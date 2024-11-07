‘Dükkanları değil parayı bölüşelim’le yola çıktı, 55 milyon ziyaretçiye ulaştı

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, bir davetiye gönderip şu mesajı yazdı:

- Hep Malatyalılar’ı yazacak değilsin ya, Erzincanlı’ya da bir yer bulursun…

Davetiye “Torun AVM”nin 25. yılı buluşmasına ilişkindi:

Alışveriş merkezi yatırım ve yönetimi alanındaki 25 yılımızı, siz değerli iş ortaklarımızla birlikte kutluyoruz. Çeyrek asırlık yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarını hatırlayıp, geleceğe dair ufuk turu yapacağız.

Katılımcılar, konuklarla ilgili şu notu ekledi:

- 300-350 kişi katılacak. Tüm perakende patronları bizimle olacak inşallah.

Buluşmanın gerçekleştiği Hilton Mall of İstanbul Balo Salonu'na girdim, perakende ve AVM sektörünün önde gelen isimleriyle buluştum:

Abdullah Kiğılı, Vahap Küçük, Mustafa Taviloğlu, Yılmaz Yılmaz, Gülden Yılmaz, Ümit Zaim, Cem Boyner, Ramazan Kaya, Kamil Özçoban, Ömer Taviloğlu, Mehmet Büyükekşi, Sami Kariyo, Süleyman Çetinsaya, Emre Torun, Zeynep Torun, Nuri Şapkacı, Süleyman Orakçıoğlu, Avi Alkaş, Nejdet Ayaydın, Seyidullah Nebati, Özgür Tort, Zeynep Doğan, Murat Zaim.

Aziz Torun, Bursa’daki Zafer Plaza ile AVM yolculuğuna çıktıkları günlere döndü:

- Biz Zafer Plaza projesini ilk aşamada, “Yapar, satarız, sonra yeni projelere gireriz” şeklinde düşündük. O dönemde İstanbul’da Galleria, Carousel, Akmerkez, Kocaeli’de Outlet AVM var. Bize,“Böyle olmaz, bilenlere danışın” dediler.

Zafer Plaza’da Bursa Belediyesi ile şahısların da hisselerinin olduğunu anlattı:

- Dönemin Bursa Belediye Başkanı ve hissedarların temsilcileriyle birlikte ABD’ye gittik. Oradaki AVM modellerini inceledik. Dönüşte kararımızı verdik: “Dükkanları değil, kiradan kazanacağımız parayı bölüşelim.”

Bu kararla birlikte, “Zafer Plaza Yönetim Şirketi”ni kurduklarını vurguladı:

- Şirketin yüzde 18’i Bursa Belediyesi’ne aitti. Söylentiler çıkarıldı, “Belediyeyi bu işte çırak çıkarabilirler” diye. Ancak, öyle olmadığı zamanla görüldü. “Yerin altında AVM çalışmaz” diyenler yanıldı. Zafer Plaza başarılı oldu. Belediye ve diğer hissedarlar da kazandı.

Zafer Plaza modelini Ankara’ya Anka Mall ile taşıdıklarını kaydetti:

- Anka Mall’da da muhatabımız kooperatif ve üyeleriydi. Onlar da ihaleyi yaparken, “Payımıza düşen dükkanları alırız” diye düşünüyorlardı. “Parayı bölüşelim” modelini oraya da taşıdık. Ortak şirket kurduk.

Zafer Plaza’ya perakendecileri götürme konusundaki anılarını aktardı:

Bize öncelikle sektörün duayeni Abdullah Kiğılı’ya gitmemizi söylediler. Randevu aldım, Torun Çay’dan oluşan hediyemle gittim. O sırada Kiğılı’da üretimle satış iç içeydi. Abdullah Abi ilk aşamada bize fazla itibar etmedi.

Sonra Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu’ndan randevu istedik. Bizi Tarabya Oteli’ne çağırdı. Yine Torun Çay’ımızla gittik. İlk randevuya gelmedi. Sonra Haramidere’de buluştuk, kendimizi anlattık.

Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz, Koton’un ilk AVM mağazasını Zafer Plaza’da açmaya ikna oldu.

Vahap Küçük, Zafer Plaza’ya LC Waikiki’ye 350 metrekarelik mağaza ile getirdi.

Mudo’nun büyük mağazalarından birinin Mall Of İstanbul’da olduğunu bildirdi:

- O günlerde Mustafa Abi’ye gittim, “Sende mal var, bizde mall” dedim. Büyük mağazanın yolu o görüşmede açıldı.

Vahap Küçük’e işaret etti:

- LC Waikiki, 25 yıl önce 350 metrekarelik mağazalarla yetiniyordu. Bugün 5 bin metrekarelik mağazalarla yoluna devam ediyor. 60 ülkede toplam milyon metrekarelik satış alanlarına sahip bulunuyor.

