıması beklenen yıllık 40 milyon dolarlık ek ciro katkısı, üretimdeki ölçek ekonomisi sayesinde kârlılığı önemli ölçüde desteklemesi beklenmeli. Sabit giderlerin cirodaki payının düşmesiyle net kâr marjında iyileşme yaşanacak.

Lüleburgaz'daki arazi satışından elde ettiği gelir konkordatoya ihtiyaç bırakmadı

Akın Tekstil konkordato sürecinden neden çıktı? ● İsmail Gülgün

İsmail; Akın Tekstil, geçtiğimiz nisanda Lüleburgaz'daki arazinin şirkete ait yarı payını 251,9 milyon TL'ye sattı. Bedel altı aylık gelirinin üzerinde bir tutara denk geliyor. Elde edilen gelir, doğrudan konkordato sürecine kaynak olarak aktarıldı. Sağlanan bu finansmanla borçlarını yöneten şirketin bu olanakla konkordatodan vazgeçtiği söylenebilir. Temmuzda ise yine Lüleburgaz'da bulunan taşınmazın üzerine 15 milyon dolar ipotek tesis ederek kredi aldı. Akın Tekstil'in olağan faaliyetlerine dönebilmesi için gelirini artırabilmesi gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

PHI borsaya ağırlık vererek yıllık %30 getiri ile endekse paralel duruyor

Piramit Portföy'ün yönettiği Hisse Senedi Fonu (PHI), Aralık 2024'ten bu yana işlem görüyor. Dört aydır yatayda dalgalı bir seyir izlenirken 14 Temmuz'dan itibaren gözlenen bir canlanma söz konusu. Martta büyüklüğü 43,3 milyon TL seviyesindeyken, nisanda hızla daraldı, sonrasında sınırlı da olsa artış gözleniyor. Ağustosta 7,08 milyon TL nakit girişi yaşanırken hacim şimdilerde 80,5 milyon TL oldu. Yatırımcısı, düşük sayılarla da olsa son iki ayda yükseliyor ve 133 kişiye çıktı. Temel stratejisi, fon varlıklarının ağırlıklı olarak borsada değerlendirilmesi üzerine kurulu. Portföyündeki ilk iki enstrüman %85,86 ile hisse senedi ve %9,08 ile yatırım fonları oldu. Volatiliteyi göze alabilen yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %30 kazanç sağlarken, endeksin %26,05 performansının üzerinde duruyor.

TAHVİL

Lider Faktoring, piyasadan TLREF + %4,25 faizle 110 milyon lira borçlandı

Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 01.09.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 110.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 227 gün vadeli bono, aralıkta ve itfa tarihinde olmak üzere toplamda 2 kupon ödemesi yapacak. Bononun vade tarihi 16.04.2027 olarak açıklandı. 1 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,78 seviyesinde bulunuyor. Verilen %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFK42726 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARD GRUP BİLİŞİM

Tamamladığı 2 yeni EDS ile birlikte Özbekistan'daki sistem sayısını 8'e çıkardı

ARD Bilişim'in Özbekistan'da faaliyet gösteren %60 bağlı iştiraki Ardtech, Kaşkaderya vilayetinde 2 Elektronik Denetim Sistemi (EDS) yatırımını tamamlayarak devreye aldı. EDS sisteminde, yapay zekâ destekli görüntü analizi, plaka tanıma ve mobil araçlarla anlık hız tespitleri yapılarak, trafik denetimi ve kontrolü sağlanacak. İştirakin yeni açılan noktalarla birlikte Özbekistan'da toplamda 8 eyalette EDS faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. Trafik denetimleri sonucunda kesilen cezalardan gelir ortaklığı modeliyle paylaşım yapılacak. Firmanın gelir ve kârı büyüyor.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK

Avrupa pazarı için Bulgaristan'daki dolaylı iştirakine doğrudan ortak oluyor

Sarkuysan, iştiraki Sar Makina'nın Bulgaristan'daki Sar Makina Bulgaria'nın sermayesine doğrudan ortak oluyor. Bu amaçla dolaylı iştirakin artırılacak sermayesine katılacak. Dolaylı iştirakin 2,55 milyon euroya çıkacak sermayesinde 1,27 milyon euro ödeyerek %50 pay sahibi olacak. Bu yatırımla birlikte Ar-Ge, mühendislik ve üretim yetkinliklerinin yurtdışına farklı ürün grubu ile taşınması ve daha geniş bir pazarda değerlendirilmesi amaçlanıyor. Yatırım, firmanın Avrupa pazarındaki müşterilerine hızlı yanıt vermesini ve lojistik maliyetlerini düşürmesini sağlayacak.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Savunma elektroniğinde 6,18 milyon dolarlık iki yeni siparişle gelirini büyüttü

SDT Uzay ve Savunma, savunma elektroniği alanında hem yurt içi hem de yurt dışından yeni iş ilişkileri geliştiriyor. Yurt dışındaki bir müşteriden 4,78 milyon dolar, yurt içi müşteriden ise 1,4 milyon dolar olmak üzere toplam 6,18 milyon dolarlık sipariş aldı. İki işin toplam tutarı yıllık gelirinin %11,73'ü seviyesinde bulunuyor. Firmanın yıl içinde yaptığı iş bağlantılarının toplamı ise %67,12 düzeyinde. Alınan işlerin yurt içi teslimatları 2027'de, yurt dışı teslimatların ise 2027-2031 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. Firmanın bakiye sipariş miktarı büyüyor.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Çates Elektrik ağustosun ikinci haftasından itibaren yükselirken fonlar satıyor

Çates Elektrik'te fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %38,19 ile toplamda 692,4 bin lot azalarak 1,12 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 9'dan 8'e geriledi. FNT fonu 695 bin lot ile en fazla satışı yaparken, SHU fonu 141,9 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hedef Portföy'ün FNT fonu güçlü satışı ile hissedeki payını sıfırlarken, Sparta Portföy'ün SHU fonu hissede ilk defa pozisyon açtı.