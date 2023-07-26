EGE’de federasyonlar arası işbirliği rüzgârı

ERDOĞAN DUR - GÜNMARSİFED Genel Sekreteri

Türkiye gibi sermaye birikimi ve tasarrufun yeterli olmadığı ülkelerde; işbirliği çok daha anlamlı hale geliyor. Teknoloji, hız ve ticaretin değişerek dinamik hale geldiği günlerin sürekli ivme kazandığını göze alacak olur isek; işbirliği gerekliliği bir o kadar anlamlı hale geliyor. Ege bölgesi, insan varlığı, doğa uyumu, kültürel yakınlık gibi sosyolojik etkenler ile birlikte Türkiye’de işbirliğine yatkın en uyumlu bölge konumundadır.

Katma değerli ürün artışı, verimlilik, karbon salınımının azaltılarak sanayinin yeşil dönüşümü düşünüldüğünde Ege Bölgesi’nde işbirliği çok daha ilerleyecektir.

TÜRKONFED çatısı altında konumlanmış olan bölgesel Federasyonların birbirleri ile olan işbirliğinin arttırılarak, kapasite artışlarına değer katmaları bir misyon haline dönüşmüştür

Bu misyona katkı vermek adına Ege’deki iş dünyası federasyonları güçlü adımlar atıyor.

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) Başkanı Abdullah Bekki ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı gerçekleştirdikleri temaslar ile 2 federasyon çatısı altında kurumsal kapasite artışı, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale iş insanları arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla yönetim kurullarının kararı doğrultusunda işbirliği programını hayata geçirdiler.

Bu çerçevede GÜNMARSİFED ve BASİFED yönetim kurulu üyeleri ve üye dernek başkanları ağustos sonu, eylül başını kapsayan zaman diliminde Balıkesir’de bir araya gelecekler. İki federasyon aralarında ve bölgedeki diğer federasyonlarında katılımı ile hem kurumlar arası hem de iş insanları arasındaki işbirliğinden katma değer üretmeye çalışacak.

Ege’de federasyonlar arası işbirliği çalışmalarının ilki; Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) in İzmir’de bir araya gelmeleri ile resmen başlamış oldu.

Ege Bölgesi’ndeki federasyonların işbirliği ile üretecekleri katma değer oldukça yüksek olacaktır. Kurumsal kapasite artışı yanında, federasyonların birlikte pek çok proje üreterek, projesel işbirliği potansiyeli var. Özellikle sanayinin yeşil dönüşümü başlığı altında, dijitalleşme, ihracat, kurum kültürü başlıkları altında üretilecek projeler bölge ekonomisine katkı yapacaktır. Diğer taraftan iş insanları arasında network ve işbirliği beraberinde yeni iş imkânları ve ortaklıklara zemin hazırlama potansiyeli taşıyor.

Öyle gözüküyor ki finansa erişim sorunu azımsanmayacak bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu durum başta mevcut girişimcilerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını zora sokacaktır. İşletmeler karşı kıyıya ulaşmak için suyun altına dalış yaptılar.

Uzun bir süre nefesleri tutmak gerekecek. Diğer yandan yeni yatırımlar ve kapasite artışı girişimlerini de olumsuz yönde etkileyecektir. Ekonomide yaşanması muhtemel bozulmalara karşı Ege Bölgesi’nde ki işletmelerin elindeki en önemli silah işbirliği.

İşbirliklerinin bir şekilde işletmelerin finans ihtiyacına aracılık etmesi gerekiyor.

Ortaklıklar finans oluşturmak ve yeni yatırımlar açısından bölgede önemli bir ivme kazandırabilir. Ege Bölgesi yabancı sermaye açısından da Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri. Yabancı sermayenin uzun süreli girişi bölgede mevcut iş dünyası arasındaki iş birliği kültürü ile daha da cazip hale gelecektir.

İşbirliği ve ortaklık mekanizmaları finansal fayda yanında, teknoloji ve bilgi paylaşımına ve böylece gücün yayılmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda GÜNMARSİFED ve BASİAFED’in Balıkesir’de yapacağı görüşme ve ardından işbirliği potansiyellerinin planlanarak tüm bölge federasyonları ile birliktelik çok büyük değer üretme kapasitesine sahiptir.