Dördü %220 ile hızlandı biri %1.923 ile öne çıktı

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, çevresel ve yönetişim uygulamalarını önemseyen firmaları kapsıyor. Çevresel etkilere duyarlı yatırımcıların yakından takip ettiği referans niteliğine sahip. Endeksteki hareketler, kârlılık kadar uzun vadeli kurumsal dayanıklılığı da okumaya imkân veriyor. Dokuz aylık mali sonuçlarda kapsamındaki 95 şirketten dördünün net kârı %220’nin üzerinde büyüdü. Bunlardan birinin artış oranı %1.923’e ulaşırken, en yüksek net kâr 84 milyar TL ile bankacılık sektöründen geldi.

Net kârı en yüksek artanlar

Yünsa dokuz aylık dönemde net kârını %1.923 artırarak 313,3 milyon TL’ye çıkardı. Gelirini sadece %3 artırmasına rağmen gerçekleşen yüksek büyümede giderleri kontrol altına alması ve parasal pozisyon kazancı etkili oldu. Geçtiğimiz hazirandan bu yana yükselen eğilimle hareket etse de Mayıs 2024’teki zirvesi 13,44 TL’nin gerisinde duruyor. Consus Enerji, %293 ile net kârını en fazla artıran ikinci şirket konumunda. Dokuz aylık dönemde satışlarını %4, esas faaliyet kârını ise %9 düşürdü.

Faiz gideri faiz gelirinden daha yüksek arttı. Fiyat ise şubattan bu yana kademeli artıyor

Aracı kurumların Şekerbank hakkındaki fikirlerinin ne olduğunu öğrenebilir miyim?/Enver Beler

Enver, aracı kurumlar ağırlıklı olarak yatırımcıların yoğun konumlandığı BIST 30 hisselerine yönelik analiz ve değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bunun dışındaki raporlara fazla rastlanmaz ve nadir durumlarda gündeme gelmekte. Şekerbank ile ilgili Tacirler Yatırım’ın tavsiyesi bulunuyor. Kurum, temmuz ayında yaptığı değerlendirmede “tut” tavsiyesi verirken hedef fiyatını 7,00 TL olarak açıkladı. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık %13’lük bir aşağı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Dokuz aylık dönemde faiz gelirini %62 artıran bankanın dönem sonu kârı ise %8 geriledi.

Dokuz aylıkta gelirde artış kârda düşüş yaşadı. Yıl sonunda da gelirde benzer büyüme bekliyor

Turkcell’in yıl sonu beklentisinin ne yönde olduğunu öğrenebilir miyim? /Yüksel Kazan

Yüksel, dokuz aylık dönemde Turkcell gelirlerini %12 artırırken esas faaliyet kârını %61 yükseltti. Net kâr ise %51 geriledi. Düşüşte, finansman giderleriyle geçen yılın yüksek parasal kazançlarının bu dönem tekrarlanmaması etkili oldu. Operasyonel olarak bakıldığında, fiber abone sayısındaki artış, bulut ve veri merkezi gelirlerindeki %51’lik büyüme ile dijital iş çözümlerinin katkısı şirketin çekirdek faaliyet performansını desteklemeye devam ediyor. Yıl sonu beklentilerini ise koruyor.

YATIRIM FONLARI

VAY fonu değer odaklı olsa da getirisi %16 ile zayıf

Ak Portföy’ün Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (VAY), Aralık 2023’ten bu yana işlem görüyor. Bir yılı geçkin süredir fiyatı yatayda dalgalı bir seyir izlerken, Son iki ayda azalsa da ağustostan bu yana nakit çıkışı yaşanıyor. 19 Kasım itibariyle fondan çıkan tutar 278 bin TL, büyüklüğü de 52,2 milyon TL. Portföyde hisse %90,95, Takasbank Para Piyasası %5,97 oranında yer alıyor. Kademeli düşen yatırımcı sayısı şimdilerde 3.645 seviyesinde. VAY, AK Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi’ni izleyen yerli hisselere ağırlıkla yatırım yapıyor. Portföyünde AKBNK, THYAO, YKBNK, TCELL ve DOAS bulunuyor. Son 6 ay getirisi %10,85. Hisse fonların ortalaması %24,69’un gerisinde duruyor. Yıllık %3,30 yönetim ücreti ile 206 fon arasında ortalama üstü duruyor. Hisse fonlarda ücret %0,50 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Orfin Finansman, TLREF+%1,25 faizle 1,5 milyar TL borçlandı

Orfin Finansman, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 19.11.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.500.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF + %1,25 olarak belirlendi. 379 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 03.12.2026 olarak açıklandı.

