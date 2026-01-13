Ege’nin en ucuz yatırım arsasıyla yola çıktı, OSB’yi 7 milyon metrekare büyüttü

MANİSA’nın Yunusemre ilçesi sınırlarında yer alan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Osman Kıvırcık, OSB’nin 7 Mayıs 2020’de ilk tüzel kişiliğe kavuşmasıyla dönemin Manisa Valisi’nin Başkan, bir vali yardımcısının da Başkan Yardımcısı olduğu yönetime girdiğinde 1967 yılına uzandı:

- Muradiye OSB’nin kuruluşuyla ilgili karar aslında 1967 yılına uzanıyor. OSB’miz için gösterilen alan 2000’li yıllarda sanayi için imara açılabiliyor. Muradiye OSB’nin devreye girmesi konusu uzun yıllar sanayinin kanayan yarası oluyor.

Osman Kıvırcık, 2017 yılında “Islah OSB” yasasının çıktığını irdeledi:

- Muradiye OSB yönetimi 2018 yılında “Islah OSB” mevzuatından yararlanmak üzere başvuru yaptı. Islah süreci 2 yıl kadar sürdü. 7 Mayıs 2020’de Muradiye OSB tüzel kişiliğe kavuştu. Müteşebbis heyet kuruldu. Manisa Valisi Müteşebbis Heyet Başkanı oldu.

Muradiye OSB’nin o günlerdeki durumuna baktı:

- OSB’ye Valilik, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ortaktı. Ancak, altyapıyı yapacak para yoktu. OSB’de “çukur-çamur” şeklinde nitelenecek bir ortam vardı. Ayrıca, mevcut sanayi tesisleri çok sık yaşanan elektrik kesintileriyle mağduriyet yaşıyordu.

O dönemin OSB yönetimi, para toplayıp altyapıdaki eksikleri tamamlamaya niyetlense de hedefe ulaşılamadan seçim gündeme geldi. 7 ay sonra OSB yönetiminin yeniden belirlenmesi için seçime gidildi. İki listenin yarıştığı seçimi Osman Kıvırcık’ın Başkan adayı olduğu liste 3 oy farkla kazandı.

Kıvırcık, seçim hazırlıkları sırasında OSB üyelerine şu sözü verdi:

- Biz üyelerden para toplamadan OSB’mizi ayağa kaldıracağız.

Seçimle birlikte Manisa Valisi Muradiye OSB’nin Mütevelli Heyet Başkanlığını bıraktı. Yerine Yunusemre Kaymakamı Mütevelli Heyet Başkanı oldu. Kaymakam, sözü ağırlıklı olarak OSB’de yatırımları bulunan sanayicilerin oluşturduğu yönetime bıraktı.

Kıvırcık, Türkiye’de 56 OSB’nin inşasına imzasını atmış Turgay Şahin’le müşavirlik sözleşmesi yaparak kolları sıvadı. İlk iş olarak OSB’ye ek alan kazanıp kaynak yaratabilmek amacıyla “sağlık koruma bandı”na yöneldi:

- Muradiye OSB’nin bir tarafı villaların olduğu bölgenin sınırına dayanıyor. O nedenle arada “sağlık koruma bandı” konulmuştu. Muradiye, “Islah OSB” kapsamına girince, durumun değişebileceğini öğrendik. Çünkü, ıslah OSB’lerde “sağlık koruma bandı” şartı yoktu.

Kıvırcık, OSB yönetimi ve Turgay Şahin’le şu planı yaptı:

- “Sağlık koruma bandı”nı kaldırabilirsek, OSB içindeki yeşil alanı oraya kaydırırız. Dolayısıyla OSB’nin içinde ek sanayi arsası kazanmış oluruz.

AK Parti 27. Dönem Manisa Milletvekili olan eşi Semra Kaplan Kıvırcık’ın da desteğiyle Sağlık Bakanlığı’ndan randevu aldı. Turgay Şahin’le gidip, Muradiye OSB’nin “Sağlık Koruma Bandı”nın iptaline ilişkin taleplerindeki haklılıklarını anlatmaya çalıştı.

Sağlık Bakanlığı, Osman Kıvırcık başkanlığındaki Muradiye OSB yönetiminin talebini haklı buldu. Böylece Muradiye OSB, 100 dönüme yakın yer kazandı. Bölgedeki küçük sanayi sitesi açığı dikkate alınarak, yaratılan alan öyle değerlendirildi. 18 ayda dükkanlar teslim edilip, 400 milyon liralık gelir sağlandı. Müteahhide ödemeler satış geliri sağlandıkça yapıldı, ayrıca OSB’deki altyapı yatırımları tamamlandı.

2025’in son günlerine doğru Osman Kıvırcık’ın davetiyle Muradiye OSB’ye gittim. OSB’nin yönetim merkezindeki buluşmada Kıvırcık’a Başkanvekili Fatih Çetkin, Yönetim Kurulu Üyeleri İlkay Deha Kurutaç, Serkan Yurteri,Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Eryılmaz, Muradiye OSB Bölge Müdürü İlker Özdemir, OSB Müşaviri Turgay Şahin eşlik etti.

