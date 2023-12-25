Dünya CEO’su ‘My brother ABD’ye gider misin’ dedi, eşi sitem etti: ‘Bana da söyleseydin’

DANİMARKALI ayakkabı üreticisi-markası ECCO’nun Yunanlı CEO’su Panos Mytaros, geçen Eylül ayında ECCO’nun Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Yunanistan bölgesini İstanbul’dan yöneten Deniz Erda’yı aradı:

- My brother, ABD’ye gider misin?

Erda, hiç düşünmeden yanıtladı:

- My brother, sen istersen hemen bavulumu alır giderim.

Panos Mytaros sürdürdü:

- 11 yıldır Türkiye ECCO’yu sen yönetiyorsun. Son 3-4 yıldır müthiş başarılı bir grafiğiniz var. Daha sonra Ortadoğu ve Afrika’yı da sana bağladık. Bölgeyi de başarıyla yönetiyorsun. Şimdi öncelikle ABD olmak üzere Amerika kıtasında sana ihtiyacımız var.

Deniz Erda, akşam evde eşi Ebru Erda’ya konuyu açtı:

- Ben 3 aylığına ABD’ye gidiyorum. Panos aradı, “Amerika’daki işlerimiz için sana ihtiyacımız var” dedi. Ben de hemen gidebileceğimi söyledim.

Ebru Erda sitem etti:

- Karar vermeden önce keşke bana da söyleseydin…

Sitemi uzatmadı:

- Bu senin için gurur verici bir gelişme.

Deniz Erda, geçici görevi sırasında 100’ü aşkın ECCO mağazasının bulunduğu ABD’de işleri toparlayan adımlar attı:

- Ayrıca ECCO gibi bir markanın Manhattan’da (New York) mağazasının olmaması eksiklikti. İlk mağazayı Soho’da açtık.

Manhattan’daki ikinci mağazayı açma konusunda kararını Panos Myrados’a bildirdi:

- Fifth Avenue’da da (5. Cadde) bir mağaza açmamız gerekiyor.

Global CEO, Erda’ya güvenini ortaya koydu:

- Sen Fifth Avenue’da mağaza açmamızın iyi olacağını düşünüyorsan hemen harekete geçin.

Myrados, Erda’nın ABD’deki geçici görevi bitmek üzereyken bir teklif daha yaptı:

- Tüm Amerika kıtasını senin yönetmeni istiyoruz. 1 Aralık 2023’ten itibaren bu göreve başlar mısın?

Erda, Mavi’den ayrıldığı günlerdeki hayaline döndü:

- O günlerde iyi bir uluslararası şirket bünyesinde yurt dışında kariyer yapmak hep aklımdan geçiyordu. Hayalimin ilk aşaması ECCO Dubai’de gerçekleşti. ECCO Amerika’nın başına geçmek benim hayalimle tam örtüşüyor.

Yine tereddütsüz kabul etti:

- Aralık 2023’ten itibaren Boston’daki (ABD) ofisimizde göreve başlarım.

Deniz N. Erda, böylece 1 Aralık 2023’ten itibaren ECCO Amerika Başkanı ve CEO’su oldu. ESCO Türkiye’nin başına ise yardımcısı Reshma Shetty Peter geçti.

Erda, yeni görevini anlatmak üzere bir sohbet buluşması düzenledi. Önce Türkiye’deki başarılarına değindi:

- ECCO, 2013 yılında Türkiye’ye giriş yaptığında marka bilinirliği çok azdı. Türkiye’de şirketin kuruluş aşaması ve sonrası tüm dünyada yaşanan olumsuz bazı olaylar nedeniyle zorlu geçti. Tüm zorluklara rağmen 2019’dan itibaren kârlılığımız ciddi şekilde arttı.

ECCO Türkiye’nin 2022’de en kârlı yılını yaşadığını bildirdi:

- 2022’de yakaladığımız başarıda en önemli faktörler yabancı turist ve COVID-19 pandemisi sonrası alışveriş iştahının artması oldu. Geçen yıl mağazalarımıza gelen müşterilerin yüzde 40’ını yabancı turistler oluşturdu.

Bu yıl yabancı müşteri oranının yüzde 19’a indiğini kaydetti:

- Ülkemizde alım gücü genelde düşük olmasına rağmen alım gücü yüksek yüzde 10’luk kesimi, yani 8 milyon tüketiciyi yakaladığınız zaman işlerinizde krizi hissetmeniz söz konusu bile değil.

