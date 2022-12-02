Eczacıbaşı: Sanayici bir  kültür insanı…

Sanayi ve kültür yaşamımızda anlamlı hizmetleri olan Dr. Nejat Eczacıbaşı’nı saygıyla anıyorum.

Nejat Eczacıbaşı, 5 Ocak 1913’te İzmir’de Kemeraltı’ndaki Şifa Eczanesini kuran Süleyman Ferit beyin oğlu olarak dünyaya geldi. Robert Koleji bitirdi. Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’nde kimya mühendisliği öğrenimini tamamladı. ABD Chicago Üniversitesi’nden kimya diplomasını aldı. Berlin Humboldt Üniversitesi’nde doktora yaptı, kimya doktoru oldu. Kaiser Wilhelm Enstitüsünde Prof. Butenhendt’in asistanlığını yaptı. Hormonlar ve vitaminleri araştırdı.

1942 yılında İstanbul’a geldi. Laleli’de yerleştiği evin mutfağında vitamin ve vitaminli bebek maması üretmeye başladı. Böylece gelecekte Eczacıbaşı Holding’e dönüşecek yapının temelini attı. Ardından İstanbul Levent’te Eczacıbaşı İlaç Fabrikasını kurdu. Bu sadece bir fabrika kuruluşuyla sınırlı kalmadı, Dr. Eczacıbaşı, Türkiye ilaç sanayinin gelişmesine yön verdi.

1970‘li yıllarda seramik gereçleri imalatı, temizlik kağıtları, konserve, kaynak elektrotları, plastik ambalaj malzemesi ve sağlık armatürleri gibi alanlara girerek, üretim yelpazesini genişletti.

1974’te halka açık bir yatırım ortaklığı kurdu. Türk Eğitim Vakfı kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nı (İKSV) kurdu. TÜSİAD’ın kuruluşunda yer aldı ve Feyyaz Berker başkanlığındaki ilk yönetimine girdi.

‘’İKSV kurucusu’’ olarak, 1974’te Avrupa Konseyi’nden madalya aldı. 1976’da Almanya liyakat nişanıyla ödüllendirildi. Türkiye kimya sanayine katkıları nedeniyle Türk Kimya Derneği’nin “onur belgesi”ne layık görüldü.

Dr. Nejat Eczacıbaşı, anılarını “Kuşaktan kuşağa” başlığı altında bir kitapta topladı. 1993 yılında katarakt ameliyatı için gittiği ABD’de, 80 yaşında vefat etti. 1994’te vefatı öncesi hazırladığı “İzlenimler umutlar” kitabı yayınlandı.

Beyhan hanımla olan evliliğinden Bülent ve Faruk isimli iki oğlu oldu.

Her şey bir yana, Dr. Eczacıbaşı‘nın Türkiye’ye bıraktığı en büyük eser İKSV oldu. 50. yılını geride bırakan bu kurum, sinemadan tiyatroya festivaller düzenliyor, kültürün bir yapı taşı olarak toplumda yer almasını sağlıyor.

Sanayi ve kültür yaşamımızda anlamlı hizmetleri olan Dr. Nejat Eczacıbaşı’nı saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İKSV’nin düzenlediği 26. Tiyatro Festivali, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde 1 ay boyunca İstanbul‘un kültür yaşamında büyük yankı yaptı.