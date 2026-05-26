Dubai, küresel ticaretin güvenli limanı mı, yeni risk hattı mı?

Orta Doğu, tarih boyunca yalnızca enerji kaynaklarıyla değil; ticaret yolları, liman şehirleri, sermaye akışı ve kültürel etkileşim kapasitesiyle dünya ekonomisinin merkezlerinden biri oldu. Mezopotamya’dan Basra’ya, Şam’dan Kahire’ye uzanan tarihsel ticaret hattı, bugün modern lojistik ağlar, finans merkezleri ve dijital ekonomiler üzerinden yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümün en görünür örneği ise hiç kuşkusuz Dubai.

Bir zamanların küçük bir Körfez limanı olan Dubai, son 40 yılda dünyanın en büyük lojistik, finans, turizm ve hizmet merkezlerinden birine dönüştü. Ancak bugün şehir, yalnızca büyümenin değil; aynı zamanda yeni bir jeopolitik çağın sınavıyla karşı karşıya bulunuyor. İran-ABD-İsrail hattında artan askeri gerilim, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riski ve küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, Dubai modelinin geleceğini yeniden tartışmaya açıyor.

Dubai ekonomisi 2025’te yüzde 4,8 büyüdü

Buna rağmen ekonomik göstergeler, Dubai’nin küresel sistem içindeki ağırlığını korumaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Dubai ekonomisi 2025 yılı sonunda yaklaşık 475 milyar dirhem büyüklüğe ulaşırken yıllık büyüme oranı yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşti. Finans, lojistik, turizm, gayrimenkul, inşaat ve dijital ekonomi alanları büyümenin ana sürükleyicileri oldu. İnşaat sektöründeki büyüme yüzde 8’in üzerinde gerçekleşirken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yaklaşık yüzde 5 büyüdü. Gayrimenkul piyasasında işlem hacmi rekor seviyelere ulaşırken, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirket sayısı da çift haneli büyümesini sürdürdü.

Turizm tarafında da şehir tarihi bir yılı geride bıraktı. Dubai’ye gelen uluslararası ziyaretçi sayısı 2025 sonunda 18 milyona yaklaşarak pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Otel doluluk oranları yüzde 77’nin üzerinde gerçekleşirken, yüksek gelir grubuna yönelik turizm harcamaları şehrin hizmet ekonomisini desteklemeye devam etti. Özellikle Rusya, Hindistan, Çin, Avrupa ve Körfez ülkelerinden gelen sermaye ve ziyaretçi akışı, Dubai’nin küresel ölçekteki çekim gücünü koruduğunu gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri genelinde ise ekonomik çeşitlenme daha belirgin hale geldi. 2025 yılı sonunda ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 77’si petrol dışı sektörlerden oluşurken, petrol dışı ekonomi yüzde 6’ya yakın büyüme kaydetti. Böylece Körfez ekonomilerinin uzun yıllardır hedeflediği “petrol sonrası ekonomik model” daha görünür hale geldi. Finans, teknoloji, lojistik, turizm, veri merkezleri, yapay zekâ ve yenilenebilir enerji yatırımları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni büyüme eksenlerini oluşturuyor.

Dubai’nin yükselişinin merkezinde ise hâlâ lojistik gücü yer alıyor. Jebel Ali Limanı bugün dünyanın en büyük ve en yoğun aktarma limanlarından biri olmayı sürdürüyor. Dubai merkezli DP World’ün 2025 gelirleri 24 milyar doların üzerine çıkarken şirketin faaliyet kârı da güçlü büyümesini devam ettirdi. DP World bugün altı kıtada onlarca liman, terminal ve lojistik merkezini yöneten küresel bir ticaret ağına dönüşmüş durumda. Bu durum Dubai’yi yalnızca bir liman şehri değil; küresel ticaretin operasyonel merkezlerinden biri haline getiriyor.

Ancak tam da bu noktada Dubai’nin önündeki en büyük risk ortaya çıkıyor: güvenlik.

İran–ABD–İsrail hattında son dönemde yükselen askeri gerilim, Hürmüz Boğazı’nın küresel ekonomi açısından ne kadar kritik olduğunu yeniden gösterdi. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu dar deniz koridorundan geçerken, Asya ile Avrupa arasındaki enerji ve konteyner taşımacılığının önemli bölümü de yine bu hatta bağımlı bulunuyor. Bölgedeki her askeri kriz; petrol fiyatlarını, navlun maliyetlerini, savaş sigortalarını ve yatırım risk primlerini doğrudan etkiliyor.

