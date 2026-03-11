e-imzayı sadeleştiren İzometri 250 kuruma ulaştı

Esen Uğur Çelebi, dijital imza süreçlerinin karmaşıklığını fark ederek 2017'de kurduğu İzometri Bilişim ile şirketlerin imza ve onay süreçlerini tek platformda dijitale taşıyan çözümler geliştirdi. Bugün Türkiye'nin büyük gruplarından bankalara kadar pek çok kuruluşa hizmet veren İzometri, 20 kişilik ekibiyle 250'ye yakın şirketin süreçlerini yönetirken, kağıtsız iş modelini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye’de dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte şirketlerin en kritik operasyonlarından biri olan imza ve onay süreçleri de hızla dijital ortama taşınıyor. Bu dönüşümün kadın liderlerinden biri de 2017 yılında kurulan İzometri Bilişim’i kuran Esen Uğur Çelebi. Şirketin kurucusu Esen Uğur Çelebi’nin girişimcilik hikâyesi ise iş hayatında karşılaştığı basit ama yaygın bir soruna dayanıyor: Elektronik imza süreçlerinin kullanıcılar için oldukça karmaşık olması.

Çelebi, o dönemde birçok kullanıcının elektronik imza atabilmek için Java güncellemeleri, tarayıcı uyumsuzlukları ve teknik sorunlarla mücadele ettiğini anlatıyor. Bu deneyimin kendisinde bir girişim fikrini tetiklediğini belirten Uğur Çelebi, “Bir belgeyi imzalamak isteyen kullanıcıların teknik sorunlar nedeniyle vazgeçtiğini görüyordum. O noktada bu sürecin çok daha basit olması gerektiğine karar verdim” diyor. Bu fikirden yola çıkan Çelebi, 2017 yılında Gebze Teknopark’ta İzometri Bilişim’i kurarak şirketlerin tüm imza süreçlerini tek platform üzerinden yönetmesini sağlayan İzonay adlı platformu geliştirdi.

İmza süreçlerini tek platformda topladı

İzometri’nin geliştirdiği platform, kurumların imza gerektiren tüm süreçlerini dijital ortama taşıyarak lokasyon bağımsız çalışmayı mümkün kılıyor. Böylece yöneticiler veya yetkililer dünyanın herhangi bir yerinden mobil cihazları üzerinden belgeleri imzalayabiliyor. Platformun en önemli farkının parçalı sistemleri tek çatı altında toplaması olduğunu vurgulayan Uğur Çelebi, “Bir kurumda yazışma paketi için ayrı uygulama, imzalama için ayrı yazılım, iş akışı için başka bir sistem kullanılıyor. Biz bunların hepsini tek platformda birleştirdik. Üstelik imzalanan belgeler uygulamadan çıkmadan Kayıtlı Elektronik Posta ile karşı tarafa gönderilebiliyor” diyor.

Uğur Çelebi, “İzometri’nin sunduğu sistem, aynı zamanda bankacılık altyapılarıyla da entegre çalışabiliyor. Şirketin platformu bugün 27 bankanın talimat alma sistemleriyle uyumlu şekilde çalışıyor” şeklinde konuşuyor.

Finans sektöründe güçlü müşteri portföyü

“Kuruluşumuzdan bu yana büyümemizi ürün geliştirme ve müşteri geri bildirimleri üzerine kurduk. Bu sayede İzometri, bugün Türkiye’nin büyük kurumsal şirketleriyle çalışan bir teknoloji girişimine dönüşmüş durumda” diyen Uğur Çelebi, şunlarını kaydediyor: “Şirketin müşterileri arasında Türkiye’nin en büyük holdingi, büyük mevduat bankaları, yatırım şirketleri, faktoring ve leasing kuruluşları yer alıyor. Toplamda 250’ye yakın şirket İzometri’nin platformlarını aktif olarak kullanıyor.”

