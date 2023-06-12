Eğitimde fırsat eşitliği en büyük ihtiyaç

Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında hak ettiği eğitim imkanları ile buluşturmayı hedefliyor.

İlk yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün bin 243’e ulaşmış durumda. 300’e yakın bağışçı kurum ve bin 500’den fazla şahsi bağışçının desteklediği program, geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirerek üniversite-sanayi ve yüksek öğrenim-orta öğrenim iş birliklerini de yeni bir boyuta taşıdı.

Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Direktörü Zeynep Başak Çivi ile, programın hedefl erini ve yarattığı etkiyi konuştuk.

Nitelikli eğitime erişimin sınırlarını hayırseverlik anlayışıyla genişletiyor

“Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek, nitelikli eğitime erişimin sınırlarını hayırseverlik anlayışıyla genişletmeyi amaçlayan yenilikçi bir burs programı. Kurumsal ve şahsi bağışçılar tarafından desteklenen Program sayesinde maddi imkânsızlıklarla mücadele eden başarılı üniversite adayları hak ettikleri eğitim imkanlarıyla buluşabiliyor, böylelikle potansiyellerini geliştirerek farkındalığı yüksek ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılıyorlar. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan faydalanan öğrenciler üniversite yerleştirme sınavında Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına yerleşebilecek başarıyı gösterdikleri halde, tam burslu yerleşemedikleri durumda maddi imkânsızlıklardan dolayı Koç Üniversitesi’nde okuma olanağı olmayan üniversite adaylarından oluşuyor.”

81 ilden bin 243 öğrenci yararlandı

“2011’de hayata geçirdiğimiz Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bugüne kadar 81 ilimizden bin 243 öğrenci yararlandı. Bugün Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan faydalanarak Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan 350’yi aşkın bursiyerin çoğu Türkiye’nin önde gelen uluslararası ve ulusal firmalarında iş hayatına atılırken, bazıları ise dünyanın en iyi üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam ediyorlar. Bursiyerler başarılarıyla geldikleri illerde de birer rol model olmayı sürdürüyor. Her yıl ortalama 6000’in üzerinde başvuru alıyoruz. Başvuru sayısının yüksek seviyelerde seyretmesi ve aday profilinin coğrafi dağılımı, ülkemiz genelinde eğitimde fırsat eşitliğine ne denli ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor. Geleceğine umutla bakan, nitelikli eğitim fırsatlarıyla buluşmak isteyen gençlerimiz ülkemizin her bir ilinde var. Bu sene deprem bölgesinden gelen başvuru sayısında da önemli bir artış gözlemliyoruz.”

"En fazla tercih edilen meslek bilgisayar mühendisliği"

“Aday bursiyerlerimizle yaptığımız görüşmelerde gençlerimizin en büyük hayalinin kendi heyecanlarının peşinden gitmek olduğunu gözlemliyoruz. Ülkemizde maalesef pek çok üniversite öğrencisi adayı, kendi heves ve heyecanını takip etmek yerine, istihdam kaygısı ve aile yönlendirmeleriyle çoğu zaman hayalinde olmayan alanlarda eğitim görmek durumunda kalabiliyor. Anadolu Bursiyerleri Programı ile biz gençlerimizin eğitim görmek istedikleri alanda ilerlemelerine destek oluyor, böylelikle kendi ilgi duydukları çalışma alanlarında başarılı ve mutlu bireyler olarak mezun olmalarına katkı sağlıyoruz. Bugün dünyamız hızla değişirken, geleceğin meslekleri de sürekli değişim gösteriyor. Teknolojiye artan ilgi nedeniyle Bilgisayar Mühendisliği son zamanlarda daha ön plana çıkan alanlardan biri. Diğer mühendislik alanlarında, Tıp, Hukuk, İktisadi Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında da her yıl çok sayıda adayımız oluyor. Adaylar, lisans eğitimi sonrasında yurtdışında deneyim edinseler bile esas amaçlarının ülkemize geri dönmek ve toplumumuza değer katacak işler yapmak istediklerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda küreselleşen dünyamızda birer dünya vatandaşı olma ve bunun için gerekli donanıma sahip olma amacı taşıyorlar. Bu sene son başvuru tarihi 23 Haziran Cuma. Başvurular internet sayfamızdan yapılabiliyor: https:// anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/”