Son aylarda bazı uluslararası sigorta şirketlerinin Körfez hattındaki savaş risk primlerini yükseltmesi ve bazı taşımacılık şirketlerinin alternatif rotaları değerlendirmeye başlaması, küresel ticaretin artık yalnızca ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir meseleye dönüştüğünü gösteriyor. Kızıldeniz’de yaşanan saldırılar, Süveyş Kanalı geçişlerindeki yavaşlama ve Hürmüz merkezli gerilimler birlikte düşünüldüğünde, dünya ekonomisinin yeni dönemde daha parçalı ve daha kırılgan bir lojistik yapıya doğru ilerlediği görülüyor.

Tam da bu nedenle Dubai’nin geleceği artık yalnızca büyüme kapasitesiyle değil; kriz yönetimi, alternatif ticaret koridorları ve güvenlik dayanıklılığıyla ölçülecek.

Önümüzdeki dönemde Dubai’nin kaderini belirleyecek üç temel başlık öne çıkıyor.

İlk olarak küresel ticaretin yeniden bölgeselleşmesi süreci hızlanıyor. ABD–Çin rekabeti, Rusya–Batı gerilimi, Kızıldeniz krizi ve İran merkezli güvenlik riskleri, şirketleri tek bir tedarik zincirine bağımlı olmaktan uzaklaştırıyor. Bu süreçte Dubai’nin avantajı; Asya, Afrika ve Avrupa arasında çok yönlü bağlantılar sunabilmesi. Ancak aynı zamanda Körfez’deki herhangi bir güvenlik krizine aşırı bağımlı olması ciddi bir kırılganlık oluşturuyor.

İkinci olarak Dubai artık yalnızca limanlarla değil; veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı, fintech regülasyonları ve dijital sermaye yönetimi üzerinden rekabet ediyor. Suudi Arabistan’ın Vision 2030 programı kapsamında Riyad’ı bölgesel merkez haline getirme hedefi, Körfez içindeki ekonomik rekabeti daha sert hale getiriyor. Abu Dabi ise enerji fonları ve teknoloji yatırımlarıyla finansal ağırlığını artırıyor. Buna rağmen Dubai’nin en büyük avantajı hız, uluslararası yaşam standardı, regülasyon esnekliği ve küresel bağlantı kapasitesi olmaya devam ediyor.

Üçüncü ve en kritik mesele ise “güvenli liman” algısı. Tarih boyunca sermaye, kriz dönemlerinde tamamen risksiz bölgeleri değil; göreli olarak daha öngörülebilir merkezleri tercih etti. Dubai bugün hâlâ Orta Doğu’nun en uluslararasılaşmış ekonomisi, en esnek iş ortamı ve en güçlü küresel bağlantı ağına sahip şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle savaş ve kriz dönemlerinde dahi sermaye çekmeye devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol dışı dış ticaret hacmi 2025 yılı sonunda ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aşarken, Hindistan, Türkiye, Afrika ülkeleri ve Güneydoğu Asya ile kurulan yeni ekonomik ortaklıklar Dubai’nin küresel ticaretteki merkezi rolünü güçlendirdi. Özellikle Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC), Körfez demiryolu projeleri ve yeni nesil liman yatırımları, bölgenin küresel tedarik zincirlerinde daha büyük rol oynayacağını gösteriyor.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon derinleşiyor

Bu dönüşüm Türkiye açısından da önemli fırsatlar barındırıyor. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, liman yatırımları ve Türkiye’nin Avrupa–Orta Doğu–Orta Asya bağlantı kapasitesi, Körfez sermayesi için giderek daha stratejik hale geliyor. Savunma sanayiinden lojistiğe, enerjiden gıda güvenliğine kadar birçok alanda Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon derinleşiyor.

Sonuç olarak Dubai’nin geleceği, artık yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla açıklanamayacak kadar stratejik bir meseleye dönüşmüş durumda. Şehir bugün iki farklı senaryonun kesişim noktasında bulunuyor.

Birinci senaryoda Dubai; krizlere rağmen ticaret, finans, lojistik ve dijital ekonomide küresel bir merkez olarak güçlenmeye devam edecek. İkinci senaryoda ise Hürmüz merkezli güvenlik riski kalıcı hale gelir, alternatif ticaret koridorları Körfez’i kısmen devre dışı bırakır ve bölgesel savaş algısı yatırım akışlarını yavaşlatırsa, Dubai ilk kez coğrafi sınırlarının ekonomik maliyetiyle karşı karşıya kalacak.

Bu nedenle Dubai’nin bundan sonraki hikâyesi artık yalnızca büyümenin değil; dayanıklılığın, stratejik çeşitlenmenin ve jeopolitik yönetim kapasitesinin hikâyesi olacak.