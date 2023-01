Dijital dünyaya sanat sayesinde daha iyi uyum sağlayabilir miyiz? Bu sorunun yanıtını ancak deneyimle verebiliriz ancak bu yazıyı yazmamdan bir gün önce Zorlu PSM’de izlediğim Jekyll ve Hyde müzikali, William Shakespeare’in “Dünya bir sahnedir-The world is a stage” sözünü aklıma getirdi. Sahnedeki deneyim, gerçek dünyadaki oyunda elimizin kesinlikle daha güçlü olmasını sağlayabilir.

Daha önce Oyun Atölyesi’nin Kundakçı adlı oyununun Web 3.0 ya da diğer adıyla Metaverse tasarımı yapacaklar için zorunlu ders olması gerektiğini yazmıştım. Dr. Jekyll ve Mr.Hyde, büyük ölçekli işletmelerde sadece dijital değil iş modeli alanındaki dönüşümün de nasıl yapılması gerektiğini sahne üzerinde görsel ve işitsel öğeleri de karşımıza çıkararak anlaşılır bir biçimde ortaya koyuyor.

İhtiyaçtan doğan teknolojik hizmetler

Ancak oyuna geçmeden önce kader konusunda devam edeyim. Salı sabahı Papara’nın Voice Card lansmanı vardı. Soho House’daki toplantıda tanıtılan kart, Papara, Mastercard, Thales ve Blindlook tarafından geliştirilmiş bir Papara ürünü. Dijital ürünleri fikir, platform ve ekosistemleri ile değerlendirdiğimi daha önce de yazmıştım. Burada bunların birkaç tanesi bir arada bulunuyor. Mastercard, ödeme altyapısı, Thales teknoloji ve Blindlook da görme engelli deneyimi konusunda birer platform ve ekosistemleri ile birlikte güçlü birer geliştirme zemini oluştururyor. Papara zaten Voice Card’ın olayının üzerinde gerçekleştiği platform.

Ancak işin dijital boyutunu bir kenara bırakırsak, hayat boyutu daha çarpıcı. BlindLook kurucu ortağı Sadriye Görece, bir taksi yolculuğunda 50 lira tutarındaki ödemeyi kartla yapmasının ardından ertesi gün ekstresini kontrol ederken 550 lira çekildiğini fark ettiğini anlattı. Taksicilerle sohbet etme alışkanlığı olduğu için taksi durağını buluyor ve parasını geri alıyor. Böylece 50 liralık harcama sırasında fazladan 500 lira ödemenin önüne geçiyor. Bunu Görece’nin şahsi hikayesi olarak almayıp ihtiyacı ve bunun üzerine kurulabilecek işe odaklanırsak, gelişme potansiyeli çok ilgi çekici görünüyor. Benim ilk aklıma gelen, kartı başka dilde konuşturmak ve turistlere hizmet vermesini sağlamak oldu. Bunun nedeni, benim de taksicilerle sohbet etmeyi sevmem. İki üç sene önceki –belki daha eski- sohbette taksi sürücüsü yabancı bir karı kocayı otellerine götürdüğünde çıkan tartışmayı anlatmıştı. Trafik çok sıkışık olunca taksimetre 18 lira yazıyor ve yolcular, “Burası 13,5, sen bizi kandırıyorsun” diye şikayete başlıyor. Biraz bağırıp çağırmadan sonra mesele anlaşılıyor: Önceki sürücü rakamın euro olduğunu söyleyip öyle tahsilat yapmış. Sonuçta yolcular daha kârlı çıkmanın memnuniyetini yaşamış.

Aslında ne olduğunu bilmeden hak aramaya çalışmanın anlamı olmadığı için İşin Aslı köşesini yazıyorum ve yaşananların deneyimi üzerinden hayatımızı daha iyiye götürecek bir bakış açısı yaratmaya çalışıyorum.

