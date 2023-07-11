EBRD, sanayiyi dinamik gördü, Yayla Agro’ya 55 milyon Euro verdi

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş aradı:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile önemli bir anlaşmaya imza attık. Detaylarını anlatmak istiyorum.

Hakan Güldağ ile birlikte Hasan Gümüş’le buluştuk. Gümüş’e Yayla Agro Gıda CFO’su Harun Denek, Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ve Fon Yöneticisi Altan Aydın eşlik etti.

Gümüş, EBRD ile ilk görüşmelerinin 2015 yılında gerçekleştiğini anımsadı:

2016 yılında bir imza ile 20 milyon Euro krediyi aldık. Krediyi 2017’de kullandık.

İç geçirdi:

Bizim bankaların kredi kullandırmak için neler istediğini hepiniz biliyorsunuz. Keşke EBRD’nin kredi kullandırma formülünü bizim bankacılık sektörü de uygulamayı gündemine alsa.

EBRD’den daha sonra tam pandemi başlarken, 2020 yılında kredi kullandıklarını belirtti:

İkinci kredide rakam 25 milyon Euro’ya yükseldi.

Kısa süre önce EBRD’den Yürütme Komitesi Genel Danışmanı Michael Strauss, bir ekiple Yayla Agro Gıda’nın Ankara’daki merkezini ziyaret ettiğini bildirdi:

EBRD ve TaiwanICDF’den 55 milyon Euro’luk krediyi 2 + 4 yıl vadeyle aldı. Faiz koşulları da günümüz koşullarında oldukça uygun.

Krediyi kullanım nedenlerini önce şöyle özetledi:

Aldığımız kaynak, Yayla Agro Gıda’nın büyüme planlarını destekleyecek, sektördeki konumunu daha da güçlendirmesinin önünü açacak.

Ardından ekledi:

Bu kredi, Yayla Agro Gıda’nın Niğde’de devam eden fabrika yatırımının gerçekleştirilmesi ve operasyonel işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. EBRD’nin bu desteği bizi hedeflerimize daha yaklaştıracak.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

Bizim kullandığımız 55 milyon Euro’luk kredi, EBRD’nin Türk sanayisinin dinamizmine olan güveninin bir işaretidir. Bu açıdan çok önemli görüyoruz.

Aldıkları kredinin bir bölümünü Niğde’de başladıkları yaklaşık 2.5 milyar liralık yatırımın finansmanında kullanacaklarına işaret etti:

Niğde’deki fabrikamız 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye girecek. EBRD kaynağının verdiği güçle sağlık odaklı yenilikçi ürünlere dönük adımlarımızı hızlandıracağız.

Niğde’deki tesislerin devreye girmesiyle birlikte hazır gıda üretim kapasitelerinin ikiye katlanacağının altını çizdi:

Hazır gıda üretim kapasitemiz aylık 12 milyon pakete çıkacak.

Geçen yıl mayıs ayı başlarında, halka arzlarına denk gelen günlerde yaptığımız sohbeti anımsatıp sordum:

Niğde OSB’de 127 bin metrekarelik alanınız var. İlk fazda 40 bin metrekarelik kapalı alan yapacaksınız. 500 milyon liralık bir yatırım harcamanız söz konusuydu. Yatırımda bir gecikme söz konusu mu?

Yanıtladı:

Yatırımın tamamını iki fazda realize edeceğiz. Proje tamamlandığında kapalı alan 120 bin metrekare olacak. Projenin tamamını realize etme kararımız ve deprem felaketi nedeniyle 3-4 aylık bir gecikme olacak.

Yayla Agro Gıda, borçlanmanın pahalı olduğu, kaynak sıkıntısının yaşandığı bu dönemde EBRD’den aldığı “uygun faizli” 55 milyon Euro’luk krediyle sektörde daha da öne çıkma fırsatı yakalayacak.

Bitkisel protein bazlı atıştırmalıklar üreteceğiz

YAYLA Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş’e geçen yılki buluşmamızda Ar-Ge merkezinin çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgiyi anımsattım:

Mersin’deki 25 kişilik Ar-Ge merkezinizde bugüne kadar 59 ürün reçetesi geliştirilip ticarileştiğini söylemiştiniz. 96 reçetenin daha ürün olarak ticarileşip pazara gireceğini anlatmıştınız.

Üzerinde çalıştıkları yeni ürünlerden söz etti:

Bitkisel protein bazlı çerezler, atıştırmalıklar, vitaminli pirinçler üreteceğiz.

Türkiye’de bitkisel protein üreten tesis olmadığını kaydetti:

Daha nitelikli beslenmek için protein açısından zenginleştirilmiş ürünler bazı ürünlere eklenebilir. Örneğin, ekmekte kullanılan buğday ununa yüzde 5-10 nohut, mercimek, fasulye gibi ürünler konularak beslenmeye katkı sağlanabilir.

Kurumsallaşmak için halka açıldı, ihracatı 70’i aşkın ülkeye uzandı

YAYLA Agro Gıda CFO’su Harun Denek, pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe 26 yıllık deneyime sahip şirketin iki ana üretim merkezi üzerinde durdu:

ANKARA: 2007 yılında üretime başlayan 28 bin 331 metrekare kapalı alana sahip Ankara üretim tesisimizin 2021 yılı sonu itibariyle yıllık 160 bin ton pirinç, bakliyat ve şeker paketleme kapasitesi var.

2007 yılında üretime başlayan 28 bin 331 metrekare kapalı alana sahip Ankara üretim tesisimizin 2021 yılı sonu itibariyle yıllık 160 bin ton pirinç, bakliyat ve şeker paketleme kapasitesi var. MERSİN: 2012 yılında üretime başlayan Mersin fabrikamız, 57 bin 125 metrekare kapalı alana sahip. 2021 sonu itibariyle pirinç, çeltik, bakliyat ve bulgur üretim-paketleme kapasitesi 796 bin tonu aştı. Ayrıca bu fabrikada 34.5 milyon paket hazır yemek üretebiliyoruz.

Gelirlerinin yüzde 50’den fazlasını yurtdışı satışlardan elde ettiklerini belirtti:

Yurt dışı pazarlarda ağırlıklı “Legurme” markasıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Turquality marka programında yer alıyoruz. Legurme, 70’ten fazla ülkede satışa sunuluyor.

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, bu noktada EBRD’den sağladıkları kaynağın ihracat konusunda da katkısının olacağını vurguladı:

EBRD’nin desteği global büyüme stratejimizi yönlendirmede büyük bir rol oynayacak, ihracat pazarlarımızı genişletmemizi sağlayacak.

Bu noktada Hasan Gümüş’ün geçen yıl mayıs ayı başlarında hisselerinin halka arzı sırasındaki mesajı üzerinde durduk:

Bu şirketin birinci kuşağı benim. Şirketimizin uzun ömürlü olması için kurumsallaşması lazım. Kurumsallaşmanın önemli yollarından biri de halka açılmak.

6 milyar liralık portföy yönetiyor

YAYLA Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş’le buluşmada Perform Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile karşılaşınca epeydir görüşmediğimizi fark ettim.

Cem Yalçınkaya, Garanti Yatırım’da yöneticilik, Garanti Portföy’de Genel Müdür Yardımcılığı, Ak Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, Ak Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyeliği, Ak Portföy Yönetimi Genel Müdürlüğü derken finans sektöründe 30 yılı geride bıraktı:

11 yıl önce Perform Portföy Yönetimi’ni kurduk. 20 kişilik bir ekibiz. Ben de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum.

Portföy büyüklüğünü merak ettim, paylaştı: