Dünyada koşullar değişti, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir enerjiye ihtiyaç

PERAKENDE sektöründe faaliyet gösteren, iş dünyası buluşmaları organizasyonlarıyla öne çıkan Ahmet Eler, davet gönderdi:

- DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın konuk konuşmacı olarak katılacağı buluşmaya bekliyorum.

Önceki akşam gerçekleşen, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Kutsoy, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zaim, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Develi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, İKMİB Başkanı Adil Pelister, yönetim danışmanı Özge Bulut Maraşlı, yönetim danışmanı Selen Kocabaş’ın katıldığı buluşmaya gidemedim.

Yalçındağ’dan konuşma notlarını istedim, özetledi:

- Küresel gelişmelerin hızlandığı bu dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden stratejik bir perspektifle ele alınması gerekiyor. Biz bu hedef doğrultusunda girişimlerimizi başlattık.

AB liderlerine hitaben hazırladıkları mektubu Financial Times’ta Avrupa ülkeleri bağlantılı İş Konseyleri başkanlarının imzasıyla yayınladıklarını ve olumlu yankı bulduğunu belirtti:

- Karşılıklı sorunları yıllardır tam çözemiyoruz. Ancak dünya koşulları çok hızlı değişti. Türkiye ile Avrupa’nın birbirine stratejik ihtiyacı bugün geçmişe göre çok daha güçlü. Türkiye’nin AB hedefinin yeniden teyit edilmesi ve stratejik bir netlik oluşturulması gerekiyor.

Hedefleri doğrultusunda AB başkentlerinde geniş kapsamlı temas trafiği başlattıklarını kaydetti:

- Önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinin liderlerine yeni mektuplar göndereceğiz. Mektupları Avrupa ülkelerinin yüksek tirajlı gazetelerinde yayınlayacağız. Ayrıca Avrupa’daki düşünce kuruluşlarıyla raporlar hazırlayıp, toplantılar düzenleyeceğiz.

Hızla değişen küresel ortamın cesur ve hızlı adımlar gerektirdiğinin altını çizdi:

- Her atılımın doğru bir zamanı vardır. Geçmişin konularını aşalım. Hızla değişen küresel ortamda etkili bir Avrupa’da güçlü bir Türkiye hedefi için seferber olmanın doğru zamanı bugündür.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanlığı (TAİK) görevinde de bulunan Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye-Almanya İş Konseyi ve Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı olunca geçen yıl Kasım ayında Avrupa ülkeleri İş Konseyleri ile birlikte Brüksel’de önemli bir organizasyona imza attı.

2000 yılında Belçika İş Dünyası Federasyonu’nun (FEB) kurduğu “BusinessEurope” desteğiyle “EU-Türkiye Business Summitt”, Brüksel’de Egmont Sarayı’nda gerçekleşti. Toplantıda AB kurumlarına ve AB ülkelerinin temsilcilerine Türkiye’nin iki beklentisi güçlü şekilde anlatıldı:

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çalışmaları bir an önce başlamalı.

AB, Türkiye’yi “Made in Europe”nin dışında görmemeli. “Made in Europe” Türkiyesiz olmaz.

AB Komisyonu, geçen hafta açıklanan taslakta “Made in Europe”a Türkiye’yi de kapsayan bir çerçeve çizildiğini duyurdu.

Dünyada yeni ticaret blokları kuruluyor, AB, Hindistan’la olduğu gibi yıllardır beklemede tuttuğu serbest ticaret anlaşmalarına (STA) yenilerini ekliyor.

Bu ortamda Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı’nın atılım yapmasının tam zamanı olduğu anlaşılıyor…

AVM sayımız 11’e çıktı büyümeyi sürdüreceğiz

AZİZ Torun ve Mehmet Torun ev sahipliğindeki iftarda, önce Torunlar GYO’nun verileri ekrana yansıtıldı:

2025 yılı sonunda Torunlar GYO’nun portföy değeri 162.2 milyar liraydı.

Forum Mersin ve Forum Kayseri’nin satın alımı sonrası bu yılın Mart ayı itibariyle portföy değeri 180 milyar liraya çıktı.

Kiralanabilir alan büyüklüğü 696 bin metrekare oldu.

27 yıldır sektördeyiz, AVM sayımız 11’i buldu.

AVM sektöründe doğrudan ve dolaylı istihdamımız 14 bini aştı.

11 AVM’ye yılda 100 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi giriyor.

AVM gelirlerimizin artışı geçen yıl yüzde 47 oldu.

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, sıradan bir AVM yatırımcısı olmadıklarını belirtti:

- Hem projeleri geliştirdik hem kiralama süreçlerini yürüttük, hem de AVM’lerin yönetimini, işletmesini üstlendik. Tüm bu süreçlerde perakende markalarımızla iç içe olduk.

AVM’lerle birlikte perakende markalarının da büyüdüğünü vurguladı:

- 2000’li yılların başlarında perakendenin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 2-3 ile sınırlıydı. Bugün yüzde 13-15’e çıkmış durumda.

