Dürüstlükten ayrılmak çok şey kaybettirir

ECZACIBAŞI Holding Kurumsal İletişim Direktörü Cem Tanrıkılıcı davet etti:

Tanrıkılıcı, aynı gün bir başka etkinliğin daha gerçekleşeceğini belirtti:

Bir grup meslektaşımla birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl açılış törenini izledik. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de katıldığı törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Turhan Kaçar, üniversiteyle ilgili bazı verileri paylaştı:

45 bine yakın öğrencimiz var. Bunların 1500’ü uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Uluslararası öğrencilerin 30’u da Filistin’den geliyor.

ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu belirtti:

Üniversitemizde 19 fakülte eğitim-öğretim yapıyor. Fethiye Ziraat Fakültesi bu yıl ilk defa öğrenci aldı. Ön lisanstan doktoraya kadar toplam 405 farklı programda diploma veriyoruz.

Prof. Kaçar, öğrencilere şu mesajları verdi:

Bizler öğrenciliğimiz boyunca sadece okuduğumuz bölümlerin temel kitaplarını veya ders notlarını değil, alanlarımızdaki yeni akademik tartışmaları ve gelişmeleri özümseriz.

Bu süreçte bizim en önemli rehberimiz, biraz da yitik bir mala dönüşen eleştirel düşünebilme becerimiz olacaktır.

Hangi bölümü okursak okuyalım, yaşadığımız dünyanın kültürüne, sanatına ve geleneklerine de kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü, sadece bir laboratuvarda, kütüphanede veya kampüste değil bir toplumun içerisinde yaşıyoruz.