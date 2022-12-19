  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Dünya PMI İndeksleri kırmızı bölgede, 50’nin altında

Dünya PMI İndeksleri kırmızı bölgede, 50’nin altında

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Satın alma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing Managers’ Indices - PMI), ekonomik faaliyet koşullarının takibinde öncü göstergeler arasında yer almaktadır. Ekonomik faaliyet koşullarına ilişkin olarak ilgili ay içerisinde açıklanan ilk verilerden biri olması, resmi verilerden önce yayınlanması ve gerçekleşen verilerle gösterdiği korelasyon, PMI’lara önemli bir öncü gösterge niteliği kazandırmaktadır. PMI’ların 50’den büyük olması önceki aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa işaret ederken 50’den küçük rakamlar önceki aya göre kötüleşme ya da düşüş olarak değerlendirilmektedir. Endeksler, esas alınan ekonomi ya da sektörün faaliyet koşullarındaki değişimin nicel büyüklüğünü değil, yönünü göstermesi açısından bir eğilim göstergesi özelliği taşımaktadır. Bu öncü gösterge 2023 yılında işlerin yurt içi ve yurt dışında özellikle Türkiye’nin ihracat pazarlarında işlerin zor olacağını gösteriyor. 2023 yılı bütçeleri yapılırken yavaşlayan dünya ekonomisinin getireceği riskler için önlemler alınmalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
7 soruda yemek bedeli istisnası 19 Aralık 2022
Türkiye ihracatında olası riskler ve gelişmeler 17 Aralık 2022
Batı Afrika’nın incisi Fildişi Sahili 17 Aralık 2022
Artan iyi yönetişim ihtiyacı 17 Aralık 2022
AVM’lerde ortak giderlerin paylaşılması ve düzenlemelere aykırılık halinde uygulanacak yaptırım 17 Aralık 2022
Duygusal zekâsı yüksek bir satış personeli nasıl hareket eder? 17 Aralık 2022
Mısır’da düzenlenen İklim Konferansı’nda (COP27) neler oldu? (2) 17 Aralık 2022
Hayat fena halde futbola benzer 17 Aralık 2022
Uzaya niyet, eve kısmet 17 Aralık 2022
“Gök kubbe altında söylenmemiş hiçbir şey yoktur” 16 Aralık 2022