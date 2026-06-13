Dün Selçuk Yöntem’i aradım ve “bir kere daha ihanete uğradın” dedim

Dün sabah Spotify’a Andrea Bocelli’nin yeni bir şarkısı yüklendi.

Adı “DNA…”

Aslında bu şarkıyı bir gece önce Meksika şehrinin Azteka Stadı'nda dinledik.

Dünya Futbol Şampiyonası bu şarkıyla başladı.

Operacı Andrea Bocelli ve K-Pop’çu EJAE yan yana

Bizim gördüğümüz şuydu…

Sahnede Andrea Bocelli vardı.

Yanında ise Güney Koreli K-Pop şarkıcısı ve söz yazarı EJAE vardı.

Yani bir operacı ile bir K-Popçu yan yana açtı şampiyonayı.

Yarı hızlı ritimde bir şarkı söylediler.

Ancak ertesi sabah bu şarkının stüdyo kaydı Spotify’a yüklenince karşımıza o gece dinlediğimizden farklı bir şarkı çıktı.

Aynı şarkı ama iki isim daha eklenmiş

Şarkı aynı şarkıydı ama bu ikilinin yanına iki kişi daha eklenmişti.

Bir DJ ve bir üçüncü şarkıcı…

Üçüncü şarkıcı Megan Thee Stallion’du.

Amerikalı bir rap sanatçısı…

Şarkıdaki dördüncü isim ise David Guetta’ydı…

Yani elektronik disko müziğin en tanınmış isimlerinden biri.

Şarkının düzenlemesini o yapmıştı.

Ve şarkıya bir de rap bölümü eklenmişti.

Açılışı “opera-EDM-K-Pop-hip hop” karışımı müzik yaptı

Böylece açılışta popüler kültür ve müzik sosyolojisi bakımından yepyeni bir terkip vardı.

Açılışı yapan müziğin ne olduğu sorulursa verilecek cevap ancak şu olabilirdi:

“Opera + EDM + K-pop + hip hop/rap karışımı…”

İşte bu, 21’inci yüzyılın yeni “eğlence anlayışının” formülüydü.

EDM nedir diye merak edenlere de şu bilgiyi vereyim:

“Electronic Dance Music”, elektronik dans müziği yani…

Hip hop artık futbolun da parçası..

Bu da iki hafta önce İstanbul’da Kanye West konserine niye 108 bin biletli insanın gittiğini açıklıyor.

İki hafta önce İstanbul’da Bocelli’ye kaç kişi gitti

30 Mayıs’ta Kanye West’le aynı gün İstanbul’da Andrea Bocelli’nin de konseri vardı.

O konser de Beşiktaş’taki Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.

Bütün biletler tükenmişti.

O statta 30-35 bin kişi konser izleyebiliyor.

Yani onun da neredeyse Kanye West’in yarısına yakın izleyicisi vardı.

Benim yaş grubumda çok sayıda Andrea Bocelli hayranı vardır.

Bocelli kariyerinin başında bir opera sanatçısıydı. La Bohem, Tosca ve Turandot gibi çok popüler operaların tenor rollerini seslendirmişti.

Ama o nesil Bocelli’yi daha çok “Con Te Partiro” ve “Vivo Per Lei” adlı daha popüler, aryamsı şarkılarıyla sevdik.

Şimdi Bocelli-David Guetta ve hip hop yan yana…

İşte bunu ilk defa izledik.

Selçuk Yöntem’le arya albümü yapmıştık

Andrea Bocelli hayranı arkadaşlarımdan biri de tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem’dir.

“Arta Kalan Zaman’da” adlı ikinci arya albümünü hazırlarken onunla iş birliği yapmıştık.

Aryaların arasına yazdığım bazı metinleri koymuştuk.

O metinleri Selçuk çok etkileyici bir sesle okumuş ve çok başarılı olmuştu.

Onunla özellikle 70 ve 80’li yıllara ait müzik zevklerimiz de çok uyuşur.

Ama özellikle 2000’li yıllardan itibaren koptu da sayılır.

Ona kötü haberi Akra Caz Festivali'nde verdim

Ben hip hop da severim; o ise hip hop’u müzik saymıyor ve ne zaman bir hip hop şarkısı göndersem bana demedik laf bırakmıyor.

Dün sabah intikam saatim geldi diye aradım.

