Düşük karbonlu ekonomilere geçişte, finansman kritik

Düşük karbonlu ekonomilere geçişin finansmanındaki eğilimler; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY/ ESG -Environment Social Governance) çerçevesindeki finansal piyasa segmentlerinin büyümesi, günümüzün en kritik finansal konuları arasında yer buluyor. Yeni bir enerji matrisi kurulurken; ortada beliren jeoekonomik gerçekler ise ülkeleri zorluyor. Günümüzde, ESG projelerine ve fonlarına yatırım yapmanın önemi iştahla araştırılırken, bu tür yatırımların yıkıcı iklim değişikliğinden kaçınmaya yardımcı olmanın yanı sıra, üstün finansal getiriler sunduğuna da tanık oluyoruz. Bunlara, iyileştirilmiş iş durumları için yenilenebilir enerji üretiminin hızla düşen maliyetleri de destek veriyor.

Yatırım kararlarına iklim değişikliğinin etkilerini dahil etmek için (yatırımcıların) güvene dayalı görev ilkelerinin yakın zamandaki evrimi tartışılarak, küresel plandaki değişikliklere en üst seviyeye tırmanıyor. İşte bu nedenle, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın sözleri önemli. Bütün bu gelişmelere baktığımızda, fonların ESG odaklı yatırımlara artan bir şekilde yeniden yönlendirildiklerini ve yeni yeşil finansman araçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Henüz finansal piyasalarda çok baskın olmasa da, ESG yatırımlarının ve ilgili fonların artık niş olmadıkları su götürmez bir gerçek. Ve ne yazık ki bütün bu çabalar, sıcaklıkları 2 0C kılavuzunda tutma ihtiyaçlarını karşılamak için hala yeterli değil…

Yatırımlardaki bu açığı gidermek için gereken dört adımı şöyle sıralanıyor*:

* Özellikle liderlik ve piyasa güveni sağlamak için hükümet politikalarında değişiklik;

* Finans sektörünün iyileştirilmiş yönetişimi;

* ESG yatırımlarının riskinin azaltılması, risk/getiri oranlarının iyileştirilmesi;

* Finans sektöründe gelişmiş bilgi ve becerilerin arttırılması.

Burada, birçok yeşil filiz olmasına rağmen, düşük karbonlu ekonomilere geçişin finansmanında kaydedilen ilerlemenin iklim değişikliğinin meydan okumasıyla orantılı olmadığına dikkat çekmemiz gerek.

Çin, Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya’daki ilk 100 bankanın tamamının iklim tahvilleri ihraç ettiklerini biliyoruz. Bu noktada, Şubat 2020 itibariyle 22 bankanın dünya çapında yeni termal kömür madenciliği projelerinin doğrudan finansmanını, 28 bankanın ise dünya çapında yeni kömürlü termik santrallerin doğrudan finansmanını durdurmuş olduklarını hatırlayalım. Bu sayı her geçen gün artıyor. Enerji sektöründeki güneş, rüzgar ve hidroelektrik yatırımları, beklenen yeni kapasitenin neredeyse dörtte üçünü oluşturdu. Güneş ve rüzgar güç sistemlerinin %75-90’ına kadar hizmet vermesi için teşvikler bunda önemli rol oynadı. Pillerden, hidroelektrikten ve diğer esneklik kaldıraçlarından yararlanıldı.

Başta; dünyayı düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomiye ve topluma doğru yönlendirenler olmak üzere, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faydaları sunan projelerin ve sektörlerin finansmanı ile ilgili konular ekonomi ajandalarının en başında.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi için çalışma taahhütleri, hükümet ve bankalar, varlık yöneticileri ve bazı önemli fosil yakıt işletmeleri de dahil olmak üzere birçok özel sektör kuruluşunca kabul edildi.

Bu noktada, dünyadaki taksonomi uygulamalarına ve ‘greenwashing’e de dikkat çekmemizde fayda var… Net sıfır 2050 hedeflerini tamamlamak üzere 2030 yılına kadar emisyon azaltımlarına ulaşmak için daha güçlü ara azaltım hedefl eri belirleyerek hükümetlerin düşük karbon ekonomisine geçişte çok daha güçlü liderlik rolüne adım atması gerektiği açık. Böyle bir güçlendirme, fosil yakıt sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması ve yatırımcılara sıfır karbonlu, esnek ve müreff eh bir ekonomiye geçiş için daha fazla kesinlik sağlayan politikaların benimsenmesiyle başlayabilir.

* Balldwin K. G. H., Howden M., Smith M., Hussey K., Dawson P.J. (2021). Transitioning to a Prosperous, Resilient and Carbon Free Economy, A Guide for Decision Makers. Cambridge, Cambridge University Press.

AB Taksonomisi ve ‘Greenwashing’

Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin ortak bir tanımını oluşturmak ve böylece yatırımları sürdürülebilir bir yöne aktarmayı kolaylaştırmak için dünyanın ilk çevresel / sürdürülebilir faaliyetler sınıfl andırmasını geliştirdi.

Taksonomi, Avrupa Birliği'nin iklim direnci hedefl erine, özellikle sıfır emisyona katkıda bulunmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği Taksonomisi 12 Temmuz 2020'de yürürlüğe girdi ve yatırımcılara, düşük karbonlu sektörler geliştirmek ve karbon ayak izini azaltmak da dâhil olmak üzere, Avrupa'nın iklim hedefl erine ulaşmasına yardımcı olacak fırsatların en kapsamlı resmini sunmak için tasarlandı.

AB Taksonomisi hâlihazırda yürürlükte ve 500'den fazla çalışanı olan halka açık şirketler, bu kriterleri ne ölçüde karşıladıklarını da artık açıklamak zorundalar. 2023, Finansal Olmayan Raporlama Direktifi (NFRD) kapsamındaki bu büyük şirketler için kritik bir yıl olacak.

‘AB Taksonomi’ düzenlemesi zaman çizelgesi; hükümetlerin, şirketlerin, bankaların, yatırım, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin faaliyetlerini düzenlemesi ve raporlaması şeklinde de özetlenebilir. Bu, yeşil geçişi kolaylaştırmayı amaçlayan tüm faaliyetler için daha fazla kaynak sağlanması amaçlanıyor. Fonlar için ürün düzeyinde raporlama, portföy şirketleri için bir sınıfl andırma değerlendirmesini de içeriyor. Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR) ve Taksonomi Yönetmeliği maddesi kapsamındaki ürün düzeyinde sınıfl andırma açıklaması için de 2023 bir başlangıç…

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’nın uygulanabilirliği bağlamında temel bir araç olarak kabul edilen AB Taksonomisi, AB dışındaki ticari aktörleri de yakından ilgilendiriyor. Taksonomi, en temel şekilde “neyin yeşil olarak kabul edilip, neyin kabul edilmeyeceği” hususunu netleştirmeyi amaçlıyor. Özellikle gerek tüketiciler gerekse de yatırımcılar nezdinde önemli bir karar verme ölçütü olan “yeşil ve çevreye duyarlı olma” kriterinin, “Greenwashing” yani “Yeşile Boyama/ Yeşil Aklama” yöntemi ile suistimal edilmesi, tüketiciler ve yatırımcılar nezdinde gerçekte var olmayan bir “yeşil” intibanın oluşturulmasının önüne geçilmesini amaçlıyor. Tüketim tercihlerinin ve ihtiyaçların çevre duyarlılığı yönünde değişiklik göstermesi ile bu tercihlerin suistimal edilme biçimleri de aynı yönde evrilebiliyor.