Yönetmeye başladığı Amerika kıtasında ECCO’nun büyüklüğünü merak ettik, şu karşılaştırmayı yaptı:

- ABD cirosu, yönettiğim Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin 5-6 katı düzeyinde.

Erda, ECCO Amerika Başkan ve CEO’luğuna atanmasıyla ilgili şu mesajı verdi:

- Başarı tesadüf değildir… Çalışınca başarı yakalanıyor…

ECCO, Türkiye’ye girerken 11 yıl önce Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun tavsiyesiyle Deniz Erda’yı bulup Ülke Genel Müdürü yapmıştı…

Önce Türkiye’de, sonra Ortadoğu ve Afrika’yı da kapsayan bölgede sağlanan başarı, Deniz Erda’yı ECCO Amerika Başkan ve CEO’luğuna taşıdı…

Başarının tesadüf olmadığı, Erda’nın kariyer yolculuğundan da anlaşılıyor…

101 ülkedeki 2 bin 200 mağazanın en kârlısı İstanbul İstinye Park’ta

ECCO Amerika Başkan ve CEO’su Deniz Erda, markanın Türkiye’de 20 mağazası olduğunu belirtti:

- İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Samsun’da mağazalarımız hizmet veriyor.

11 yıl önce Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladığında ECCO’nun mağazalarıyla bulunduğu ülke sayısının 80 olduğunu kaydetti:

- ECCO, bugün 101 ülkede mağazalarıyla faaliyet gösteriyor.

Dünyadaki toplam mağaza sayısını merak ettik, paylaştı:

- ECCO’nun 101 ülkede toplam 2 bin 200 mağazası bulunuyor.

Bu noktada şu önemli bilgiyi verdi:

- İstanbul İstinye Park’taki mağazamız geçen yıl ECCO’nun dünyadaki en kârlı mağazası olarak öne çıktı.

2022’de turist sayısındaki artışın bunda etkili olduğunu bildirdi:

- Geçen yıl İstanbul İstinye Park mağazamıza gelen müşterilerin yüzde 46’sı yabancı turistti.

Kârlılıkla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Kârlılık sağlamak için iki yöntem vardır: Giderleri azaltmak ve ciroyu artırmak. Bizim her zaman odaklandığımız şey ise satışı ne kadar artırabileceğimizdir. İstinye Park’ta her hafta farklı kampanyalarla satışı artırmayı başardık.

Yöneticilik puanım yüzde 94-95 çıkıyor

ECCO Amerika Başkan ve CEO’su Deniz Erda, ECCO’nun 101 ülkedeki yöneticilerinin çalışanlar tarafından değerlendirildiği bir program olduğunu belirtti:

- Tüm personelin katıldığı bu değerlendirmede benim puanım genellikle 100 üzerinden 94-95 düzeyinde çıktı.

ECCO Grubu’ndaki ortalama puan durumunu paylaştı:

- Genel ortalama 80 puan düzeyindedir.

Ardından ekledi:

- Bu ortalama dikkate alınınca benim yöneticilik, birlikte çalıştığım arkadaşlara liderlik puanım oldukça iyi görünüyor.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Bizim işimizde “One man show” olmaz. Yani, tek başına lider işi yürütür gibi bir durum sağlıklı değil. Bu bir takım oyunudur. Önemli olan o takıma doğru liderlik yapmaktır. Başarı da ancak takım çalışmasıyla sağlanır.

ABD’de Türkiye’deki kadar sık iş değiştirme söz konusu olmuyor

ECCO Amerika Başkan ve CEO’su Deniz Erda, grubun ABD’deki kadrosuyla ilgili gözlemini paylaştı:

- ABD’deki ekip, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’ya göre daha oturmuş bir durumda. Büyük bölümü uzun süredir ECCO’da çalışıyor. Oysa Türkiye’de personelin çok sık iş değiştirmesi gibi bir durum söz konusu.

Satışların yüzde 20’si artık online

ECCO Amerika Başkan ve CEO’su Deniz Erda, Türkiye’de e-ticaret tarafında da oldukça aktif durumda bulunduklarını bildirdi:

- Türkiye’deki toplam satışlarımızın yüzde 18-20’si artık online mağazamız üzerinden gerçekleşiyor.