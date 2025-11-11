Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Pegasus ile Çanakkale’deyiz. Boğazından yılda 2 milyon turist yolcu geçen bu kentin, turizm evreninden hak ettiğini alabilmesi için kruvaziyer limanına ihtiyacı var

Çanakkale, Yeni Anadolu'da çok özel bir yer! Boğaz'ı var, İstanbul değil. Batı'ya çok yakın ama fazla gelişmemiş. Suyolunun başında fakat zenginlik akıp giderken tutamıyor. Böylesine uygun bir coğrafyaya sahip olup bu kadar az yararlanabilmek, Çanakkale'yi yeni baştan düşünmeyi gerektiriyor.

Necmettin Halil Onan'ın şiiri; "Dur Yolcu" diye başlar. Boğaz'ın Avrupa yakasındaki yamaca işlemişler. 1915'de "Çanakkale Geçilmez" ruhunu anlatıyor. Ancak bugün farklı mesaj taşıyor bize… Boğaz'dan akıp giden kruvaziyer ve yatlar, "durmuyor" ve "yolcu" ile gelen zenginlik, karaya çıkamıyor.

DÜŞMANI DURDURDUK AMA TURİSTİ DURDURAMADIK

Pegasus’un geleneksel hale getirdiği 10 Kasım “Her adım izinde, her adım geleceğe” gezilerinin bu yılki durağı, Mustafa Kemal’i “Atatürk” yapan Çanakkale turundayız. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve CEO Güliz Öztürk ile Şehitler Abidesi, Gelibolu’da Ata’nın ataların izini sürüyoruz.

Buraya her gelişimde meşhur “Dur Yolcu” abidesine gözüm takılır ve kendime sorarım; “yılda 2 milyon turistin geçtiği Çanakkale boğazında, düşmanı durdurduk ama yolcuları durduramıyoruz zira burada bir liman yok, tesis yetersiz.” Tarih var ama tarihi dünyaya sunacak araçlarımız hayli eksik.

İKİ SORU İKİ CEVAP /Çanakkale’ye dair…

Limanlar ne işe yarayacak?

Kentin sanayi odası yetkilileri; İstanbul’a denizyolu ile geçip giden 2 milyon yolcudan %1’ine dahi “dur yolcu” dedirtilse, buranın bahtı değişecek, boğazı olan harika şehir, yeni zenginliğe kavuşacak.

Yolcu burada neden dursun?

Yörede 20 kale var. Yalnızca Truva dahi küresel turizmin cazibe merkezi olabilir. Bu arada bizdeki müzecilik anlayışının “depolama” mantığından küreye tanıtma zihin yapısına dönüşmesi kaçınılmaz.

NOT

ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞI

Çanakkale, yalnızca Truva'dan ibaret değil. Su yolları başını tutmuş bu kentin tarımdan sanayiye dek, "farklılaştırabileceği" alanlarda yeni zenginlik yaratması pekâlâ mümkün. Yeter ki dünyadaki yerini kavrayıp gelip geçen turizm yolcularını durdurabilelim. Değilse Aynalıçarşı'nın yapabildiği, bu kadar…