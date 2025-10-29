Eğer cumhuriyet kurulmasaydı…

Her toplumun tereddüt dönemi vardır. Cumhuriyeti inşa edenler, bu tereddütleri bertaraf ettiler. Ancak cumhuriyetin nimetlerinden yararlanıp kıymet bilmeyen güruhun gürültüleri söz konusu…

Biz olmazdık: bağımsız Türkiye olmazdı. Orta Doğu ülkeleri ayarında, kıt kanaat geçinen, 3 tarafı denizle ve 4 tarafı sorunla çevrili bu coğrafyada, özgürlüğümüzü koruyamazdık. Tipik bir Orta Doğu ülkesi formatında kalırdık. Uygarlık talebimiz küresel standart iddiası taşımaz, medenileşemezdik.

Sanayimiz olmazdı. Daha cumhuriyeti ilan etmeden İktisat Kongresi düzenleyen atalarımız, İstiklal Savaşı ardından daha büyük mücadelenin ekonomi alanında verileceğini biliyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “iktisadi kurtuluş savaşı” başarıları geliştiremez, sanayi derinliğinde mahrum ülke kalırdık.

KADINA CUMHURİYET YARAŞIR

Kadın hakları olmazdı; İngiltere’de Fransa’da ve birçok Batı ülkesinde kadına seçme seçilme hakkı verilmemişken Atatürk, kadına bu hakları sağladı. Kadını hayatın her şubesinde var kılmak için yığınca reforma imza attı. Toplumun ön kesiminde yer almaları için örnek oldu, destek verdi, onları yüceltti.

Demokrasi olmazdı; sandık laf olsun diye kurulurdu. Bugün adında “cumhuriyet” olan ama laik, demokrat karakteri bulunmayan ülkeler arasında kalırdık. İktidarı sandık üzerinden değiştirme nimetinden mahrum kalır, tek adamlığın otokrasisi altında fakir ve mutsuz bir ülke olurduk.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Cumhuriyete dair…

Cumhuriyete rengini veren nedir?

Elbette Modern Laik Türkiye kimliğimizdir. Atalarımız o zor zamanda ülkeyi düşmandan temizlemekle kalmamış, gençlere, kadınlara, işçi, memur, çiftçiye, emekliye “nimetler bahşeden” bir ülke sundular.

Şimdi bizlere düşen sorumluluk?

Yaşasın Cumhuriyet. Onlar kurdu; bize yaşatmak ve yüceltmek düşer. Cumhuriyetten kurtulmak isteyenlerin er veya geç fark edecekleri; Atatürk’ün ve cumhuriyetin kanımıza, ruhumuza işlediğidir.

NOT

BAŞKA TÜRKİYE YOK, CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIK!

Bizi bugünümüze taşıyan ve bize hem bağımsız bir vatan hem de laik, demokrat bir ülke sunan cumhuriyetimiz, 101 yaşını doldurdu. İkinci yüzyılından kıdem alırken cumhuriyetin bize bahşettiği kazanımlarla yarınlara koşuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

CUMHURİYET LÛGATI

Cumhuriyet: Ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu devlet biçimi, hakimiyet milletindir

Demokrasi: Cumhuriyetin olmazsa olmazı… Eğer yoksa tiranlık, diktatörlük yeşerir

Diktatörlük: Bir kişinin tüm halkın kaderine hükmetmesi, astığı astık, kestiği kestik olması

Oligarşi: Halkın yönetiminin bir kadronun eline geçmesi, cumhuriyet rejiminin zayıflatılması