Ege Profil, 45. yaş yatırımının penceresini Sidney'de açacak

CEO Alp Günvaran, 45’inci kuruluş yılına Avustralya Sidney'de üretim yatırımıyla girdiklerini belirterek, Şili’den Yeni Zelanda’ya uzanan ihracat ağının Türkiye’yi Deceuninck Grubu’nun küresel üretim ve Ar-Ge üssüne dönüştürdüğünü söyledi.

İzmir ve Kocaeli fabrikasında yaptığı üretimin yüzde 15’ini ihraç eden Ege Profil’in küresel ayak izi doğuda Yeni Zelanda’ya batıda Şili’ye uzanıyor. 2026'da 45’inci yaşını kutlayamaya hazırlanan firma, Avustralya’daki deposunu yapacağı 2 milyon Euro’luk yatırımla üretim tesisine çevirerek ihracatını bir adım daha ileriye taşıyacak.

Belçika merkezli Deceuninck Grubu’nun Türkiye ve Asya Pasifik operasyonlarını yöneten Ege Profil’in, grup içinde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ege Profil CEO’su Alp Günvaran, “Bugün Türkiye, Deceuninck Grubu’nun üç ana merkezinden biri. Ciroda olduğu kadar kârlılıkta ve know-how üretiminde de grubun en güçlü yapı taşlarından biriyiz” diyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şili'den Yeni Zelanda'ya birbirine çok uzak ve koşulları hiç benzemeyen pazarlara İzmir’den ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 14’ü ihracata gidiyor. Bunun yarısı grup içi ihracat, diğer yarısı ise bağımsız pazarlara yapılan satışlardan oluşuyor. Bugün 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki yıl 45’inci yaşımızı kutlamaya hazırlanırken, bu ihracat ağını bir adım ileri taşıyacak stratejik bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Avustralya Sidney’de uzun süredir depo ve dağıtım merkezi olarak kullanılan yapı üretim tesisine dönüştürülecek. İlk etapta yaklaşık 2 milyon Euro’luk makine yatırımıyla bir laminasyon hattı kuracağız.”

AVUSTRALYA YATIRIMIYLA TESLİM SÜRELERİ KISALACAK

Avustralya’daki yatırımın operasyonel anlamda önemli bir fark yaratacağını dile getiren Günvaran, “Türkiye’den Avustralya’ya yapılan sevkiyatlarda teslim süreleri bugün 13–14 haftayı buluyor. Sidney’de devreye alacağımız üretim hattıyla bu süreyi 3–4 haftaya kadar indireceğiz. Bu da müşteri memnuniyeti, pazar payı ve rekabet gücü açısından ciddi bir avantaj sağlayacak. Tesisin 2026 yılının ortalarında faaliyete geçmesini hedefl edik. Avustralya’yı sadece bir ihracat pazarı olarak değil, Asya Pasifik’te büyümenin merkezlerinden biri olarak konumlandırıyoruz” dedi.

1937 yılında Belçika'da kurulan Deceuninck Grubu’nun Türkiye yolculuğunun Ege Profil ortaklığıyla başladığını hatırlatan Alp Günvaran, "Ege Profil’in hikayesi 1981’de başladı. 1993’te Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayarak halka açılan ilk yapı profil firması biz olduk. 2000’de ise önemli bir kırılma noktası yaşandı: Mazhar Zorlu Grubu, Ege Profil’in yüzde 47’lik hissesini Belçika merkezli Deceuninck Grubu’na devretti. Yıllar içinde bu stratejik iş birliği derinleşti ve bugün Deceuninck’in Ege Profil’deki payı yüzde 86,86 seviyesine ulaştı” bilgisini paylaştı. Egepen’le başlayan yolculuğun, Deceuninck, Winsa ve Pimapen markalarının katılımıyla çok markalı bir organizasyona dönüştüğünü kaydeden Günvaran, "Winsa’nın Sabancı Grubu’ndan, Pimapen’in ENKA’dan satın alınmasıyla liderliğimizi pekiştirdik. Resmi bir veri yok ancak araştırmalara göre toplam pazarda yüzde 25’lerde bir paya sahibiz. Premium segmentte ise bu oran yüzde 50’lerin üzerine çıkıyor” diye konuştu.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK PVC PROFİL TESİSİ İZMİR’DE

Türkiye’de iki ana üretim tesisine sahip olduklarını belirten Günvaran şu bilgileri verdi: “İzmir Menemen’deki tesisimiz yıllık yaklaşık 100 bin ton kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük PVC profil üretim merkezi. Kocaeli Kartepe’deki tesisimiz ise 50 bin ton kapasiteye sahip. Toplamda 150 bin tonluk bir üretim gücümüz var. Menemen yerleşkesinde alüminyum boyama tesisimiz de var. Ayrıca, Asya Pasifik Bölgesi’ni de Türkiye’den yönetiyoruz. Sidney tesisimiz bu bölgenin merkezi konumunda bulunuyor.”

