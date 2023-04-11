E-perakendecilik jargonu mu?

Gürcü GÜNGÖR

Vergi Başmüfettişi

Dijital dönüşüm, perakendecilik sektöründe yeni kavramları ve yeni oluşumları beraberinde getiriyor.

Jargon mu demeyin... Jargon kelimesi TDK sözlükte “Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı” şeklinde ifade edilmiştir. Literatürde perakendecilik jargonu kavramı var. Bu kavram elektronik ticaretle birlikte, e-perakendecilik (e-retailing) jargonuna dönüştü.

Perakendecilik sektöründe elektronik ticaret, firmaların iş yapış şeklini, müşteri portföyünü, tedarikçi yapısını, yönetimini, ticaret kavramlarını değişime uğratmıştır. Canınız lahmacun ve ayran çektiğinde, internetten siparişle hemen istediğiniz yemeğe, e-perakendecilik ile ulaşabiliyorsunuz. E-perakendeciliğin gelişimi, internetten alışverişin artması, dijital ödemelerin yaygınlaşması istatistiki rakamlara yansımıştır.

E-perakendecilik jargonunda yer alan kavramlar çok fazla. Bu kavramlardan birkaçından bahsetmek isterim. Bu kavramların çoğuna www.eticaret.gov.tr adresinden e-ticaret bilgi platformu e-ticaret akademinden ulaşabilirsiniz.

Çok Kanallı(omnichannel) Satış: Müşterinin olduğu her yerde, web, sosyal medya vb iletişim kanalları ile yapılan satıştır. Yani müşterinin her türlü kanaldan, talep ettiğine ulaşabilmesini sağlayan satış yöntemidir.

Dönüşüm Optimizasyonu: Bir e-ticaret sitesine gelen ziyaretçilere satın alma veya üye olma gibi işlemleri yapmasını sağlama oranıdır.[1]

Drop Shipping: “Stoksuz e-ticaret” veya “stoksuz satış” olarak tanımlanmaktadır. Drop Shipping firması stok tutmadan satış yapabilir. Tedarikçi, üretici ve müşteri arasında aracı bir kanaldır. Drop Shipping, bir perakende satış yöntemidir.[2]

Ticaret Hedef Kitle Analizi: Ürün ve hizmetlerin pazarlanacağı hedef kitleyi belirleme sürecidir. Bu süreçte hedef kitlenin alışveriş davranışları ve demografik bilgileri gibi veriler kullanılır. [3]

Dönüşüm Optimizasyonu: E-ticaret sitesinin mevcut müşterilerinin daha fazla gelir elde etmek üzere alışveriş davranışlarını daha iyi anlamak, onlara daha iyi deneyimler sunmaktır.[4]

Dönüşüm Oranı: Dönüşüm oranı, e-ticaret firmalarının başarı oranını ortaya koyan önemli bir veridir. E-ticaret sitesini ziyaret eden ve sitede çeşitli aktiviteler (örneğin sipariş verme) gerçekleştiren kullanıcıların toplam kullanıcılara yüzdesel oranıdır.[5]

Kaynaklar:

[1] https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/e-ticaret-temel-kavramlar-13 Erişim Tarihi:08.04.2023.

[2] https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/e-ticaret-temel-kavramlar-13 Erişim Tarihi:08.04.2023.

[3] https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/dijital-pazarlama-ve-satis-17 Erişim Tarihi:08.04.2023.

[4] https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/dijital-pazarlama-ve-satis-17 Erişim Tarihi:08.04.2023.

[5] https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/dijital-pazarlama-ve-satis-17 Erişim Tarihi:08.04.2023.