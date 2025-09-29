Dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyoruz…

Dünya borsalarında yorgunluk işaretleri ile haftaya başlıyoruz. Beklentilerle uyumlu PCE enflasyonu ve dirençli tüketici harcamalarına rağmen ABD hisseleri haftalık bazda geriledi. Teknoloji hisselerinin görece dirençli olmasına rağmen Avrupa, Çin, Hong Kong, Japonya hisseleri de yorgunlar kulübüne katıldı.

Zirveye yakın seviyelerde gelen satışları genelde teknik bir düzeltme olarak görme eğilimindeyiz. Ekonomi ve şirket cephesinden gelen haber akışı hisse değerlemelerini aşağı çekecek bir bilgi içermiyor. ABD verileri, harcamaya istekli hanehalkı ve yapay zeka üretkenlik artışıyla, güçlü bir üçüncü çeyrek büyümesine işaret ediyor. Avrupa ekonomisinde bisiklet hızıyla da olsa dipten dönüş görülüyor. ABD – Çin çekişmesinde savaş baltaları şimdilik toprağa gömülü.

Ortadoğu’da ve Ukrayna’da bitmek bilmeyen savaş bu güzel tabloyu bozuyor. Ama şimdilik etkisi petrolde yaptırımlar kaynaklı yükseliş ve altında güvenli liman talebi ile sınırlı. Eğer Trump’ın bastırmasıyla Avrupa Rus petrolünü almamaya zorlanırsa fiyatlarda daha sert bir yükseliş ile karşı karşıya kalırız.

Türkiye de bu yaptırımlardan payına düşeni olur. EPDK verisi Türkiye’nin 2024 yılı petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya’nın açık ara en büyük ülke olduğunu söylüyor. 2025 yılına ait resmi bir veri yok. Ama sahadan gelen sınırlı bilgi Rusya’dan ithalatın azaldığına işaret ediyor.

Türkiye varlıkları siyasi şokların gölgesi altında dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı, Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünün başlaması ve Erdoğan – Trump görüşmesi beklentisi ile yükselen Borsa İstanbul haftayı ağır satıcılı bitirdi. Eylül enflasyonunun %2,5’in üzerinde geleceği beklentisi ve Merkez Bankası’nın adım küçülteceği endişesi banka hisselerinde satışa yol açtı. Siyasi şokun Ankara belediyesine sıçraması satış dalgasının büyümesine yol açtı.

Bu hafta küresel veri akışında Çarşamba, Cuma günleri imalat sanayi ve hizmet PMI ve ISM verileri ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Öncü PMI verileri genişleme bölgesinde kalmasına rağmen ABD ve Avrupa’da sınırlı yavaşlamaya, Japonya ve İngiltere’de sert yavaşlamaya işaret ediyor. Tarım dışı istihdam verisi için beklenti 50bin civarında. Ancak son aylarda oynaklığın çok yüksek olduğunu belirtelim.

Türkiye’de Çarşamba günü açıklanacak PMI rakamları ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi izlenecek. Öncü göstergeler daralma bölgesinde kalsa da PMI’da sınırlı bir dipten dönüşe işaret ediyor. Enflasyon için beklentiler eğitime yapılan zamlar ve inatçı gıda enflasyonu yüzünden %2,5-%2,6 aralığına yükseldi. Enflasyonun %2,6 ve üzerine gelmesi durumunda Merkez Bankası’nın adım küçülteceği senaryosunu tartışmaya başlarız.