Ek vergiler hangi sektörü nasıl etkileyecek?

SERKAN KUMDAKCI

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı



Ek MTV

“Bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi getiriliyor. 2023 yılında ödeyeceğimiz MTV’leri bir defaya mahsus olmak üzere iki kat olarak ödeyeceğiz. Bugüne kadar tescil edilmiş ve bundan sonra tescil edilecek tüm araçları kapsayan bir düzenleme. Depremle oluşan yaraların bir an önce sarılması için oluşan kaynak ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, son zamanlarda araçlara olan talebin azaltılması amacıyla anti enfl asyonist bir yaklaşım olarak da değerlendirilebilir bir konu. Ancak vinç, iş makinası, beton mikseri gibi sadece imalatta kullanılan araçlardan alınacak ek MTV’nin ve araç kiralama firmalarına tahakkuk edecek ek MTV’nin Plan Bütçe Komisyonu’nda muafiyet kapsamına alınması hususunda yeniden değerlendirilmesi yerinde olabilir.”

Kurumlar Vergisi

“2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara, Kurumlar Vergisi oranı; Şirketlerde yüzde 20’den yüzde25’ e, banka, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde ise yüzde 25’ten %30’a çıkarılıyor. Yapılan bu ani vergi artışı, üretim maliyetleri ve şirketlerin kısa ve orta vadeli verilen yatırım kararlarını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca yapılan bu vergi artışının piyasa fiyatlarına ve dolayısı ile enfl asyona olan etkileri de yakından izlenmelidir.”

Akaryakıt ÖTV’sine otomatik artış

“ÖTV Kanunu’nun 12. maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ile ÖTV Kanunu eki (ı) sayılı listede yer alan petrol ürünleri, LPG, doğalgaz, madeni yağlar, solventler ve diğer ürünlerde uygulanan maktu ÖTV tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TUİK tarafından açıklanan altı aylık ÜFE artışı oranında otomatikman artacak. Düzenli ÖTV artışı sonrası akaryakıt fiyatlarında meydana gelecek yükselişin tarımsal ve sanayi üretiminde maliyetlere ve dolayısı ile fiyat ve enfl asyona olumsuz etkilerine karşı depremle ilgili yaraların sarılması ve bu konuda eksikliklerin giderilmesinden sonra tekrar eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarının kontrol altına alınması değerlendirilebilir.”