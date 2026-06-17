Dönem kârını %2.820 artırırken 209 fonun alma gerekçesi neydi?

Borsada enflasyonist baskıyı geride bırakarak kârlılık rasyolarını pozitife çeviren 21 şirket, piyasadaki zorlu şartlara adeta meydan okuyor. Yüksek kâr sıçramasıyla Tüpraş’ın ilk sırada yer aldığı farklı sektörlerdeki firmaların kâr büyüme oranı %2.820’ye kadar çıktı.

Şirketlerin ilk çeyrek bilançolarında enflasyonu katlayan astronomik kâr büyüme oranlarını gören kimi yatırımcı, kasaya giren nakdin aynı hızla çoğaldığını düşünebilir. Kuşkusuz Tüpraş veya BİM gibi şirketlerin zorlu ekonomik koşullarda kârlılıklarını reel olarak artırması takdiri hak eden bir başarıdır. Ancak, yüksek oranların kaynağının sorgulanması önemli bir ayrıntıdır. Kârdaki olağanüstü sıçramaların tamamı şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği satışlardan beslenmez. Yeniden değerlemeler veya ertelenmiş vergi gelirleri kağıt üzerinde kâr yaratsa da, ortada reel bir nakit akışı olmayabilir. Oluşan kârın ne kadarının kasadaki paraya dönüştüğünü takip etmek asıl meseledir.

Kârı hızlı büyüyenler

Yılın ilk çeyreğinde Tüpraş’ın net kârı 127 milyon TL’den 3,7 milyar TL’ye çıkarken artış oranı %2.820 oldu. Üç aylık dönemde satışlarını %24 ve esas faaliyet kârını %124 büyüten şirketin dönem sonu kârının hayli güçlü artmasında 258,3 milyar TL’ye ulaşan satış gelirleri belirleyici oldu. Hissede 209 fon pozisyon almış görünüyor. Gübre Fabrikaları üç aylık dönemde net kârını %278 artırırken listenin ikinci sırasında yer aldı. Gelirini %23 artışla 22,4 milyar TL’ye çıkaran firmanın esas faaliyet kâr büyümesi %68 artış kaydetti. Dönem sonunda oluşan 3,07 milyar TL net kârda satış gelirinin etkisi öne çıkıyor. Hissenin fiyatı ise bir aydır düşüyor.

Fiyatı istikrarlı yükselen

Listede yer alan şirketlerden Katılımevim güçlü performansı ile öne çıkıyor. Hisse, borsaya geldiği Haziran 2023’ten bu yana güçlü ivmesini sürdürürken geçen zaman diliminde fiyatını 15 kat artırmayı başardı. Yılbaşından bu yana yükselişi ise %705 oldu. Firma, ilk çeyrekte gelirini %40 ve dönem sonu net kârını %203 büyüttü.

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Teminatlı yatırım; sermaye koruması, güveni bekleyiş, düzenli akış, tahsilat önceliği. Düşük kazanç, varlık erimesi, nakit sıkışıklığı, masraf yükü. Teminatsız yatırım; yüksek potansiyel, hız, geniş seçenek, büyüme ortaklığı. Sermaye tahribatı, tahsilat zorluğu, psikolojik yük, piyasa duyarlılığı.

Aldığı iş tek başına ciro sıçramasına yol açmasa da 3 yıl düzenli gelire olanak verecek

VBT Yazılım’ın aldığı yaklaşık 15 milyon dolarlık işin kara katkısı olur mu? ● Baran Akyol

Baran, VBT Yazılım ünvanını açıklamadığı bir bankayla donanım ve bakım üzerine opsiyonlar dahil 15 milyon dolara 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu tutarın 2026 cirosunu tek başına katlamasını beklemek gerçekçi olmaz. Sözleşme 3 yıla yayıldığı için, 15 milyon dolarlık gelirin tamamı yıl sonu bilançosuna tek seferde yansımayacak. İlk çeyrekteki 774 milyon TL’lik gelir düşünüldüğünde, yıllık yaklaşık 5 milyon dolarlık bu ek döviz girdisi ciroya pozitif yansıyacağı muhakkak. Asıl fayda ciroda ani patlamadan ziyade, döviz bazlı nakdin üç yıl boyunca gelmesi.

Başakşehir’deki arsalarını satarak durağan varlıklarını kullanacağı nakde çeviriyor

Torunlar GYO’nun milyarlık arsa satışı kârı ne boyutta büyütür? ● Serdar Çakır

Serdar, Torunlar GYO, Başakşehir’deki arsalarını KDV hariç 1,19 milyar TL bedelle sattı. Yüksek hacimli satış bilançoya önemli bir nakit girişi sağlayacak. Ancak arsanın satış fiyatı ile değerleme raporundaki 1,196 milyar TL neredeyse aynı. Firmanın mülklerini bilançoda güncel ekspertiz değeriyle taşıdığından, bu satıştan doğacak ekstra muhasebe kârı yok denecek kadar az görünüyor. Bu itibarla söz konusu hamle, bilançosunda ek kâr dalgası yaratmayacak. Durağan bir varlığı likide dönüştürerek kasasına yaklaşık 1,2 milyar TL nakit girişi sağlayacak.