DECEUNİNCK’İN ÜRETİMİNİN YÜZDE 30’U TÜRKİYE’DEN

2024’te İzmir Menemen ve Kocaeli Kartepe tesislerimize toplam 10,1 milyon Euro yatırım yaparak üretim kapasitemizi ve teknolojik alt yapımızı bir üst seviyeye taşıdık. 3. çeyrek itibariyle bu tutar 4,3 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu, iki yıla yakın bir sürede 15 milyon Euro’yu aşkın bir yatırıma denk geliyor” diyen Alp Günvaran, “Yine aynı dönemde global stratejimizle uyumlu bir biçimde İzmir Menemen’de 3 yeni conta üretim hattını devreye aldık. Bu sayede Avrupa’daki conta üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu Türkiye’ye kaydırmış olduk. Ayrıca yine Menemen’de kurduğumuz modern, yüksek kapasiteli profil boyama tesisi de önümüzdeki dönem büyüme stratejimizin merkezinde. Biz Deceuninck Grubu’nun toplam üretim tonajının yüzde 30’undan fazlasını Türkiye’de yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu tablonun Türkiye’yi yalnızca bir üretim ülkesi değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji merkezi haline getirdiğini belirten Günvaran, “Türk kadrolarımız grup içinde diğer ülkelere liderlik ediyor. Grubun global Ar-Ge faaliyetleri de bizim ekiplerimiz tarafından yürütülüyor” diye konuştu.

ALÜMİNYUMDA HEDEF ÇİFT HANELİ PAY ALMAK

ro içindeki payının bugün yüzde 7–8 seviyesinde olduğunu söyleyen Günvaran, “Mimaride artan geniş açıklıklar, sürme sistemler ve tasarım odaklı çözümler alüminyuma olan talebi artırıyor. Orta vadede alüminyumun ciro içindeki payını çift hanelere çıkarmayı hedefl iyoruz” dedi.

PVC’nin enerji verimliliği ve yalıtım açısından üstünlüğünü koruduğunu vurgulayan Günvaran, “Alüminyum ise tasarım ve açıklık avantajlarıyla özellikle sıcak iklimlerde öne çıkıyor” diye konuştu.

Enerjinin yüzde 14’ü güneşten üretimin yüzde 10’u geri dönüşümden

Ege Profi l için “operasyonel verimlilik, ürün sürdürülebilirliği ve karbon ayak izinin azaltılması temel öncelikler" diyen Alp Günvaran, 2024’te iklim bağlantılı sürdürülebilirlik projelerine 2 milyon 57 bin Euro yatırım yaptık; bunun dörtte birini enerji verimliliği projelerine ayırdık. Bu yıl rakam 1 milyon 474 bin Euro oldu. Yani son iki yılda 4 milyon Euro’ya yakın sürdürülebilirlik yatırımı gerçekleştirdik” dedi. GES yatırımlarıyla yenilenebilir enerjinin payını artırdıklarını söyleyen Günvaran, “2014 ve 2017’de toplam 1,3 MWp, 2024’te ise 2 MWp gücünde GES yatırımı gerçekleştirdik. Bu sayede toplam enerji tüketimimiz içinde yenilenebilir kaynakların payını yaklaşık yüzde 14’e çıkardık” diye konuştu. Günvaran, “Sadece kendi proses atıklarımızdan dönüşüm yaptığımız bir tesisimiz var. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 10’unu geri dönüştürülmüş hammaddeden elde ediyoruz” bilgisini paylaştı.

2026’dan itibaren yeni yatırımlar gündemde

Yüksek faiz ortamının talep üzerinde baskı yarattığını ifade eden Alp Günvaran, “Ancak faizlerde olası bir düşüşle birlikte 2026’da sektörün yeniden ivme kazanmasını bekliyoruz. Ege Profi l olarak her yıl pazarın üzerinde, yüzde 3–4 bandında tonaj büyümesi hedefi mizi koruyoruz” dedi. Pandemi yılı olan 2020’den bu yana her yıl tonaj artışı sağladıklarını belirten Günvaran, şunları söyledi: “Her yıl pazar payı kazanıyoruz. Halka açık bir şirket olarak güçlü özkaynak yapımızı, pozitif nakit üretme kapasitemizi ve temettü politikamızı sürdürüyoruz. Avrupa’dan üretim transferleriyle Türkiye’nin rolünü daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu da 2026 ve sonrasında yeni depo ve üretim hattı yatırımlarını gündeme getirecek.”

Bayi ağı ve insan kaynağı en güçlü kas

Ege Profi l’in Türkiye genelinde 700’ün üstünde üretici bayisi ve 2000’e yakın satış noktası ile faaliyet göstertiğini söyleyen Alp Günvaran, “Şirket bünyesinde yaklaşık 1200 kişi istihdam ediyoruz. Bunun 300’ü beyaz yaka, 900’ü mavi yaka çalışanlardan oluşuyor” şeklinde konuştu. Marka gücü ve bayi ağının başarının temel unsurları olduğunu vurgulayan Günvaran, “Türkiye’de nihai tüketici marka odaklı karar veriyor. Güçlü markalarla pazarda ayrışıyoruz” diye konuştu.