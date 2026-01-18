Dünyaya barışı sokak köpeği “Aloka” getirecek

Kolkata, bizim eski adıyla Kalküta diye bildiğimiz yer.

Batı Bengal’de, Ganj Nehri deltası üzerinde bir şehir.

Rabindranath Tagore ve Satyajit Ray’ın doğduğu şehir.

İşte o şehrin bir sokağında bundan bir süre önce bir köpek doğdu.

Bir sokak köpeği…

Instagram’da günlerdir bu harika köpeğin rüzgârı esiyor.

Adı Aloka…

“Aloka” bir sokak köpeği…

Çünkü dünya tarihinin Gandi’den sonra tanıdığı en büyük barış yürüyüşünün sembolü oldu bu sokak köpeği.

SOKAKTA BUDİST RAHİPLERİN PEŞİNE TAKILDI VE 100 GÜN YÜRÜDÜ

Budist rahiplerin hayatında amaçlı yürüyüşlerin büyük önemi var.

İşte böyle yürüyüşlerden birinde bir sokak köpeği rahiplerin peşine takıldı.

100 günden fazla onlarla birlikte yürüdü.

Rahipler ABD’deki bir barış yürüyüşü yapma kararı alınca, Aloka’yı da Hindistan’dan ABD’ye uçakla getirdiler.

Gümrük işlemleri, karantina ve veteriner kontrolleri dâhil olmak üzere gerekli resmî süreçleri tamamladılar.

28 günlük karantina sürecinden sonra yürüyüşün başlangıç noktasına ulaştırdılar.

10 EYALET YÜZLERCE ŞEHİR 3.700 KM YÜRÜYECEKLER

ABD’deki “Walk for Peace” yürüyüşü 26 Ekim 2025’te Teksas, Fort Worth’ta başladı ve Aloka da burada artık rahiplerin resmî dostu ve sembolik yürüyüş ortağı olarak yer aldı.

Aloka bu yürüyüşün sembolü hâline geldi.

Sosyal medya yıldızı…

Zaman zaman barış yürüyüşçülerinin önünde bir rehber köpek gibi yürüdü.

Zaman zaman yanlarında.

120 gün yürüyecekler.

10 eyalet geçecekler.

Yüzlerce şehir ve kasaba.

3.700 km kat edecekler.

Yüz binlerce insanla kucaklaşacaklar, barış duygusunu yayacaklar.

RAY CHARLES’IN MEMLEKETİNDE GEORGIA ON MY MIND ŞARKISI

Günlerdir izliyorum.

Teksas, Alabama…

Georgia’dan geçerken Instagram’a Ray Charles’ın o şahane “Georgia On My Mind” şarkısı konuyor.

Geçtikleri her kasaba, her şehirde acayip duygulu ve coşkulu kalabalıklar izliyor.

Polis araçları eskort yapıyor.

Engelli çocuklar, yaşlılar ellerinde çiçeklerle bu konvoyu uğurluyor, barışı simgeleyen beyaz çiçekler dağıtıyor.

Kasabalarda Budistler için imece usulü yiyecek stantları kuruluyor.

Her kasabada sağlık hizmeti veren üniteler hazırlanıyor.

Rahiplerin yürümekten şişen ayaklarına, ellerine tedavi uygulanıyor.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜNDEN ANKARA’YA MESAJ

Ve bütün bunların önünde gururla yürüyen bir köpek var.

Aloka…

Gerçek bir sokak köpeği…

Günümüzün barış kahramanı.

Yüzündeki ifadeye, yürüyüşündeki asalete baktığınızda diyorsunuz ki;

Sokaktan gelen bu canlı barışın, insanlığın, merhametin ne olduğunu anlamış.

O yürüyüş, sokak köpeklerini katleden zihniyete en çarpıcı tekzibi gönderiyor.

Onları “itlaf etmek isteyenlere” dünyanın en güzel sessiz diliyle;

“Siz öldürseniz de biz yaşatmak için yürüyeceğiz” diyor…

YOL BOYUNCA OLUŞAN ALOKA REPERTUVARI

Yol boyunca yapılan paylaşımlardan özel bir “Aloka ve Barış Yürüyüşü repertuvarı” oluştu.

Çeşitli sanatçıların “We Are the World”, John Lennon’dan “Give Peace a Chance” ve “Imagine”; Snehasia Priya’dan “Barua Walk”; Louis Armstrong’dan “What a Wonderful World”; Aston Taylor’dan “Namu Tassa (Salutation to Buddha)”; Pawa’dan “The Bliss of Nirvana”; Xavier Rudd’dan “Times Like These”; Hans Zimmer’den “Time” gibi şarkıları.

PATTI SMITH’İN PAYLAŞIMLARI

Günlerdir bu yürüyüşü izliyorum.

Şubat ayının ortasına kadar devam edecek.

Patti Smith ve daha birçok ünlü bu yürüyüşün manevi sponsoru gibi.

Koskoca bir Amerika kıtasında yarattığı duygusal zincir hepimize bir şeyler anlatıyor.

Dünyadaki insanlar barışa susadı.

21. yüzyılın popülist liderleri ne yazık ki dünyamızı öyle bir psikoza soktular ki, hepimiz kaderimizin beş altı yaşlı çılgın liderin dudaklarının ucunda olduğuna inanmaya başladık.

Narsist, egoist, kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen bir yaşlı popülist lider türü bütün dünyayı karanlığa götürdü.

YENİ BİR “WE ARE THE WORLD” İKLİMİ YAYILIYOR

1980’lerde Afrika’daki açlık, eşitsizlikler dünyayı bir “We Are the World” duygusal iklimine sokmuştu.

Yani “Biz Dünyayız…” duygusuna…

“Live Aid” konserleri büyük bir küresel dayanışma duygusuna yol açmıştı.

Aloka ve 10 Budist rahibin kendiliğinden başlattığı bu hareket birden bütün dünyaya yeniden 1980’lerdeki “We Are the World” duyarlılığını yayıyor.

Eminim ülkeden ülkeye bulaşacak bu duyarlık.

EGOİST VE KİBİRLİ YAŞLI LİDERLERİN NEFRET VE SAVAŞ SÖYLEMİ HEPİMİZİ YORDU

Hepimiz yorulduk bu liderlerin kaprislerinden, nefret söylemlerinden, güç gösterilerinden ve kibirlerinden.

Ve şimdi bir sokak köpeği ve 10 rahip dünya halklarını duygusal bir çizgide bir araya getiriyor.

Bana saf deseniz de, haddinden fazla iyimser deseniz de…

Evet öyleyim.

Haddinden fazla umutluyum, iyimserim.

Çünkü yollara dökülen bu insanların barış arzusunun dünyayı yeni bir Soğuk Savaş atmosferinden çıkaracağına inanıyorum.

ALOKA BİR SÜRE İÇİN TEDAVİYE ALINDI AMA

Aloka bu uzun yürüyüşte biraz yorgun düştü.

Daha önce bir araba çarpmıştı.

Onun sonuçları nüksetti ve bir süre için tedaviye alındı.

Barış uzun, ince bir yoldur.

Vicdanlı insanların azmi ve sokak hayvanlarının masumiyeti, bu yüzyılın vicdansız despotlarını mutlaka yenecektir.

İnanın buna…

Yeryüzünde barış için yollara düşen din insanları, onlara eşlik eden sokak köpekleri, onları alkışlamak, desteklemek için yolları dolduran, onları bağrına basan insanlar, bu duyguyu bir küresel rüzgâr gibi bütün dünyaya yayan sosyal medya oldukça…

Barış isteyenler kazanacak…