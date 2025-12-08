Dünyada pişen bize düşer mi?

Aralık ayına güçlü başlangıç dünya borsalarında Noel Baba yükselişinin devam edeceğine işaret ediyor.

Enflasyonda devam eden gerilemeye rağmen, büyümenin dirençli olması, Fed faiz indirim beklentileri, ABD - Çin kavgasında geçici de olsa ateşkes ilan edilmesi yükselişi destekliyor.

Şükran günü yükselişi Noel baba yükselişine dönüşmeye başladı. Kasım ayına zayıf başlayan gelişmiş ülke borsaları son iki haftada %5’e yakın yükseliş ile Aralık ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Gelişmekte olan ülke borsaları harekete kısmen katılıyor. Güvercin Fed açıklamalarına, piyasalar önümüzdeki 12 ayda 75 baz puan indirim, dolarda zayıflama ve hisse senetlerinde yükseliş ile cevap verdi.

Risk iştahının güçlenmesi ve genişleyici maliye politikası beklentisi nedeniyle ABD tahvilleri harekete katılmadı. ABD verim eğrisinin orta ucunda 10 baz puan, uzun ucunda 15 baz puan yükseliş görüldü. Japonya tahvil getirilerinde faiz artırım endişesi ile 10-15 baz puanlık yükseliş bu harekette kısmen etkili oldu.

Türkiye hisseleri küresel hareketten bağımsız bankalar öncülüğünde yükseliyor. Manşet enflasyonda gerileme ve Merkez Bankası’nın faiz indirim adımını büyüteceği beklentisi ile bankalar son iki haftada %9’a yakın yükseldi. Yerleşik yatırımcıların alışlarıyla olan yükseliş dalgası genele yayılamadı. Bankalar ve banka sahibi holdingler yükselirken, sanayi ve hizmet hisseleri yükseliş dalgasında negatif ayrıştı. İlave para girişi olmaması piyasa geneline yayılan bir yükseliş olmasını engelliyor.

Muhteşem yedi hisseleri ve yarı iletkenler yükselişte başrolü oynamaya devam edebilir. Gelişmekte olan piyasalar muhtemelen seçici olarak harekete katılacak. Arada Brezilya örneğinde olduğu gibi negatif ayrışmalar görülebilir.

Borsa İstanbul harekete katılır, dünya ile arasında oluşan makası daraltabilir mi? Emin değiliz. Dünyadan negatif ayrışmamıza sebep olan siyaset cephesinde pozitif bir gelişme beklemiyoruz. Siyasi şoklar seçim dönemine kadar artçı şoklarla devam edebilir. Buna karşın ekonomi cephesinde iyimseriz. Ekonomi yönetimi arzu edildiği kadar olmasa da dezenflasyon ve dış denge alanlarında başarı sağladı. Maliye politikasında bu yıl sınırlı da olsa bir iyileşme bekliyoruz.

Gelişmekte olan ülke tecrübesi dışsal şoklar sonrasında piyasalarda toparlanmanın ilk olarak CDS ve eurobond piyasalarında başladığını, hareketin daha sonra hisse senetlerine ve uzun vadeli yerel para borçlanma araçlarına yayıldığını gösteriyor. 2025 yılı Türkiye örneği beklentimize uygun bir şekilde ilerliyor. Hareket CDS ve eurobond ile başladı. Eğer ekonomi yönetimi işini düzgün yapmaya devam ederse hisse senedi ve 10 yıllık DİBS ile devam eder. Yatırımcılara sabırlı olmalarını ve Türkiye varlıklarında pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.