Sülün Osman tanınmış karakterdi çünkü nadirdi

Buradaki sorun şu: Benim çocukluğumda insanlar işlerine odaklı ve dürüsttü. Bu tür bir hikaye ile karşılaşmanız çok mümkün değildi. Bu nedenle Sülün Osman tanınmış bir karakterdi çünkü nadirdi. Bugün toplumsal dönüşümüzün yarattığı sorunları gidermek için çok fazla çaba harcıyor ve bu arada daha fazla bozukluğun ortaya çıkmasına da engel olamıyoruz. Bu ciddi bir sorun ama şimdi salı günkü tiyatroya gitme sürecine geri döneyim.

Papara Voice Card için iş geliştirme zihin jimnastiği yaparken ve tabii ki snookerda Masters turnuvasına göz atarken Dr.Jekyll ve Mr.Hyde’a, bu müzikal hakkında hiçbir şey bilmeden gittim. Eşimin Hayko Cepkin ile Elçin Sangu’nun yer aldığı afişi göstermesine kadar da yerli yapım olduğunun farkında değildim. Bu doğal, çünkü afişin hemen altında, “Bir Broadway Müzikali” yazıyor.

Sahne üzerinde birlikte yaşanır

New York’tan Türkiye’ye gelirken ne kadar değiştiğini bilmiyorum ama müzikal kendi bütünlüğünü oluşturarak sahneye yerleşmiş ve çok şık durmuş. Başarıda sahne üzerindeki ve gerisindeki herkesin büyük payı olduğu anlaşılıyor. Jekyll&Hyde adıyla sergilenen müzikali bizim kuşak Dr. Jekyll ve Mr.Hyde olarak bilir. 1850 ile 1894 yılları arasında sadece 44 yıl yaşamış olan Robert Louis Stevenson ise müzikale konu olan eserini The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde adıyla yazıyor. Ben kendisini ilkokulda çizgi roman olarak okuduğum Kara Ok ve Define Adası ile tanıyorum. Kurguları hep kötülükle mücadele eden ve işlevini tamamladığında hüzünlü bir biçimde ortadan kalkan gizemli yapıların hüzünlü hikayesi olarak hatırlıyorum. Müzikale dönersem, ilk intiba Hayko Cepkin’in üzerine terzi işi bir elbise dikilmiş gibi. Hyde konusundaki performansından şüphem yoktu ama doktoru da mükemmel canlandırdı. Sanki Yeldeğirmeni’ndeki Doktor Bitran (Viktor Bitran) amca oynuyor gibi geldi. Ancak müzikalin büyüsü ekibin bütününün kendi işlerini birbirleri ile mükemmel bir uyum içinde yapmasından geliyor. Oyuncular birkaç teknik elemanla birlikte modüler dekorları farklı biçimlerde yerleştirerek sahneyi farklı mekanlara çevirirken oyundaki rollerinden bir an bile uzaklaşmadılar. O kadar başarılıydılar ki, bir süre sonra sinir oldum ve açık aramaya başladım ama bulamadım. Cepkin de kahkahasını ve kükremesini biraz kısarak genel performansa uyumlu hale getirip bu ahengin içinde yer almayı başarmıştı.

Broadway’de izlediğim ilk müzikalde, sürekli aksiyon ile sahneyi bir cazibe merkezi haline getirmeleri dikkatimi çekmişti. İstanbul’da o kadar aksiyon yaratmadan da cazibe yaratılabildiğine tanık oldum. Bu, bizim başarılı iş modelimiz olabilir.

■ PÜF NOKTASI

Bir önceki yazımda herkesin kendi gemisini yürütme çabasının riskine dikkat çekmiştim. Gemisini yürüten kaptan, diye bir sözümüz vardır. Bu aslında bir riske işaret eder. Farklı kompartmanların başına aynı anda aynı felaketin gelmeyeceği düşüncesi ile inşa edilen Titanik, kendisini yatay kesen buzdağının kurbanı oldu. Bugün bu yatay kesiciler, teknoloji, globalleşme ve diğer farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Jekyll ve Hyde’da oyuncuların, canlı müzik eşliğinde mükemmel uyumlu performansı, belki Titanik’i batıran kopuklukların panzehiridir. Belki bir sonraki yazıda Atatürk Kültür Merkezi ve Zorlu PSM üzerinde bir telekom sektörü analizi yaparım.