%1,25 YILLIK FAİZ TLREF+

19 Kasım 2025 itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,30 seviyesinde bulunuyor. Orfin Finansman’ın verdiği %1,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın uzun vadeli finansmanını karşılamasını desteklerken, piyasada TRSORFNA2617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SELVA GIDA

Yeni üretim hattı devreye girdi. Kapasitesini yüzde 16 artırırken ihracat potansiyeli büyüyecek

Selva Gıda, ekim ayında tamamladığı yeni üretim hattı yatırımıyla yıllık makarna üretim kapasitesini %16 artışla 93.000 tondan 107.712 tona yükseltti. Martta başlayan montaj süreci, temmuz ayında test üretimleriyle devam etmiş ve ekim itibarıyla tüm ürün çeşitlerinde deneme üretimleri tamamlanarak yeni hat devreye alınmıştı. Şirket hatla bağlantılı 2 yeni nesil paketleme ve 1 kolileme makinesini de devreye aldı. Kapasite artışıyla birlikte, Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarındaki büyüme hedefl erine uygun şekilde ihracat potansiyelini artırması bekleniyor. Ürün çeşidinin geliştirilmesi aynı zamanda sürdürülebilir gıda trendlerine uyum için de firmaya avantaj sağlayacak. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini sabit tutarken 37,2 milyon TL net zarar açıkladı.

MAÇKOLİK

İştiraki üzerinden Fransa merkezli firma ile iş birliğine gidiyor. Orta Doğu’ya açılmak istiyor

Maçkolik, Hollanda merkezli iştiraki M Sports aracılığıyla, Fransa merkezli Webedia’nın iştiraki Webedia Arabia Group ile 5 yıl süreli stratejik iş birliğine gidiyor. Varılan anlaşmayla, Orta Doğu pazarında dijital görünürlüğü artırmayı ve reklam sponsorluk gelirlerini çeşitlendirmeyi hedefl iyor. Webedia Arabia’nın yaklaşık 50 milyon kullanıcıya erişen dijital ağı ve yerel pazarlama tecrübesi sayesinde Maçkolik’in Arapça dil desteğiyle sunduğu içeriklerin bölgedeki erişiminin artması hedefl eniyor. Özellikle Suudi Arabistan’da kullanıcı tabanının genişletilmesi ve uygulama içi etkileşimin artırılmasıyla reklam gelirlerinde ivme sağlanması amaçlanıyor. Gerçekleştirilen iş birliği, firmanın globalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

OFİS YEM

Samsun tesisinde inşaat aşamasına geçti. Tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor

Ofis Yem, Samsun’da 2027’nin ilk çeyreğinde üretime geçmesi planlanan yeni tesis projesinde zemin ve yapı inşaatlarına yönelik önemli bir aşamaya geldi. Toplam 18 milyon dolarlık yatırımın %35-40’lık bölümünü oluşturan 6,5–7 milyon dolarlık inşaat işlerine ilişkin taşeron sözleşmeleri tamamlandı. Yatırımın önemli kısmı EBRD kredileriyle finanse ediliyor. Yeni tesiste hafriyat, betonarme ve çelik konstrüksiyon işleri eşzamanlı olarak yürütülüyor. EBRD desteği, yalnızca finansal kaynak değil, çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik standartlarına uyum açısından da projeye yön katıyor. Ofis Yem’in bölgesel üretim kapasitesini artıracak yatırım, Karadeniz bölgesinde yem sanayisinin rekabet gücünü destekleyecek. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini %13 düşürdü.