AVM yatırımları ile birlikte organize perakendenin büyümesinin ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandığını kaydetti:

- AVM’ler, Anadolu’da şehirlerin sosyal ve kültürel hayatının gelişmesinde de önemli rol oynadı.

2005-2012 dönemine işaret etti:

- O dönemde uygun finansman nedeniyle yabancı yatırımcıların ülkemizde AVM sektöründe güçlü büyüme isteği vardı. Hızla yayılan AVM’lerde Türk perakende markaları hem kendi içlerinde hem de yabancılarla rekabet ederek rekabet kaslarını geliştirdi.

Türkiye’nin markalarının birçoğunun büyüme hikayesinde AVM’lerin önemli rol oynadığını savundu:

- Başlangıçta “yabancı markalara karşı bizi koruyun, bize pozitif ayrımcılık yapın” diyen Türk perakendeciler, 20 yılda dünyanın birçok ülkesinde mağazalar açarak uluslararası markalarla dişe diş rekabet kabiliyetine ulaştı.

Başta 2001 olmak üzere krizlerde, kur ataklarında, pandemide AVM yatırımcısı olarak perakendecilerin, markaların yanında yer aldıklarının altını çizdi:

- Kur sabitlemesi, kira indirimi gibi adımlarla AVM yatırımcısı ile perakendecinin et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterdik. Bu nedenle AVM’lerimizde doluluk oranları yüzde 100’e yakındır.

Bu yılın Şubat ayında Forum Mersin ve Forum Kayseri’yi portföylerine kattıklarını anımsattı:

- Önümüzdeki süreçte de gerek mevcut AVM’lerimizde büyüme, gerekse yeni AVM yatırımı konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Hemen açık tribün havasına girdiniz

ŞEREF Oğuz’la birlikte Torunlar GYO’nun Aziz Torun ve Mehmet Torun ev sahipliğindeki iftarına gittiğimizde Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Emre Alkin, sunumunun sonlarına gelmişti.

Prof. Alkin’in sunumu bitince Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un Mall of İstanbul Hilton’daki ofisine geçtik. Torunlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, bir vefat haberi verdi:

- Zülfikar Şanlı vefat etti…

Vefat tarihini sordum, yanıtladı:

- Şubat ayında Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Vefat bilgisini ilk anda öğrenemediğime üzüldüğümü aktardım:

- Haberim olmadı… Keşke haber verseydiniz…

Mehmet Torun, Şanlı’nın Avustralya’da yaşadığını anımsattı:

- Avustralya’da vefat etti ve orada defnedildi.

Mehmet Torun’la Zülfikar Şanlı’yı anarken 1980’li yılların ikinci yarısına, Necati Doğru yönetimindeki Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisinde çalıştığımız günlere döndüm.

Dönemin Özal Hükümeti, özel sektörün pirinç ithalatına kapıyı açmış, piyasada farklı bir hareket başlamıştı. Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisinde birlikte çalıştığımız Erkan Çelebi ve Celal Pir’le o dönemde Rami’de pirinç piyasasının önde gelen isimleri Mehmet Torun, Mehmet Reis ve Zülfikar Şanlı ile hemen her gün konuşur olmuştuk.

Zülfikar Şanlı ile haber kaynağı ilişkisi şeklinde başlayan görüşmeler, dostluğa dönüşmüştü. Derken Galatasaray’ın Steaua Bucureşti (Bükreş) ile karşılaşması gündeme geldi. Zülfikar Şanlı, Bükreş’teki maça birlikte arabayla gitmeyi önerdi.

Erkan Çelebi ve Celal Pir, Ekonomi Müdürümüz Necati Doğru’dan izin koparmayı başarınca yolculuk hazırlıklarına başladılar. Erkan ve Celal, Bükreş’te maç seyredecek olmanın heyecanını yaşarken bir gün Necati Abi, şu sözle takıldı:

- Çocuklar, siz de açık tribün havasına hemen girdiniz…

Celal ve Erkan’ın Zülfikar Şanlı ile yaptıkları Bükreş yolculuğu, Necati Abi’nin sözüyle anılarımızda yer etti:

- Açık tribün havasına erken girdiniz…

Derken 2008 yılı Ocak ayının ilk günlerinde Mehmet Torun aradı:

- Yanımda Avustralya’dan gelen bir arkadaş var…

Avustralya’ya yerleşmiş olan Zülfikar Şanlı, Türkiye özlemini gidermeye geldiğinde Rami’deki yıllarından arkadaşı Mehmet Torun’a uğramıştı. Mehmet Torun, bir buluşma organize etti, 1980’li yılların ikinci yarısındaki piyasa anıları tazelendi.

O günlerden sonra Zülfikar Şanlı ile haberleşemedik, önceki akşam Mehmet Torun’dan vefat haberini almış oldum.

Allah rahmet etsin Zülfikar Şanlı...