Antalya’da AKRA Caz Festivali'ndeymiş.

Ben de davetliydim ama gidemedim. Özellikle Kenan Doğulu’nun caz performansını dinlemeyi çok istiyordum.

Adnan Ziyagil kardeşim bir kere daha aldatıldın

Kamuoyu onun “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Adnan Ziyagil rolünü hâlâ unutamadı.

Orada eşi tarafından aldatılan varlıklı bir adamı canlandırmıştı.

“Adnan Bey kardeşim” dedim.

“Bu defa da Bocelli’nin ihanetine uğradın ve yapayalnız kaldın…”

Önce meseleyi anlayamadı, bir sessizlik oldu.

Anlatınca da kahkahayı patlattı.

Hip hop hesaplaşmasını temmuz başında Bodrum’daki buluşmaya bıraktık.

Aslında futbol hip hop’la ilk defa tanışmıyor

Aslında bir dünya kupası açılışında ilk defa hip hop performansı sergilenmiyor.

● 2010 Güney Afrika Dünya Kupası açılışında Güney Afrikalı rap sanatçısı Hip Hop Pantsula sahne aldı.

● 2014 Brezilya Dünya Kupası açılış töreninin finalinde Küba kökenli Amerikalı rapçi Pitbull; Jennifer Lopez ve Claudia Leitte ile birlikte resmî turnuva şarkısı We Are One (Ole Ola)’yı seslendirdi. Bu, Dünya Kupası açılışındaki en bilinen rap performanslarından biridir.

Önceki gece Burna Boy da hip hop bağlantılı

Anya parıl parıl parlayan önceki geceki açılışta hip hop ile bağlantılı isimlerden J Balvin de sahne aldı.

Ayrıca Shakira ile Burna Boy’un birlikte söylediği “Dai Dai” adlı şarkı da 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkıları arasında.

Burna Boy de hip hop ve Afro-fusion etkileri taşıyan bir sanatçı olarak törende yer aldı.

Kapanış törenlerinde de hip hop sanatçıları görüldü; mesela 2014 finalinde Haitili rapçi Wyclef Jean sahne aldı.

8 Haziran günü Papa ile Bad Bunny buluşması

Hip hop bu hafta sadece futbolla bir araya gelmedi.

Müzik açısından tarihi bir gelişme daha yaşandı.

Reggaeton müziğin en büyük ismi Bad Bunny İspanya’da turnedeydi.

Reggaeton da hip hop damarlarından gelen bir sanatçı.

8 Haziran günü Madrid’de, Real Madrid’in Bernabéu Stadı'nda Papa Leo ile görüştüler.

Papa’nın Bad Bunny sorusuna cevabı

Papa stada giderken gazeteciler kendisine şunu sordular:

“Gençler stada sizi mi yoksa Bad Bunny’yi görmeye mi geliyorlar?”

Papa’nın cevabı şu oldu:

“Bad Bunny ile rekabet halindeyiz…”

Adana’da camide çocuklara “Kabe'de Huriler” şovu düzenleyen vakıf yöneticileri için de incelenecek iyi bir konu olabilir.

Şarkının sözü: Futbol bir oyundan fazlasıdır

Önceki gece açılışta dinlediğimiz şarkının teması, futbolun “bir oyundan daha fazlası” ve insanların ortak kimliğinin bir parçası olduğu fikri üzerine kurulu.

Buna benzer sözleri daha önce başkalarından da işitmiştik.

Bir zamanlar Liverpool takımının efsane teknik direktörü Bill Shankly şöyle demişti:

“Bazı insanlar futbolun ölüm kalım meselesi olduğunu düşünür. Sizi temin ederim ki bundan çok daha önemlidir.”

Bu sözlere ben de şu cümleyi ekleyeyim

Futbol tarihinin en unutulmaz orta saha oyuncularından Yaya Touré: “Bence futbol bir oyundan daha fazlasıdır; bir tutkudur, insanların kalbine dokunur” demişti.

Milan’ı Milan yapan teknik direktör Arrigo Sacchi ise şöyle konuşmuştu:

“Futbol, hayattaki önemsiz şeylerin en önemlisidir.”

Bu sözlere ben de şunu ekleyeyim:

“Hip hop müzikten daha fazlasıdır…”

Hatta sizi temin ederim ki hip hop müzik de sandığımızdan çok daha fazlasıdır…