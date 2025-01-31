Dünyanın ilk ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Türkiye’de denize indirildi

Neoline, denizcilik sektöründe yenilikçi rüzgâr enerjili taşımacılığı teşvik ederek tedarik zincirlerinin karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Dünyanın ilk ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Türkiye'de bugün denize indiriliyor.



“Bir zamanlar çılgınca görünen bu fikir, çok yakında gerçeğe dönüşecek. Deniz taşımacılığının enerji dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

Bu sözler çevreci deniz taşımacılığının önemli oyuncuları arasında yer alan Neoline NeolineArmateur’ün Başkanı Jean Zanutti’ye ait.

Zanutti, 2003 yılında inşaası başlayan dünyanın ilk ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Neoliner Origin’i böyle duyurmuştu. Neoliner Origin dün Türkiye'deki RMK Marine tersanesinde bugün denize indiriliyor.

Gemi, fosil yakıt tüketimini yüzde 80'in üzerinde azaltırken, "birincil itici gücü olarak rüzgârın gücünü kullanacak. 2025 yazında faaliyete geçecek olan geminin ilk denemeleri ilkbaharda gerçekleşecek.



On iki yıl süren titiz çalışmaların sonucu olan proje, teknik ve finansal ortakların iş birliğiyle hayata geçiyor. Geminin inşası, Türkiye’nin önde gelen tersanelerinden RMK Marine tarafından yürütüldu. Fransız ortaklar arasında ise Chantiers de l'Atlantique, MAURIC, D-ICE Engineering, Fouré Lagadec, Engie Axima ve Bio-seaUV yer alıyor.

Yenilikçi ve çevre dostu

Neoline, deniz taşımacılığının çevresel etkisini en aza indirmek için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyor.Neoliner, 76 metre uzunluğunda iki katlanabilir karbon Solidsail direği ve 3 bin metrekare yelken alanıyla donatıldı. Chantiers de l’Atlantique tarafından geliştirilen bu teknoloji, geminin ana itiş gücünü sağlayarak yakıt tüketimini yüzde 80-90 oranında azaltmayı hedefliyor.

Neoline, denizcilik sektöründe yenilikçi rüzgâr enerjili taşımacılığı teşvik ederek tedarik zincirlerinin karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Bu yeni nesil yelkenli kargo gemileri, gelecekte deniz taşımacılığında sürdürülebilirliğin anahtarı olabilir.

Yeni bir transatlantik hat: Fransa - Kuzey Amerika

Neoliner, 2025 itibarıyla her ay Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore ve Halifax limanlarını kapsayan transatlantik bir hat üzerinde faaliyet gösterecek. Bin 200 metre yükleme kapasitesi ve maksimum 5 bin 300 ton yük taşıma kapasitesiyle sürdürülebilir bir lojistik çözümü sunacak. Gemide ayrıca 13 kişilik mürettebata ek olarak 12 yolcu için de konaklama imkanı bulunuyor.

Denizcilikte dönüşüm için güçlü ortaklıklar

Proje, Fransa’nın önde gelen sanayi şirketleri Renault Group, Groupe Beneteau, Manitou Group, Michelin, JasHennessy & Co, Clarins, Longchamp, Rémy Cointreauve La Fournée Dorée tarafından destekleniyor.

Finansman, CMA CGM, ADEME Investissement, NEOLINE Développement, Corsica Ferries ve Louis Hardy SAS tarafından sağlanıyor. Ayrıca, CIC ve BPIFrance gibi bankalar da projeye stratejik finansman desteği sunuyor.