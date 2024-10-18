Düşük ama ucuz değil yüksek ama pahalı değil

Fiyatı 10 TL’nin altında olan hisselerde yüzde 85’e varan kayıplar oluşurken fiyatı 100 TL’nin üzerinde olan hisselerde yükselişler %150’lere kadar ulaştı.

Borsada işlem gören hisselerde fiyatlar farklı aralıklarda hareket ediyor. Bazı hisseler düşük fiyatlarıyla yatırımcıların ilgisini çekerken, bazıları ise yüksek performans ve değer artışıyla öne çıkıyor. Fiyat aralığına göre hisselerin yıllık performansları da büyük farklılık gösteriyor.

Düşük fiyatlı hisselerdeki yıllık kayıplar

Fiyatı 10 TL’nin altında olan BIST 100 ve BIST Sanayi hisselerinde belirgin bir performans zayıflığı gözleniyor. Örneğin, Peker GMYO (PEKGY), yıllık bazda %85,43’lük bir düşüş yaşarken, Odaş Elektrik (ODAS) %54,76 oranında değer kaybı yaşadı. Sanayi sektöründe de benzer bir tablo söz konusu. Hektaş (HEKTS) ve Yayla Gıda (YYLGD) gibi hisseler düşük performanslarıyla dikkat çekiyor.

Yüksek fiyatlı hisselerdeki yükseliş trendi Fiyatı 100 TL’nin üzerindeki hisseler, yıllık bazda önemli kazançlar sağlıyor. Örneğin, Garanti Bankası (GARAN) yıllık %152,86›lık artışla öne çıkarken Çelebi (CLEBI) ve MLP Sağlık (MPARK) gibi hisseler de %80 üzeri getirileri sergiledi. Bu hisselerin piyasa değeri/ defter değeri oranları da makul seviyede kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, borsada hisse fiyatlarına ve performans trendlerine göre stratejilerini belirliyor. Düşük fiyatlı hisseler yatırımcılar açısından daha fazla miktarda alım gerçekleştirebilmek adına cazip görünse de, bu kıstasın tek başına getiriyi artırmak için yeterli olmadığı gözleniyor. Bu çerçevede fiyatın hane sayısından ziyade mali açıdan yüksek performans gösteren şirketler uzun vadede daha kazançlı olabiliyor.

ZEYNEP’E SOR

MALİYET DÜŞÜRME Mİ, KÂR REALİZASYONU MU?

Maliyet düşürme; kârlılık, rekabet avantajı, nakit akışı, verimlilik, sürdürülebilirlik. Kalite ve iş gücü sorunu, imaj, fırsatları kaçırma.

Kâr realizasyonu; güvence, likidite sağlama, risk yönetimi, korunma, çeşitlendirme. Fırsatları kaçırma, zamanlama riski, kısa vadeli strateji.

Fiyat uzun vadede yükselse de zarar fi yatı baskılıyor. Kârlı yapıya dönmesi gerekiyor

Otokar’ın fiyatı hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? Toparlama durumu var mı? /Hakan Karaaslan

Hakan, Otokar uzun vadede yükselen bir yönelime sahip. Hisse, Şubat 2020’de en düşük 17,15 TL’ye kadar geriledi. Geçtiğimiz temmuz ayında ise en yüksek 675,50 TL’yi gördü. Fiyatı geçtiğimiz temmuzdan bu yana gerilese de hâlen uzun vadeli çıkış trendi içinde hareket ediyor. Fiyatın yükselişiyle ilgili en önemli sıkıntı, gelir ve kârlılığındaki sorunlar olacaktır. Geçen yıla kadar gelir ve kârını büyütmeyi başaran Otokar, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında ise artan satışlara rağmen zarar yazdı. Esas faaliyet dışı gelirlerdeki azalma, oluşan zararda etkili kalemlerden. Çıkışın devamı için kârın sürdüğünü gözlemek önemli.

İkinci çeyrekte satışlardaki düşüş sürdü. Zarar, alıcıların mesafeli durmasına sebep oluyor

Çan2’nin elektrik satışları hakkında bir gelişme var mı? Beklenti ve yorumunuzu öğrenebilir miyim?/Mehmet Altuntaş

Mehmet, Nisan 2021’de borsaya gelen Çan2 oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Kasım 2022’de en yüksek 9,64 TL’ye kadar yükseldikten sonra satıcılı bir piyasaya girdi. Gelinen aşamada satışlar devam ediyor. Şimdilerde de 1,45 TL bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Bunda başarılı olabilmesi ancak alıcıların piyasaya daha güçlü gelmesi ile mümkün olacaktır. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârı düşen firma, 2024’ün ilk yarısında da küçülmeye devam etti. Çan2, gelirini %43 düşürürken dönem sonunda 754,3 milyon TL zarar yazdı. Yılın ikinci çeyreğinde satış ve FAVÖK’teki düşüş sürüyor. Bu da zarar olasılığını gündemde tutarken alıcıları uzak tutuyor.

