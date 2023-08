Duyarlı ol! İsrafın olmadığı bir iş ortamı yarat!

DUYARLI OL! (do!) projesi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye’nin en eski projesi. Proje, 2015 yılında çalışma alanlarında farkındalık yaratarak kaynak tasarrufu sağlamayı amaçlayan bir iç iletişim projesi olarak iş dünyasına merhaba dedi.

Sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının iş dünyasında benimsenmesinin, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Karbon hedefinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen do! 5 ana başlık altında kurumlara rehberlik sağlayarak, kurum içinde sürdürülebilir tüketim kültürü oluşturmaya ve aynı zamanda şirket çalışanlarının günlük hayatlarında kaynak tüketimi ve geri dönüşüm konularında sorumlu bireylere dönüşmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Projenin odaklandığı 5 ana başlık; yönetişim; sürdürülebilir satın alma; enerji yönetimi; su yönetimi ve atık yönetimi olarak sıralanıyor. EKONOMİ Gazetesi olarak katıldığımız projenin detaylarını SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin anlattı:

“Duyarlı şirketler duyarlı çalışanlar ile mümkün”

“DUYARLI OL! (do!) Projesi, “Duyarlı şirketler duyarlı çalışanlar ile mümkün” mottosundan yola çıkarak, ofisler ve çalışanlar için yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetiminden oluşan beş başlıkta kurumlara rehberlik sağlayarak, kurum içinde sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmaya ve aynı zamanda kurum çalışanlarının günlük hayatlarında kaynak tüketimi ve geri dönüşüm konularında sorumlu bireylere dönüşmelerine hizmet etmeyi amaçlayan bir entegre çevre yönetimi ve iç iletişim projesi.

2015 yılında hayata geçen proje, SKD Türkiye’nin en eski projesi. Proje yol üzerinde sürdürülebilirlik hedeflerinde somut adımlar atılması ihtiyacı ve dijital dönüşümle birlikte değişime uğradı. 2017 yılında şirketlerin kaynak tüketimlerini azaltmaları amacıyla hedefler belirlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmelerine yönelik revizyonlar yapıldı. 2019 yılına gelindiğinde ise öncelikli olarak çalışan bilincinin artırılması ve sosyal etki konuları sürece dâhil edildi. Daha önce kağıt üzerinde yürütülen proje bugün dijital platformda sürdürülüyor. do! için geliştirilen dijital araç; kullanıcı dostu alt yapısıyla kurumların, projenin tüm adımlarını kolaylıkla takip etmelerine, gelişim aşamalarına ve tüm verilerine online olarak her an her ortamda kolaylıkla ulaşabilmelerine imkan tanıyor.”

Çevre dostu çalışma alanları oluşturmak

“DUYARLI OL! projesinin hedefi, iklim krizinin etkilerini giderek daha derinden hissettiğimiz bu günlerde iş dünyası için iklim krizinin önlenmesine katkıda bulunulması ile birlikte kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanıldığı, israfın olmadığı bir iş ortamı yaratmak. Proje ile kurumlar ve bireylerin atıkları azaltmanın faydalarından yararlanmalarına, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olarak çevresel performanslarını iyileştirmeyi, bireysel ayak izini azaltarak kurumların net sıfır karbon hedeflerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İş dünyası olarak çevre dostu çalışma alanları oluşturmak ve çalışanları teşvik etmek artık her zamankinden daha önemli. Çevre dostu çalışma alanları yalnızca çevreye değil, aynı zamanda çalışanlara da katkı sağlıyor, proje ile bununla birlikte çalışanların ofislerde kazandığı sürdürülebilir alışkanlıkları günlük hayatlarında uygulamalarına da yardımcı oluyor.”

Kurumlar sürdürülebilir çalışma ve satın alma süreçlerini benimsiyor

“Kurumlar artık ofislerini daha duyarlı hale getirmek için sürdürülebilir çalışma ve satın alma süreçlerini benimsiyor. Daha fazla şirket net sıfır karbon hedefine doğru ilerlerken üretim süreçlerinin yanı sıra ofislerindeki uygulamaları daha yakından değerlendiriyor ve bu kapsamda çevre dostu iş yeri uygulamaları artık daha sık gündeme geliyor. DUYARLI OL! projesi iş yerlerinin çevresel performansını iyileştirmesine, tasarruf etmesine ve tedarikçilerden ya da müşterilerden gelen çevresel sorulara yanıt vermesine yardımcı olmakla beraber uygulaması çok az maliyetli olan pratik çözümler sunuyor ve ofis çalışanlarının çevre üzerindeki etkilerini belirlemelerini sağlıyor.”

Dört adımda do!

✔ BAŞLA:

Projeye dahil olan şirket öncelikle do! dijital aracına kayıt oluyor. Ardından yine dijital araç üstünden indirdikleri DUYARLI OL iş birliği sözleşmesini imzalayarak, yıllık katılım payını ödedikten sonra kendi bünyelerinde do ekibini oluşturarak dijital araca kaydediyorlar. Bu işlemleri 30 takvim günü içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

✔ PLANLA:

SKD Türkiye do proje ekibi ile birlikte tüm süreçlerin detaylı bir biçimde anlatıldığı bir toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından 85 sorudan oluşan Durum Tespit Anketini Evet veya Hayır yanıtlarını vererek 45 takvim günü içerisinde dolduruyorlar ve SKD Türkiye do proje ekibi onayına gönderiyorlar. Durum tespit anketi SKD Türkiye do proje ekibi tarafından incelenip varsa değerlendirme notları ile birlikte kuruma bilgi veriliyor ve anket onaylandıktan sonra bir sonraki süreç olan Uygulama adımına geçiyorlar.

✔ UYGULA:

Uygulama kısmında ise, şirketin hayır yanıtını verdiği anket soruları için aksiyonlarını planlaması ve bulundukları yıl için hedeflerini belirlemesi bekleniyor. Şirket, bu alanda planladığı aksiyonlar için do ekibine görev tanımlaması yapabiliyor ve sistem üstünden atadığı görevler mail ortamında do ekibine iletiliyor. Ardından iç iletişimle projeyi tüm çalışanlarına duyuruyor. Yıl içinde belirlenen hedefler ve görevler aksiyona dönüşüyor.

✔ RAPORLA:

Aksiyona dönüşen tüm hedefler dijital araç vasıtasıyla raporlanarak SKD Türkiye do! proje ekibi onayına gönderiliyor. 1 yıllık sürecin sonunda kurumlar hayata geçirdikleri aksiyonlar bazında çeşitli sertifikalara hak kazanıyor. Projeye dahil olan şirket ayrıca 1 yıllık sözleşme süresi bitiminden bir ay öncesinde isterse sözleşmesini yenileyerek bir sonraki yıl farklı hedefler belirlemek veya tamamlayamadığı görevleri tamamlamak üzere sürece devam edebiliyor.