Torunlar GYO, 25 yıl önce Bursa Zafer Plaza ile yola çıktı, Ankara Anka Mall, Antalya Deepo Outlet Center, Bursa Korupark AVM, İstanbul Torium AVM, Bulvar Samsun AVM, Mall of İstanbul, Mall of Antalya ile yılda 55 milyon ziyaretçiyi yakaladı.

60 yıl önce ticarete atılan Torun Ailesi, Mehmet ve Aziz Torun kardeşlerin kol kola girmesiyle gayrimenkulde Türkiye’nin büyükleri arasındaki yerini aldı. Torunlar GYO, 102.5 milyar liralık portföy değerine, 533 bin metrekarelik kiralanabilir alana ulaştı.

Aziz Torun’un deyimiyle, “Türkiye’nin en büyük yerli AVM’cisi” oldu…

Bakkallıktan geldik İktisat mezunuyum ben yöneteceğim

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, önce Bursa Zafer Plaza, daha sonraki dönemde de Antalya Deepo’ya perakendecileri çekme görüşmeleri sırasında karşılaştığı şu soruyu aktardı:

- AVM’yi kim yönetecek?

Torun, soruya verdiği yanıtı da paylaştı:

- Bakkallıktan geliyoruz. İktisat mezunuyum. Kamuda müfettişlik de yaptım. Ben yöneteceğim. Var mı itirazınız?

Yine de AVM yönetiminde deneyimi olan “Benjamin” adlı bir yönetici ile anlaştıklarını kaydetti:

- Ancak, adam sahtekar çıktı. Kısa süre sonra yolları ayırdık…

Sen şimdi en iyi yeri o yabancı markaya ver

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Bursa’da Korupark’ı ilk açtıkları günlere uzandı:

- Tecrübelerinden faydalanmak için Kamil Abi’ye (Özçoban) gittim. O sırada Zara, Korupark’taki en büyük ve en iyi yeri istiyordu. Biz de kararsızlık yaşıyorduk.

Bu durumu Kamil Özçoban’a anlattığını bildirdi:

- Kamil Abi, “En iyi yeri Zara’ya ver. Türk markaları kalan yerlere yerleştir” dedi.

Korupark’ta 30-40 bin metrekare ile faaliyete geçtiklerini vurguladı:

- Zamanla büyüttük, 75 bin metrekareye çıktık.

Rekabet, ilk büyük mağaza kirasını 65 bin Euro’ya yükseltti

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Bursa Korupark’ın ilk dönemlerinden bir kiralama örneği daha paylaştı:

- Yabancı elektronik mağaza zincirlerinden biri bizden 5-6 bin metrekarelik mağaza yeri istedi. Talep edilen boyutta mağaza yerini düzenledik.

Hazırlıklar sırasında bir başka yabancı elektronik mağaza zincirinin de devreye girdiğini kaydetti:

- İki zincir o büyük mağaza yeri için rekabete girdi. Dolayısıyla o zamanki kira bedeli 65 bin Euro’yu buldu.

Fildişi kulede değil sahadayız, ‘gidilmez’ denen yerde AVM yaptık

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, çalışma tempoları, iş yapma biçimleriyle ilgili şu mesajı verdi:

- Biz hep sahada olduk. Fildişi kulede oturup iş yönetmeye kalkmadık. Bu sayede “Gidilmez, olmaz” denilen yerlerde AVM yapıp başarıya ulaştık.

Şu örnekleri ortaya koydu:

Bursa’da Zafer Plaza’yı yaparken, “Burada Kapalıçarşı var. Kimse yer altına girip alışveriş yapmaz” denildi. Ona rağmen Zafer Plaza’da başarılı olduk.

“Burada Kapalıçarşı var. Kimse yer altına girip alışveriş yapmaz” Koru Park’ı yaparken de, “Orası şehrin dışında. Kim kalkıp oralara kadar gidecek?” denildi. Biz doğru yönetim stratejisiyle Koru Park’ı da tutturduk.

Ardından ekledi:

- Biz bu AVM işinin zahmetini çektik, kıymetini de biliriz.

Kriz dönemlerini fırsata çevirdik

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, AVM yatırımlarının genelde kriz dönemlerine denk geldiğini belirtti:

- Biz hep mücadele ile yol aldık. Krizleri fırsata çevirme şansı yakaladık.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Artık AVM yapmak kolay değil. Malın kıymetini bilelim.

Tezgahtar ol kısmetin açılır

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Bursa Zafer Plaza’nın ilk hizmete girdiği dönemlerde perakende sektörüne dönük etkinlikleriyle öne çıkan Suat Soysal’a başvurduklarını bildirdi:

- Suat Soysal’la konuştuk. Zafer Plaza’daki mağazalarda çalışacak elemanları eğitmek üzere bir perakende okulu üzerinde durduk.

Gençleri eğitime çekmek için verdikleri mesajlardan birini aktardı:

- “Gelin, mağazada tezgahtar olun. Kısmetiniz açılır” dedik.