20 kişilik ‘dev’ ekip

İzometri’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise küçük bir ekip ile büyük kurumsal müşterilere hizmet verebilmesi. Çelebi, bugün yaklaşık 20 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerini belirtiyor. Bu verimliliğin arkasında ürün odaklı iş modeli olduğunu söyleyen Çelebi, “Biz proje bazlı yazılım geliştiren bir şirket değiliz. Ürün geliştiriyoruz ve müşterilerimiz aynı platformu kullanıyor. Bu sayede hem operasyonel olarak çevik kalabiliyoruz hem de ürünümüzü sürekli geliştirebiliyoruz” diyor.

Esin Uğur Çelebi’ye göre İzometri’nin büyümesesinde pandemi döneminin önemli bir etkisi var. Pandemi öncesinde dijitalleşmenin çoğu kurumda daha çok pazarlama alanında konuşulduğunu belirten Uğur Çelebi, uzaktan çalışma ile birlikte operasyonel süreçlerin de dijitalleşmesinin zorunlu hale geldiğini söylüyor. Uğur Çelebi, “Pandemi döneminde imza dosyalarının yöneticiler arasında dolaştırılması büyük bir sorun haline geldi. Şirketler bu süreçlerin dijital ortamda yönetilmesi gerektiğini çok daha net gördü. O dönem aldığımız talepler ciddi şekilde arttı” açıklamalarını yapıyor.

Asıl önemli iş imzalı belgenin doğrulanması

Türkiye’de elektronik imza pazarı da giderek büyüyor. Uğur Çelebi’nin paylaştığı verilere göre Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon e-imza kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu sayının henüz potansiyelin oldukça altında olduğunu düşünen Uğur Çelebi’ye göre elektronik imza kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte imzalı belgelerin doğrulanması ve yönetilmesi gibi yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkacak. Uğur Çelebi, “İmza atmak işin sadece bir parçası. Asıl önemli konu imzalanmış belgelerin doğrulanması ve güvenli şekilde yönetilmesi. Büyük kurumlar artık imzalı dokümanların doğrulama altyapılarına da ihtiyaç duyuyor” şeklinde konuşuyor.

Hedef global bir teknoloji markası

İzometri’nin uzun vadeli hedeflerinden biri ise uluslararası pazarlara açılmak. Gebze Teknopark’ta yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Uğur Çelebi, aynı zamanda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliği sayesinde uluslararası iş birliklerini de geliştirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Uğur Çelebi’nin hedefi ise net: “Türkiye’den global ölçekte kullanılan bir ürün çıkarmak.”

KOBİ’ler için yeni ürün hazırlığı

Bugüne kadar daha çok büyük kurumlarla çalışan İzometri, yeni dönemde KOBİ segmentine de odaklanmayı planlıyor. Şirket bu amaçla “İzİmza” adlı yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. Bu çözüm özellikle tek imza yetkilisine sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital imza süreçlerini daha uygun maliyetle yönetmesini hedefliyor. İzometri Bilişim’in kurucusu Esen Uğur Çelebi, Türkiye’de KOBİ’lerin dijital dönüşümünde büyük bir potansiyel bulunduğunu belirterek, “Dijitalleşme yalnızca büyük kurumların konusu değil. KOBİ’ler için de önemli bir rekabet avantajı” diyor.

E-imza kağıt kullanımını ortadan kaldırıyor

Elektronik imza sistemleri yalnızca operasyonel hız sağlamıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemli bir katkı sunuyor. Esen Uğur Çelebi’ye göre elektronik imzalanmış bir dokümanın hukuki geçerliliğini koruyabilmesi için dijital ortamda saklanması gerekiyor. Bu durum da doğal olarak kağıt kullanımını ortadan kaldırıyor. Uğur Çelebi “Elektronik imza ile imzalanmış bir dokümanı çıktı alıp arşivlediğinizde hukuki geçerliliği ortadan kalkıyor. Bu nedenle sistem doğal olarak kağıdı ortadan kaldırıyor. Kargo maliyetleri, fiziksel arşiv ve lojistik süreçleri de ortadan kalkıyor.” İzometri ayrıca sürdürülebilirlik çalışmalarını TEMA Vakfı ile iş birlikleri ve fidan bağışları ile destekliyor.