YATIRIM FONLARI

IDH fonu Endeksin dışındaki hisselere yatırım yaparak yıllık %46 kazandırdı

İş Portföy’ün idare ettiği BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (IDH), arada yukarı ataklar gerçekleştirip ardında yatay hareket eden bir görüntü sergiliyor. Son olarak geçtiğimiz mayısta 13,47 TL’yi test etti ve sonra tekrar yatayda dalgalı bir seyre yöneldiği gözleniyor. Son altı ayda şubat hariç diğer aylarda nakit çıkış yaşandı. Haziranın ilk yarısında fondan çıkan tutar 31,4 milyon TL olurken fonun hacmi 1,01 milyar TL seviyesinde duruyor. IDH’nin yatırımcısı düşük miktarlarda da olsa azalıyor, sayı şimdilerde 21.978’e indi. Temel stratejisi, fon varlıklarının borsada BIST 100 Endeksi haricindeki hisse senetlerinde değerlendirme üzerine kurulu. Portföyün %95,01’i hisse ve %4,61’i ters repo işlemlerinden oluşuyor. Son bir yılda %46,26 getiri elde eden portföy, endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Kayatur Filo Kiralama, piyasadan TLREF + %4 faizle 300 milyon TL borçlandı

Kayatur Filo Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 15.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 14.06.2027 olarak açıklandı. 15 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,99 seviyesinde bulunuyor. Kayatur’un verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFKYTR62728 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Rönesans Gayrimenkul üç aydır yükselen ivmesiyle dikkat çekerken fonlar alıyor

Rönesans Gayrimenkul’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %137,05 ile toplamda 5,06 milyon lot artarak 8,75 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 45’ten 81’e yükseldi. HKH fonu 770 bin lot ile en fazla alımı yaparken, FNT 305 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Rönesans hakkında bugüne kadar 6 aracı kurum öneride bulunurken sadece biri model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Ak Yatırım 349,00 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 265,00 TL ile Ünlü Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİLA KAĞIT

Erzurum’daki üretim tesisinin ilk fazını tamamladı. İkinci faz seneye devrede

Lila Kağıt, Erzurum’da temelini attığı üretim tesisinin birinci fazı olan konverting üretim yatırımını tamamladığını ve faaliyete başlamak için hazır olduğunu duyurdu. İkinci faz olan kağıt üretim tesisinin ise 2027 yılında devreye girmesi hedefl eniyor. Tesisin devreye alınmasıyla Doğu Anadolu, Karadeniz ve sınır komşusu ülkelere yapılacak satışlarda güçlü bir lojistik avantaj sağlanması amaçlanıyor. Şirket, hem iç pazarda hem de Kafkasya ve Orta Doğu ihracat rotasında operasyonel verimliliğini artırmayı hedefl erken gelire katkısı ikinci fazla birlikte beklenmeli.

ASTOR ENERJİ

Amerika’daki müşterisinden yaklaşık 72 milyon dolarlık yeni bir sipariş aldı

Astor Enerji, ABD’deki bir firmayla güç transformatörü tedariki için 71,98 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Sipariş edilen ürünlerin teslimatı 2027’nin ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu tutarın 2025 yılı hasılatına oranı %9,39 seviyesinde bulunuyor. Firma son aylarda özellikle ABD’deki müşterilerden güçlü siparişler alıyor. Astor Enerji, uluslararası enerji altyapısı pazarındaki gücünü sağladığı bağlantılarıyla gerçekleştirirken, gelişmiş pazarlara büyük çaplı endüstriyel ürünler ihraç edilmesi kalitenin kabulüne işaret ediyor.

FORMET METAL

Gerekli inşaat çalışmalarını tamamladı, yeni yere taşınarak faaliyete geçti

Formet Metal, Beydeğirmeni fabrikasında bahçe mobilyaları tesisinin işlemesi için gerekli inşaat çalışmalarını tamamlarken üretim tesisini adrese taşıyarak faaliyete geçti. Böylece, planladığı kapasite artışı doğrultusunda üretim hatlarını yeni bir fiziksel alana entegre etmiş oldu. Üretim kapasitesini artırmak için yeni ve modern tesislere geçiş yapmak firmaların büyüme hikayesinin doğal parçası olarak görülmeli. Eski tesiste mekansal kısıtlamalarla mücadele etmek yerine, yatırımı tamamlanmış yeni bir fabrika alanına geçmek.