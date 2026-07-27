Dünya sıcakta yaşamayı yeniden öğreniyor

Rekor sıcaklıklar artık istisna değil, yeni normal. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Güney Amerika’dan Asya’ya kadar milyonlarca insan, günlük yaşamını aşırı sıcaklara göre yeniden düzenliyor. Uzmanlar ise iklim krizinin etkisiyle daha sık, daha uzun ve daha ölümcül sıcak hava dalgalarının yaşanacağı uyarısını yapıyor.

2026 yazı, dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklarla geçiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre son on yıl, ölçüm tarihinin en sıcak on yılı oldu. Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri de küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,5°C üzerinde seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Son yıllarda yaşanan bazı dikkat çekici sıcaklıklar ise iklim krizinin geldiği noktayı özetliyor:

-Kanada (Lytton): 49,6°C ile ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

-İtalya/Sicilya: 48,8°C ile Avrupa kıtasındaki en yüksek sıcaklıklardan biri ölçüldü.

-Djibouti’de hissedilen sıcaklıklar 53°C’ye kadar ulaşıyor.

-Rio de Janeiro, Ürdün, Suudi Arabistan, Hindistan ve Namibya’da yaz aylarında 40-45°C artık olağan kabul ediliyor.

-Atina’da ise tur rehberleri artık ziyaretçileri sabah 08.00’den önce Akropolis’e götürmeyi tercih ediyor. Uzmanlara göre artık mesele sıcak havaya dayanmak değil; sıcakla yaşamayı öğrenmek.

Fransa’daki yangınlar yeniden alarm verdi

Bu yaz Avrupa’nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Fransa’daki büyük orman yangınları oldu. Güney Fransa’da haftalardır etkili olan aşırı sıcaklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgârlarla birleşince geniş alanlar küle döndü. Binlerce hektar orman zarar görürken çok sayıda yerleşim tahliye edildi. Yangınlar, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen bölgelerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının artık sadece sağlık değil; tarım, turizm, enerji, ulaşım ve afet yönetimi açısından da önemli ekonomik riskler yarattığını vurguluyor.

Sıcağı yönetmenin ortak kuralları

The Guardian, dünyanın en sıcak bölgelerinde yaşayan 25 farklı uzmanın ve saha çalışanının deneyimlerini derleyen bir habere yer verdi. Rio’da cankurtaranlardan Mısır’da arkeologlara, Ürdün’de dalış eğitmenlerinden Namibya’da vahşi yaşam korucularına kadar farklı coğrafyalarda çalışan isimlerin önerileri şaşırtıcı ölçüde ortak:

1. GÜNE ERKEN BAŞLAYIN

Peru’da çiftçiler, Ürdün’de dalış eğitmenleri ve Atina’daki tur rehberleri günün en ağır işlerini sabah erken saatlerde tamamlıyor. Öğle saatlerinde fiziksel aktivite mümkün olduğunca azaltılıyor. Sicilya’da tarım ve inşaat sektörlerinde 12.30-16.00 arasında çalışmaya yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

2. SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Mısır’da çalışan arkeologlar sıcak altında en önemli kuralın susamayı beklemeden su içmek olduğunu söylüyor. Uzmanlar büyük miktarda suyu bir anda tüketmek yerine gün boyunca küçük yudumlarla düzenli su içilmesini öneriyor. Suudi Arabistan’da ayran benzeri laban, Hindistan’da ayran, limonlu içecekler ve hindistan cevizi suyu da elektrolit desteği için tercih ediliyor.

3. VÜCUDU DIŞARIDAN DA SERİNLETİN

Sydney Üniversitesi Isı ve Sağlık Araştırma Merkezi’ne göre yalnızca su içmek yeterli değil. Islak kıyafetler, enseye buzlu havlu uygulamak veya cildi suyla ıslatmak buharlaşma sayesinde vücudu çok daha hızlı serinletebiliyor. Çocuklarda ise bacakların soğuk su dolu küvete veya kovaya sokulması en etkili yöntemlerden biri olarak gösteriliyor.

4. SOĞUK DEĞİL, ILIK DUŞ

Pek çok kişinin aksine uzmanlar buz gibi duşu önermiyor. Yunanistan’da sıcak günlerde günde birkaç kez kısa süreli ılık duş almak hem vücudun daha kontrollü soğumasını sağlıyor hem de gece uykusunu kolaylaştırıyor.

5. HAFİF BESLENİN, SUYU YİYECEKLERDEN DE ALIN

Akdeniz ülkelerinde yaz sofralarının ortak özelliği dikkat çekiyor: Salata, yoğurt, zeytinyağlı sebzeler, balık, karpuz, salatalık, domates, soğuk çorbalar. Ağır yemekler vücut sıcaklığını artırdığı için özellikle öğle saatlerinde tercih edilmiyor.

6. İNCE AMA KAPALI GİYİNİN

En yaygın yanlışlardan biri mümkün olduğunca az kıyafet giymek. Sıcak iklimlerde yaşayanlar ise tam tersini yapıyor. Bol kesimli, açık renkli, nefes alan uzun kollu kıyafetler güneş ışığını engelliyor, hava dolaşımını artırıyor ve cildin nemini koruyor. Şapka, siperlik, güneş gözlüğü ve hatta geleneksel el yelpazeleri hâlâ en etkili çözümler arasında yer alıyor.

Klima tek çözüm değil

Uzmanlar klima kullanımının her zaman zorunlu olmadığını da belirtiyor. Tavan vantilatörleri ve güçlü hava akımı oluşturan fanlar, terin buharlaşmasını hızlandırarak vücudun doğal soğutma mekanizmasını destekliyor. Özellikle gece saatlerinde iyi havalandırılmış ortamlar ve fan kullanımı hem enerji tüketimini azaltıyor hem de konfor sağlayabiliyor.

İklim değiştikçe yaşam alışkanlıkları da değişiyor

Artık sıcak hava dalgaları birkaç günlük olağanüstü olaylar olmaktan çıkıp günlük yaşamın parçası haline geliyor. Çalışma saatlerinden beslenme düzenine, şehir planlamasından bina tasarımına kadar pek çok alışkanlığın yeniden şekillendiği bir döneme giriliyor. Dünyanın en sıcak bölgelerinde yaşayan insanların yıllardır uyguladığı yöntemler ise, iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başlayan ülkeler için giderek daha değerli bir bilgi kaynağına dönüşüyor.