YATIRIM FONLARI

Kuveyt Türk Portföy’ün KPC fonu 1 yılda %25,73 değer kazandı

KPC Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’inihisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %25,73 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %7,32 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak THY, BİM, Aselsan, Pegasus ve MLP Sağlık Hizmetleri hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Orge Enerji, MLP Sağlık Hizmetleri, Kardemir D, Aksa ve Albaraka Türk hisselerinden alım yaptı. BİM, Sun Tekstil, Türk Hava Yolları, Logo Yazılım ve Tukaş Gıda hisselerinden ise satışta bulundu. Kuveyt Türk Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,40 olurken 31.632 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1, satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 4.425.108.741 TL. Dolaşımdaki pay adedi 413.964.774 olurken yüzde 2,07 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,76 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Hedef araç kiralama, TLREF+%4,5 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 16.10.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 175.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 400 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 20.11.2025 olacak.

TLREF+%4,5

16 Ekim tarihli TLREF %48,51 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %4,5 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAKK2519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OSTİM

Yenimahalle’deki inşaat ilerliyor. Cephe montajı dışındaki tüm işler tamam. Kârı da artmalı

Ostim Endüstriyel Yatırım, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika binası inşaatının tamamlandığını daha önce bildirdi. Fabrikayla alakalı yapı Kullanım İzin Belgesi alındı. Şirket ayrıca, Ankara Yenimahalle’de bulunan işyeri arsası için de yapı ruhsatı aldığını ve A Blok ile ilgili tüm imalat işlerinin tamamladı.

Açıklamada sadece cephe montaj işlerinin kaldığı, inşaat faaliyetlerinin projeye uygun şekilde devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Ostim Endüstriyel Yatırım, son iki yılda önceki yıllara göre daha güçlü gelir ve kâr büyümesi sergiledi. 2024’ün ilk yarısında satışlarını güçlü şekilde artırmaya devam etti. Dönem sonunda ise 7,1 milyon TL kâr açıkladı. Kârını daha fazla büyütebilmesi gerekiyor.

BMS METAL

Satışları içinde yurt dışı gelirlerinin ağırlığı var. ABD’deki bağlı ortaklığı payı daha artıracak

BMS Birleşik Metal, geçtiğimiz mayıs ayında ABD pazarında varlığını güçlendirmek ve satış hacmini artırmak gayesiyle bir şirket kurdu. Şirket yaptığı yeni açıklamasıyla %100 bağlı ortaklığı konumundaki BMS Steel US’in ilk satışını gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu iştirak, 26.258 dolar tutarındaki ilk satış işlemini tamamladı. Tutar şimdilik küçük olsa da başlangıç açısından önemli.

BMS Birleşik Metal’in satışları içinde yurt dışı gelirinin önemli bir payı bulunuyor. Son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarına göre brüt satışları 878,8 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Aynı süre içinde yurt dışı geliri ise %77,50 pay ile 681 milyon TL seviyesinde. Şirket, yurt dışı gelirlerini yurt içi satışlarından daha hızlı büyütüyor. Yeni iştiraki gelirini destekleyecek.

MEGA POLİETİLEN

Yeni sözleşme yıllık gelirinin yüzde 3,2’si seviyesinde. İlk yarıda geliri artsa da zarar yazdı

Mega Polietilen, Perfeks Tekstil firmasıyla toplamı 150.000.000 TL olan hazır giyim ürünlerinin satışına ilişkin bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında bulunan ürünler, 3 aylık süre içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilen anlaşma, Mega Polietilen’in hazır giyim sektöründeki faaliyetlerini genişletmeye yönelik teşvik edici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirketin imzaladığı bu anlaşmasının yıllık gelirlerine oranı %3,2 seviyesinde bulunuyor. Şirket geçtiğimiz yıl 4,7 milyar TL gelir elde etmişti. Son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında ise gelirini %99 artırarak 1,5 milyar TL’ye yükseltti. Dönem sonunda ise zarar açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde gelirini ve FAVÖK’ü artırması ileriye dönük beklentileri destekliyor.