Kıvırcık, yeniden kaynak arayışına çıktıklarında Uzunburun bölgesini gündemlerine aldıklarını belirtip, masadaki OSB Bölge Müdürü İlker Özdemir’i işaret etti:

- İlker Bey o dönemde burada Orman İşletme Müdürü idi. Uzunburun’daki alan için kendisiyle görüştük. Orman vasfını yitirmiş alanlarla ilgili mevzuatı bize çözüm adresi olarak gösterdi.

Uzunburun’a doğru genişleme çalışmalarını başlattıklarında “hayal görüyorsunuz” eleştirilerine muhatap olduklarını vurguladı:

- Bu eleştiriler geçmişteki girişimlere verilen cevaplardan kaynaklanıyordu. Yunusemre Belediyesi, bu alanda küçük sanayi sitesi inşası düşünmüş. 2014 yılında bu girişim “Burada orman vasfı sürüyor” kararına takılmış.

Kendilerinin mevzuata uygun şekilde yeniden başvuru dosyası hazırladıklarına dikkat çekti:

- Uzunburun’daki alanın “orman vasfını yitirmiş olduğuna” ilişkin başvurumuza dönemin Tarım ve Orman Bakanı, hemşerimiz Bekir Pakdemirli olumlu cevap verdi. Sonunda Cumhurbaşkanımız da kararı imzaladı.

Muradiye OSB’nin Uzunburun’a genişleme alanı hakkı elde etmesinin ardından “Müteşebbis heyet oluşturulsun” tartışmalarının çıktığını anlattı:

- Bu tartışmalar üzerine seçim kararı aldık. Rakip listeye 3 kat fark atarak seçimi kazandık. Türkiye’de bir OSB ilk defa kuruluştan 2 yıl sonra seçimli genel kurula geçmiş oldu. Yanı sıra bir ıslah OSB genişleme alanı sağlayabildi.

Uzunburun’daki genişleme alanında bulunan OSB ofisinin bahçesine çıktık, çevreye işaret etti:

- 240 metre kot farkı vardı. Dağlık, taşlık bir alandı. Bir yandan altyapı çalışmaları yaparken diğer taraftan ön tahsise çıktık. Bölgede 1 metrekare sanayi arsası 12 bin lira iken biz 4 bin liradan tahsise başladık. 1.5-2 ayda 30-40 parsel (200 dönüm) sattık.

Manisa Muradiye OSB’nin Osman Kıvırcık başkanlığındaki yönetimi, 3 milyon metrekare ile devraldıkları yatırım alanını, Uzunburun genişleme bölgesiyle 10 milyon metrekareye çıkardı…

Metrekaresi 4 bin lira ile Ege Bölgesi’nin en ucuz sanayi arsası satışıyla da kendine kaynak yaratırken, diğer taraftan en sıkıntılı dönemde “yatırım iştahı”nı açmayı sağladı…

Altyapıya 2.5 milyar lira harcadık, parsel fiyatı 10 bin lirayı aştı

MANİSA Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, son bir yılda Uzunburun genişleme bölgesinde önemli aşama kaydettiklerini belirtti:

- Ege Bölgesi’nin en ucuz sanayi arsasını sattık ama sağladığımız kaynağın verdiği güçle altyapıya 2.5 milyar liralık yatırım yaptık.

OSB’nin kâr amacı gütmediğinin altını çizdi:

- Kâr amacı gütmüyoruz ama borcumuzun olmamasına da özen gösteriyoruz. Muradiye OSB’de halen 175 firma var.

Manisa OSB ile aralarındaki farklardan birinin parsel büyüklükleri olduğunu kaydetti:

- Manisa OSB, yatırımcıya 20 dönümden küçük arsa vermiyor. Biz 5, 10, 15 dönümlük parseller verebiliyoruz.

Kıvırcık’a sanayi parseli fiyatının değişip değişmediğini sordum, şu yanıtı verdi:

- Bizde de artık parselin metrekare fiyatı 10 bin 500 liraya yükseldi. 4 bin liralık satış, borçlanmadan kendimize kaynak yaratma amacı taşıyordu.

Yatırım için arsa alan sektörleri merak ettim, paylaştı:

- Beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi gibi sektörler öne çıkıyor.

Geri dönüşüm sektörüne belediyenin atık bölgesi yakınındaki 150 dönümü ayırdıklarını kaydetti:

- Geri dönüşümcüler OSB’lerde yer bulmakta zorlanıyor. Biz de ona dikkat ediyoruz. Ruhsatlarını iptal ettiklerimiz de oldu. Uzunburun’da belediyenin atık bölgesine komşu alanda geri dönüşüm sektörüne 150 dönüm yer ayırdık.

Ardından ekledi:

- Muradiye OSB’nin Uzunburun Yerleşkesinde ilk sanayi yatırımının temeli 2026 yılının son çeyreğinde atılabilir. Muhtemelen ilk temeli atan da bir İspanyol yatırımcı olacak.

Work & Life’tan 3 milyar liralık hasılat bekliyor

MANİSA Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, önündeki tanıtım kitapçığını açıp, “Work & Life” projesine değindi:

- Burası sanayi ile yaşam merkezinin birleştiren bir proje. 4 etaptan oluşuyor. 200-250 ticari ofis yer alıyor.

“Work & Life”ta iki blok sattıklarını belirtti:

- Şu ana kadar projenin yüzde 40’ını satmış olduk.

Bu projeden bekledikleri hasılatı merak ettim, paylaştı:

- 2.5-3 milyar lira dolayında bir hasılat bekliyoruz.