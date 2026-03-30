Drone kargo yarışı Britanya semalarında

Amazon, İngiltere’nin kuzeyindeki Darlington’da drone test uçuşlarına başlarken hükümet sektöre 20 milyon sterlinlik destek paketi açıkladı. Uber ve Google’ın da adım attığı Birleşik Krallık, drone lojistiğinde Avrupa’nın öncü merkezi olmaya aday.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Birleşik Krallık, drone ile kargo teslimatında Avrupa’nın öncü ülkesi olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Teknoloji devlerinden hükümet yatırımlarına, sağlık sektöründen posta hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ilerleyen drone teslimat projeleri, ülkenin lojistik altyapısını kökten dönüştürmeye hazırlanıyor.

E-ticaret devi Amazon, Ocak 2026 itibarıyla İngiltere’nin kuzeyindeki Darlington kentindeki dağıtım merkezinden drone test uçuşlarına başladı. Şirketin “Prime Air” markasıyla sunacağı hizmet kapsamında, 2,2 kilogram ağırlığa kadar paketler MK30 model dronelarla 2 saatten kısa sürede müşterilere ulaştırılacak.

Hükümetten 20 milyon sterlinlik destek

Amazon Prime Air Başkan Yardımcısı David Carbon, Darlington’daki uçuşların İngiltere’ye drone teslimatı getirme yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şirketin Darlington Belediyesi ve Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını vurguladı. Ticari teslimatların 2026 yılı sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Birleşik Krallık hükümeti, drone ve hava taksi teknolojilerinin ticarileşmesini hızlandırmak amacıyla 20 milyon sterlinlik bir yatırım paketi açıkladı. Fonun 16,5 milyon sterlinlik bölümü Sivil Havacılık Otoritesi’ne aktarılarak droneların görüş hattı dışında (BVLOS) uçuşuna olanak tanıyacak düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına ayrıldı.

NHS’te drone ile kan numunesi taşımacılığı

Drone teslimatı yalnızca e-ticaretle sınırlı kalmıyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) bünyesinde Londra’daki Guy’s ve St Thomas’ hastaneleri arasında, Google’ın ana şirketi Alphabet’in bünyesindeki Wing ile sağlık lojistiği şirketi Apian iş birliğiyle kan numunesi taşımacılığı yapılıyor. Karayoluyla 30 dakikayı bulan teslimat süresi dronelar ile 2 dakikanın altına düşürüldü.

Ekim 2024’te başlayan 6 aylık pilot uygulamada, ameliyat öncesi kanama riski taşıyan hastaların kan örnekleri dronelar ile laboratuvara ulaştırılarak tedavi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Royal Mail’den İskoçya’da öncü teslimat

İngiltere’nin köklü posta kurumu Royal Mail ise Skyports iş birliğiyle İskoçya’nın Orkney Adaları’nda drone ile posta dağıtımı gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık’ın düzenli olarak işletilen ilk ticari drone teslimat hizmeti olan proje, Stromness ile Graemsay ve Hoy adaları arasında günlük posta dağıtımı sağlıyor. Teslimat sürelerini 24 saate kadar kısaltan uygulama, kırsal bölgelerdeki bağlantı sorunlarına çözüm olarak öne çıkıyor.

Uber ve Manna ortaklığı Avrupa’yı hedefliyor

Diğer yandan Uber, ticari drone işletmecisi Manna ile iş birliği yaparak İrlanda genelinde drone ile kargo hizmetine başladı. Halihazırda Dublin ve Cork’ta şarj cihazı, ilaç ve yiyecek gibi küçük ürünlerin teslimatını gerçekleştiren Manna, Avrupa genelinde 250 binden fazla drone teslimatı yaptı.

Manna Operasyon Direktörü Eoghan Huston, bu ortaklığın drone teslimat sektörü için dönüm noktası olduğunu belirterek, hizmetin ilerleyen dönemde Avrupa’nın diğer kentlerine yayılmasının hedeflendiğini bildirdi. Wing (Alphabet) de İrlanda, Britanya ve Finlandiya’da test uçuşları gerçekleştirdi.

