Dürüstlükten ayrılmak çok şey kaybettirir
ECZACIBAŞI Holding Kurumsal İletişim Direktörü Cem Tanrıkılıcı davet etti:
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Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Eczacıbaşı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Akademik Yıl Töreninde konuşacak. Törene birlikte gidelim.
Tanrıkılıcı, aynı gün bir başka etkinliğin daha gerçekleşeceğini belirtti:
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koylardaki “hayalet ağ”ların toplanması çalışmasına Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu destek veriyor. Çalışmayı yerinde izleyip, denize yavru balık bırakacağız.
Bir grup meslektaşımla birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl açılış törenini izledik. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de katıldığı törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Turhan Kaçar, üniversiteyle ilgili bazı verileri paylaştı:
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45 bine yakın öğrencimiz var. Bunların 1500’ü uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Uluslararası öğrencilerin 30’u da Filistin’den geliyor.
ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu belirtti:
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Üniversitemizde 19 fakülte eğitim-öğretim yapıyor. Fethiye Ziraat Fakültesi bu yıl ilk defa öğrenci aldı. Ön lisanstan doktoraya kadar toplam 405 farklı programda diploma veriyoruz.
Prof. Kaçar, öğrencilere şu mesajları verdi:
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Bizler öğrenciliğimiz boyunca sadece okuduğumuz bölümlerin temel kitaplarını veya ders notlarını değil, alanlarımızdaki yeni akademik tartışmaları ve gelişmeleri özümseriz.
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Bu süreçte bizim en önemli rehberimiz, biraz da yitik bir mala dönüşen eleştirel düşünebilme becerimiz olacaktır.
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Hangi bölümü okursak okuyalım, yaşadığımız dünyanın kültürüne, sanatına ve geleneklerine de kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü, sadece bir laboratuvarda, kütüphanede veya kampüste değil bir toplumun içerisinde yaşıyoruz.
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İçinde bulunduğumuz çevrede bizlere ilham verecek her zaman yeni bir şeyler vardır. Onun için etrafımıza fazlaca sağır kesilmeden, kendimizi yaratıcılık potansiyeli olan çok yönlü teknisyen ve entelektüel olarak inşa etmek en büyük sorumluluğumuzdur.
Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Gülce Coşkun Şentürk, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’yla iş hayatı, yazdığı kitaplar üzerine söyleşiye başladı.
Doç. Şentürk’ün ilk sorusu, “öğrencilere tavsiyeler” oldu. Eczacıbaşı, tavsiye öncesi şu saptamayı yaptı:
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Yaşadığımız çağdaki teknolojik gelişmeler sayesinde aslında bizim gençlere öğreteceklerimiz giderek azalıyor. Artık biz de onlardan öğreniyoruz.
Küçükken büyüklerinin söylediklerine kulak kabarttığını vurguladı:
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Büyüklerimden hep şu iki şeyi duyardım:
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Çok çalışacaksın
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Dürüst olacaksın
Dürüstlük konusunun altını özellikle çizdi:
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En önemli şey dürüstlük. Dürüstlükten ayrılmak eninde sonunda çok şey kaybettiriyor.
Çalışma konusunu irdeledi:
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Çok… Çok… Çok çalışmak ile başarı el ele yürür mü, tartışmak lazım.
Bu noktada “tutku”ya işaret etti:
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Ben genç arkadaşlarıma “tutkunuzu kovalayın” Çünkü, tutku, başarı sağlıyor.
“Tutku”ya yolculuğu tarif etti:
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İnsanın “tutkusu”nu bulmasının yolu meraklı olmaktan geçiyor. Mutlaka meraklı olun. Ben çalışkandım ama en önemlisi çok meraklıydım.
Hiçbir dersi küçümsemediğini vurguladı:
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Her dersi merak eder, derinlemesine incelerdim. Ders kitaplarının ötesine geçer araştırır, okurdum.
İnsanın okuyarak geliştiğini kaydetti:
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Okuduğunuz zaman kendi sınırlarınızın ötesine geçersiniz. Başkalarının deneyimlerinden yararlanırsınız. Okurken insan kendi hayal gücünü çalıştırır.
Dürüstlük konusuna yeniden döndü, dünyanın önde gelen zenginlerinden, Amerikalı yatırımcı Warren Buffett’tan şu yaklaşımı aktardı:
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Buffett, “Enerji, zeka ve dürüstlüğü” üç önemli kriter olarak sıralayıp ekler: “Dürüstlük yoksa, ilk ikisi sizi mahveder. Yani, işin başı dürüstlüktür.”
Merak et, derinlemesine oku, tutkulu ol…
Her şeyden önemlisi dürüstlükten şaşma…
Eczacıbaşı çok haklı değil mi?
100 ayrı ekip ‘hayalet ağ’ avına çıktı, 100 bin yavru balık denize aktı
MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu’yu destek verdikleri “deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliği” çalışmalarını yerinde izlemeye davet etti.
Güvercinlik koyunda düzenlenen etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak da katıldı. Temizlik çalışmalarını yürüten dalgıçlar, “En büyük temizlik kirletmemektir” pankartı açtı.
Bölgedeki otellerin, tur teknelerinin, gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmalarda traktör tekerinden yatağa kadar 15 ton atık toplandı. Atıklar, belediyenin geri dönüşüm merkezine götürüldü. Barış Saylak, temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti:
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Geçen yıl koylardan 20 bin metrekare hayalet ağ denizden toplandı. İlimiz genelinde 100 ayrı ekip koyları taradı. Taramaya da devam ediyor.
“Hayalet ağ”ların denizdeki yaşama zarar verdiğini vurguladı:
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Balıkçıların kontrolünden çıkan ağlar denizin dibinde kalıyor, “hayalet ağ”a dönüşüyor. Balıkçılar, ağların kaldığı bölgeleri ihbar ediyor. Ekiplerimiz önce su altı drone’u ile tarama yapıyor. Yer tam tespit edilince dalgıçlarımız devreye girip “hayalet ağ”ları topluyor.
“Hayalet ağ”ların denizin dibinde canlılara nasıl zarar verdiğini şöyle anlattı:
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Kontrolsüz denizin dibinde kalan ağ, kendiliğinden avı sürdürüyor. Çünkü, balıklar, denizdeki diğer canlılar ağa takılıp kalıyor, kendini kurtaramıyor.
Saylak, dalgıçlarla zaman zaman otellerin arıtma sistemlerini de derin deşarj noktasında kontrol ettiklerini bildirdi:
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Otellerin arıtma sistemlerini çalıştırıp çalıştırmadıklarına dalgıçlarımız aracılığıyla bakıyoruz. Enerji maliyeti nedeniyle arıtma sistemini çalıştırmayan bazı tesislere rastlıyoruz. O tesisler hem uyarılıyor, hem ceza uygulaması yapılıyor.
Bülent Eczacıbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada şu noktanın altını çizdi:
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Deniz temizliği çalışmalarına desteğimiz sürecek. Ancak, yapılan çalışmalar tam temizliği sağlamaya yetmez. Önemli olan kirletmeme kültürünü oluşturmak. Bunun için ilköğretim sıralarından itibaren bu kültürü aşılamamız gerekiyor.
Etkinliğin finalinde denize 100 bin yavru balık bırakıldı. Bülent Eczacıbaşı, Bülent Kozlu, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kovalardaki çipura ve levrek yavrularını denize bıraktı.