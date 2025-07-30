Dönüşeni de var denge arayanı da

Yılın ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Gelen finansal veriler, ekonomideki mevcut eğilimlerin yansımalarını daha net görülmesini sağlıyor. İlk sonuçlar; bazı şirketlerde yapısal dönüşüm sinyallerini, bazılarında ise iç talep ya da yatırım kaynaklı dengesizlikleri öne çıkarıyor.

Kırılmalar var

Bu dönemde bilanço alt kalemlerinde yaşanan değişimler, sadece çeyreklik performansı değil, aynı zamanda yılın geri kalanına dair beklenti setlerini de şekillendiriyor. İhracat daralması, iç talepte zayıfl ama, yatırım harcamalarının bilanço üzerindeki etkisi ve sektör bazlı ayrışmalar, bilançolardaki ilk işaretlerin temel başlıklarını oluşturuyor.

Üç temel eğilim

2025 ikinci çeyrek bilançoları, şirketlerin farklı yönlerden sınandığı bir döneme işaret ediyor. Tofaş, konsolidasyonla gelirlerini artırsa da ihracat daralmasıyla dengesini kaybetti. Medical Park, güçlü gelir artışına rağmen yatırım baskısıyla nakit akışında zorlandı. Türk Traktör talep düşüşüyle yıl sonu beklentilerini aşağı çekerek sektör için temkinli sinyaller verdi.

Tofaş’ın fiyatı revize edildi

Tofaş Otomobil’in altı aylık sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumların hedef fiyat revizyonlarıyla öne çıktı. Hisse şimdilerde 220 TL bölgesinde işlem görüyor. Vakıf Yatırım 310 TL, İntegral Yatırım 307 TL, Gedik Yatırım 270,98 TL, Garanti BBVA Yatırım 286,9 TL, Deniz Yatırım 220 TL hedef fiyat belirledi. En yüksek tahminler ise AK Yatırım’dan 455 TL ve İş Yatırım’dan 470 TL olarak geldi.

ZEYNEP’E SOR

HALKA ARZ MI, ÖZEL PLASMAN MI?

Halka arz; sermaye artışı, likidite, kurumsallaşma, çıkış imkanı, artan bilinirlik. Maliyet, yasal yükümlülükler, hisse seyrelmesi, piyasa baskısı.

Özel plasman; hızlı finansman, esneklik, düşük maliyet, az yasal yükümlülük. Likidite yokluğu, kısıtlı erişim, yatırımcı riski, pazarlık gücü.

Fiyatı hızlı büyüdü. Yatırımcı hem faktoring hem de halka arz temasına aynı anda ilgi gösterdi

Destek Faktoring’in borsaya geldiği günden bu yana sürekli yükselmesini neye bağlıyorsunuz? / Yavuz Eker

Yavuz, faktoring sektörü, yüksek enfl asyon ve artan ticaret hacmi gibi makroekonomik koşullardan doğrudan etkilenen, döngüsel yapıya sahip finansal alanlardan biridir. Son dönemde KOBİ’lerin likidite ihtiyacındaki artış, finansman kanallarına erişimin zorlaşması faktoring şirketlerini ön plana çıkarabilmekte. Borsaya yeni gelen Destek Finans Faktoring, yatırımcıların gerek bu temaya gerekse halka arza olan ilgisini aynı anda yansıtan örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %92 ve dönem sonu kârını %29 yükselten şirket, büyüyen yönünü gösterdi. Hisse de Şubat 2025’ten bu yana %825,5 yükseldi.

Geçen yıl bedelliye gitmişti. Haziranda da bedelliye gitti. Elde edilen nakitle borçlarını ödüyor

Fenerbahçe Futbol’un gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımından gelen nakit nerede kullanılacak? / Dinçer Şahin

Dinçer, spor firmalarının bedelli sermaye artırımı yoluyla finansmana yönelmesi yüksek borç yükü ve sınırlı gelir kaynakları karşısında sıkça başvurulan bir strateji. Benzer şekilde Fenerbahçe Futbol’un gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımı, doğrudan finansal yapılanma amacı taşıyor. Şirket, %400 bedelli sermaye artırımıyla çıkarılmış sermayesini 250 milyon TL’den 1,25 milyar TL’ye yükseltti. Bu işlem sonucu yaklaşık 996,3 milyon TL net nakit girişi elde edildi. Plana göre fonun %70-75’i borçların azaltılmasında, %25-30’u ise vergi borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Hedef ise kısa vadeli yükümlülüklerini azaltabilmek.