***

İngiltere, Türk çayının en büyük alıcısı oldu

Türk çayının ihracat geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ocak 2026'da yüzde 66 artarak yaklaşık 2,1 milyon dolara ulaştı. Çay, söz konusu dönemde 51 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihraç edildi. Miktar bazında ise geçen yıl 208 ton olan dış satım bu yıl yüzde 28 artarak 267 tona çıktı. Ülke bazında Türk çayının en büyük alıcısı yaklaşık 891 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. İngiltere'yi 283 bin dolarla Almanya, 114 bin dolarla ise ABD izledi.

***

Birleşik Krallık Türkiye'nin şubatta en çok ihracat yaptığı 2’nci ülke oldu

Şubat ayında Birleşik Krallık 1,1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke konumunu korudu. Almanya 1,7 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, İtalya 1 milyar dolarla üçüncü oldu.

Şubat ayında Türkiye'nin genel ihracatı yüzde 1,6 artışla 21,1 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık dönemde ise toplam ihracat 272,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sektörel bazda otomotiv endüstrisi 3,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör olurken, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1,4 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti. Birleşik Krallık, bu sektörlerde Türkiye'nin önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor.

***

Avrupa'da rüzgar enerjisinde Birleşik Krallık 6'ncı sırada

Birleşik Krallık, 2025 yılında devreye aldığı 1.250 megavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da en fazla kurulum gerçekleştiren 6'ncı ülke oldu.

Avrupa rüzgar enerjisi çatı kuruluşu WindEurope tarafından yayımlanan "Avrupa'da Rüzgar Enerjisi: 2025 İstatistikleri ve 2026-2030 Görünümü" raporuna göre, Avrupa'da geçen yıl toplam 19.100 megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kuruldu. Bu kurulumların yüzde 90'ını karasal rüzgar santralleri oluştururken, bir yılda kurulan 17,2 gigavatlık karasal kapasite rekor olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık, deniz üstü rüzgar enerjisinde Avrupa'nın öncü ülkeleri arasında konumunu sürdürürken, geçen yıl ilave ettiği kapasiteyle Fransa'nın ardından altıncı sıraya yerleşti.

Sıralamada 5.735 megavatla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 2.142 megavatla Türkiye, 1.767 megavatla İsveç, 1.563 megavatla İspanya ve 1.414 megavatla Fransa takip etti.

***

İngiltere Gündemi

Eski Google Yöneticisi Matt Brittin, BBC Genel Direktörlüğü için öne çıkıyor: Google'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika operasyonlarının eski başkanı Matt Brittin, Tim Davie'nin yerine BBC Genel Direktörü olacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Brittin’in Google'daki maaşının, genel direktörlük için öngörülen 550 bin sterlinlik yıllık ücretin çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

AB ve İngiltere, rekabet konularında iş birliği için anlaşmaya vardı: AB-İngiltere Rekabet İş Birliği Anlaşması, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası rekabet iş birliğine tamamen odaklanan ilk özel anlaşma oldu. Anlaşma kapsamında, AB ve İngiltere önemli antitröst ve birleşme soruşturmalarını birbirlerine bildirecek ve gerektiğinde aralarında koordinasyon sağlayacak.

Ofcom'dan Netflix, Disney+ ve Amazon Prime'a Geleneksel TV kuralları: Ofcom, izleyicilerden Netflix, Amazon Prime Video ve Disney+ gibi büyük dijital yayın platformları hakkında gelebilecek şikayetleri kabul edip soruşturma başlatabilecek; ihlal tespit etmesi halinde ise platforma her ihlal için 250 bine sterline ya da Birleşik Krallık'taki yıllık gelirinin yüzde beşine kadar para cezası uygulayabilecek. İngiliz hanelerinin 3’te 2’si bu üç büyük platformdan en az birine abone. Nüfusun yüzde 85’i ise aylık bazda isteğe bağlı yayın hizmetlerinden yararlanıyor.