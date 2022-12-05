‘Dünyada 6 milyon adet olan Türk kahvesi makinelerinin sayısını ikiye katlayacağız’

Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü… 600 yıllık kültürel geçmişi olan Türk kahvesinin dünyaya yayılmasını misyon edinen Arzum’un bu gelişmede önemli katkısı var. Zira Arzum, Türk Kahvesi Kültürü Araştırmaları Derneği’yle birlikte Türk kahvesini tescil için UNESCO’ya götürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle tescil sağlandı ve 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü olarak ilan edildi. OKKA kahve makinesi serisiyle Türk kahvesinin global pazarla açılmasına da katkıda bulunan Arzum, her yıl 5 Aralık’ta düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinliklerle Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kutluyor.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile Dünya Türk Kahvesi Günü’nü, bugüne özel etkinliklerini ve kahve pazarını konuşmak için buluştuk. Kolbaşı, Türk kahvesinin İstanbul’da ilk kavrulduğu yer olan Beta Han’da ve Darülaceze’de etkinliklere imza atacaklarını anlatıyor. Darülaceze’de en iyi Türk kahvesini yapacak kişiyi bulacaklarını kaydeden Kolbaşı, Beta Han’da da ‘Osmanlı’da Kahve Seremonisi’ canlandırılacağını söylüyor. Bu yılki uluslararası etkinliklerde ise Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk’ın annesi Maye Musk öne çıkıyor. Anne Musk’a deneyimlemesi için birkaç adrese birden OKKA kahve makinesi gönderildiğini anlatan Murat Kolbaşı, şöyle devam ediyor:

Nasdaq binası giydirilecek, Elon Musk’ın annesi Türk kahvesi içecek

“Arzum OKKA olarak, Times Square’daki Nasdaq binasını üçüncü kez giydirerek ‘Meydan OKKA’nın’ diyeceğiz. ‘Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahveleri Öyküleri’ belgeselimiz Amerika’nın 10 eyaletinde gösterilecek. Turkish Coff ee Lady ile birlikte gösterimin yanı sıra Arzum OKKA ile pişirilmiş Türk kahvesi tadımları yapacağız. Almanya’da dünyaca ünlü Alman şef Alex Wahi’nin Türk kahveli tiramisu yaptığı özel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Model Tülin Şahin ile Elon Musk’ın annesi Maye Musk’ı sosyal medyada buluşturacağız. İki ünlü isim, Instagram’da, Arzum OKKA yanında ellerinde Türk kahvesi eşliğinde paylaşım yapacak.”

Dünyada her gün içilen 2.2 milyar fincan kahvenin sadece yüzde 10’u Türk kahvesi

Dünya ve Türkiye’deki kahve pazarına değinen Murat Kolbaşı, Türkiye’de kahve tüketiminin yüzde 60’ının Türk kahvesi olduğunu söylüyor. Kolbaşı, şöyle devam ediyor: “Kahve zincirri devleri, menülerine Türk kahvesini ekledi. Günde yaklaşık 2,2 milyar fincan kahve içilmesine rağmen Türk kahvesi, pazardan sadece yüzde 10 pay alabiliyor. Hedefimiz, Türk kahvesi tüketim payının yüzde 20’ye çıkması. Dünya genelinde de evde kullanılan kahve makinelerinin toplam satış adedi 60 milyona yaklaşıyor. Ağırlıklı olarak filtre ve espresso bazlı makinelerin hakim olduğu pazarda, Türk kahve makineleri yüzde 10’luk bir pazar payına sahip. Sadece Türkiye’de değil dünyada da Türk kahve makinelerine olan ilgi artıyor. Hedefimiz 6 milyon adet olan Türk kahve makinelerinin sayısını 12 milyona çıkarmak.”

2 binden fazla Starbucks’ta Arzum’un makineleri kullanılıyor

“Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ sloganıyla hız kesmeden sürdürüyoruz” diyen Kolbaşı, ekliyor: “Türk kahvesini Okka liderliğinde dünyaya taşıyoruz. 60 ülkede Arzum Okka bulunuyor. En çok ihracatı Mısır’a yapıyoruz ve orada Okkalı kahve denir hale geldi… 15 ülkede Starbucks’ın 2 binin üzerinde şubesinde Arzum’un makineleri kullanılıyor. Ortadoğu pazarında çok güçlüyüz. Ürdün’de Al Ameed Coff ee adlı bir kahveci zinciri var ve kahve sattığı yerlere bizim makinelerimizi de veriyor. Kendi kafelerinde de bizim makinelerimizi kullanıyor.”

■ Sütlü Türk kahvesi sevdas ı yeni modele ilham verdi

Türk kahvesinin global pazarlara açılmasında makineleşme ile önemli bir avantaj sağlandığına dikkat çeken Murat Kolbaşı, yeni ürünlerle fark yarattıklarını vurguluyor. Kolbaşı, şöyle devam ediyor: ”2014 yılında doğrudan fi ncana kahve servisi yapan cihazımız Arzum OKKA markalı Türk kahvesi makinesini geliştirdik. Bu, Türk kahvesinin dünya yolculuğu için büyük bir başarıydı. Doğrudan fincana servis ve kendi kendini temizleme özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA’da patente konu olan birçok teknoloji kullandık. 2016 yılında geliştirdiğimiz ve geniş kitlelere hitap edebilen Arzum OKKA Minio markalı otomatik Türk kahvesi makinemiz ile sektörde yeni bir kategori açılmasına destek olduk. Son dönemde sütlü Türk kahvesi tercihinde de belirgin bir artış söz konusu. Kahvesini sütlü içmek isteyenler için Arzum OKKA Rich Spin M’i geliştirdik. Türkiye’de bir ilk olan, kahveyi pişirirken klasik yöntemdeki gibi karıştırabilen ilk modelimiz Arzum OKKA’nın bu özelliğini cezveli OKKA modellerinden Rich Spin M’e taşıdık. OKKA Rich ile sütlü Türk kahvesi, klasik, sert ve közde Türk kahvesi çeşitlerinin yanı sıra sıcak çikolata, salep, farklı şurup ve malzemeler kullanarak 30 farklı lezzette içecek hazırlamak mümkün.”