YATIRIM FONLARI

Ata Portföy’ün JET fonu savunma ve havacılık temasıyla son 1 yılda %68 kazanç sağladı

EHavacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu (JET), portföyünün ağırlığını küresel ve yerli savunma ve havacılık şirketlerine ayırıyor. Portföyde %71 yabancı ve %24,6 yerli hisse yer alıyor. Aselsan, THY, TAV ve Pegasus gibi firmalar öne çıkanlar arasında. Yüzde 47,5 doluluk oranına ve %1,39 pazar payına sahip. 855,7 milyon TL büyüklüğü ve 23 bini aşkın yatırımcısı bulunuyor. Yılbaşından bu yana %53,3 getiri sağlayan JET’in son 1 yıldaki performansı ise %68,08. Fonun yükselişi savunma sanayisi ve havacılık sektörünün küresel ölçekte büyüme eğilimiyle örtüşüyor. Artan jeopolitik gerilimler ve teknolojik yatırımlar, JET’in stratejisini destekleyici nitelikte. Bu tablo, uzun vadede sektör temasıyla örtüşürken savunma ve havacılığa yönelen yatırımcılar için uygun bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Smart Güneş Enerjisi, TLREF+%3,5 faizden tahvil ihraç etti

Smart Güneş Enerjisi, nitelikli yatırımcılara 28.07.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3,5 olarak belirlendi. 366 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 29.07.2026 olacak.

TLREF+%3,5 YILLIK FAİZ

28Temmuz tarihli TLREF %42,65 seviyesinde bulunuyor. Smart Güneş Enerjisi’nin çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3,5 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSSMAR72611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YONGA MOBİLYA

ABD’li perakende firması ile iş birliğine gidiyor. Yıl sonuna kadar 200 bin dolar sipariş alacak

Mobilya sektöründe küresel marka iş birlikleri, özellikle ihracat odaklı büyümek isteyen üreticiler için hayli önemli. Yonga Mobilya, bu doğrultuda ABD’nin büyük perakende zincirlerinden biri olan Williams-Sonoma ile uzun vadeli bir iş ortaklığına gidiyor. İş birliğiyle Yonga’nın ürünleri, ABD genelindeki mağazalarda ve çevrimiçi satış kanallarında yer alacak. Anlaşma kapsamında yıl içinde test ve fiyatlandırma süreci tamamlanan ürünlerde sipariş süreci başlatıldı. Şirket, yıl sonuna kadar 200.000 dolar ihracat geliri hedefl iyor. Öte yandan, 2026 yılı için yeni ürün projeleri üzerinde çalışılıyor. Yeni siparişlerle birlikte gelecek yıl toplamda 1.000.000 dolarlık ihracat amaçlıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 10 milyon dolar satış geliri elde edebildi.

ERCİYAS ÇELİK BORU

Hidrojen boru hattının ihalesini kazandı. Üretime yıl içinde başlıyor. Teslimler ise kademeli

Erciyas Boru, İtalya’da açılan ve Lombardiya bölgesini kapsayan 23,5 km’lik hidrojen boru hattı ihalesini kazandığını duyurdu. Proje, %100 hidrojen taşımaya uygun boru üretimini kapsaması bakımından önemli olarak değerlendiriliyor. Erciyas Boru, daha önce doğal gaz ile hidrojenin birlikte taşındığı borular üretmişti. Bu projeyle tamamen hidrojen taşımaya uygun, Avrupa standartlarına uygun yeni nesil boruların üretimi gerçekleştirilecek. Şirket açıklamasına Avrupa’da bu kapasiteye sahip 4. üretici olduğunu, dünya genelinde de ilk 5 içinde yer aldığını ifade etti. İhaleye yönelik üretim sürecinin 2025 yılı içerisinde başlaması ve teslimatların kademeli şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Erciyas, projenin büyüklüğü hakkında bilgi paylaşımında bulunmadı.

KALYON GÜNEŞ TEK.

Kendi ihtiyacı için GES yatırımına gidiyor. Fazlasını ulusal şebekeye aktararak gelir sağlayacak

Güneş enerjisi teknolojilerine odaklanan Kalyon, bu doğrultuda Viranşehir’de 157 MWp kapasiteli öztüketim odaklı GES yatırımına gidiyor. Proje, yılın son çeyreğinde devreye girecek. Finansman için TKYB ile uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandı. Yatırımın devreye girmesiyle, tesislerinin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Ayrıca santralin üretim fazlası, ulusal şebekeye aktarılarak gelire dönüştürülmesi planlanıyor. Kalyon Güneş Teknolojileri’nin bu girişimi, yalnızca üretici kimliğini değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve çevresel etki konusundaki yönelimiyle de dikkat çekiyor. Tüm bunların dışında açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarında gelirini %16 ve brüt kârını %18 düşürürken, dönem sonunda zarar açıkladı.