Dünyada teknoloji, Ortadoğu’da enerji savaşı...

Borsa İstanbul küresel satış dalgasına karşı görece dirençli seyrediyor. Tahvil getirileri 700 baz puan yükseliş ile, banka hisseleri %23 gerileme ile Ortadoğu’da savaştan en çok etkilenen varlık grupları. THY dışı havacılık hisseleri satış dalgasından payına düşeni alıyor. Demir-çelik, savunma, petrokimya, rafineri savaş döneminde güçlenen sektörler.

Çinli yapay zekâ şirketi Moonshot tarafından piyasaya sürülen Kimi K3 modeli sonrası teknoloji hisselerinde satış sertleşti. Bugüne kadar yapılan açık kaynaklı en büyük yapay zekâ modeli olan Kimi K3, yapılan ilk değerlendirmelerde Claude Fable5, GPT-5.6 Sol’un hemen arkasına yerleşti. Son üç haftadır devam eden satış ile yarı iletkenler %20 kaybederek ayı piyasasının eşiğine geldi.

Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını Apple’a kaptırmak üzere

Intel, Micron, Samsung, Sandisk, SK Hynix gibi hafıza kartı ve çip üreticileri tepe noktasına göre %30 civarı kayıp ile satış dalgasında başı çekiyor. 5 trilyon dolar piyasa değerini geçen ilk ve tek şirket olan Nvidia, yarı iletkenlerdeki sert kayıp sonrası dünyanın en değerli şirketi ünvanını Apple’a kaptırmak üzere.

ABD ve İran arasındaki çatışmaların sertleşmesi ve geniş bir coğrafyaya yayılması küresel risk iştahını bozan diğer gelişme. Füze rampaları ve radarlar ile başlayan ABD saldırıları köprü ve demiryolları ile devam ediyor. Kuveyt ve Umman’da ABD üsleri ile başlayan İran saldırıları, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yayıldı.

Brent petrol çatışmaların yeniden başladığı Temmuz başından bugüne %23 yükselişle 88 doları aşarak yeniden boğa piyasasına girdi. ABD’nin İran’ın elektrik santrallerini ve tuzlu su arıtma tesislerini vuracağı, İran’ın Kızıl Deniz ticaret yolunu kapatmaya çalışacağı şiddetli bir savaş senaryosunda petrol fiyatları 100 doları geçer. ABD ile İran arasında tam ölçekli savaş yaşandığı Mart-Nisan döneminde Brent petrol 120 doları zorlamıştı.

Borsa İstanbul küresel satış dalgasına karşı görece dirençli seyrediyor. Tahvil getirileri 700 baz puan yükseliş ile, banka hisseleri %23 gerileme ile Ortadoğu’da savaştan en çok etkilenen varlık grupları. THY dışı havacılık hisseleri satış dalgasından payına düşeni alıyor. Demir-çelik, savunma, petrokimya, rafineri savaş döneminde güçlenen sektörler.

100 doları aşacak Brent petrol dezenflasyon programına zarar verir

MSCI Türkiye, yılın ilk iki ayındaki güçlü kazançlara rağmen, sene başından beri %15 getiri ile Çin harici gelişmekte olan ülkelerin (%26) gerisinde kalıyor. Yapay zekâ teması kaynaklı küresel satışın Türkiye etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Ama net enerji ithalatçısı olmamız ve coğrafi yakınlığımız nedeniyle Ortadoğu'da savaş bizi olumsuz etkiler.

Uzun süre devam edecek, galibi olmayan şiddetli bir savaş senaryosunda 100 doları aşacak Brent petrol hem dış dengemize, hem de dezenflasyon programına zarar verir. Türk Lirası cinsi tahviller, bankalar ve havacılık hisseleri satış baskısı altında kalır. Demir-çelik, savunma, petrokimya, rafineri pozitif ayrışmaya devam eder.

Ankara kısa sürecek bir savaşa nefesini tutarak cevap verir. Uzun sürecek bir savaş senaryosunda ekonomik programın parametreleri daha genişletici maliye politikası ve daha az sıkı para politikası ile güncellenir.